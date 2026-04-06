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Un hombre resulta herido en Getafe tras ser atropellado mientras le pedía matrimonio a su pareja en una concentración ilegal de coches tuneados

El novio fue arrollado mientras se arrodillaba en plena calzada y el conductor se dio a la fuga; la víctima fue trasladada al hospital con un traumatismo craneal grave, aunque fuera de peligro

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Un hombre resulta herido en Getafe tras ser atropellado mientras le pedía matrimonio a su pareja en una concentración ilegal de coches tuneados. (Montaje con imágenes de Canva)
Un hombre resulta herido en Getafe tras ser atropellado mientras le pedía matrimonio a su pareja en una concentración ilegal de coches tuneados. (Montaje con imágenes de Canva)

Una pedida de mano en Getafe no terminó como la pareja planeaba. Y es que un hombre de 36 años fue atropellado y acabó gravemente herido mientras le preguntaba a su pareja si quería casarse con él en medio de un encuentro ilegal de coches tuneados.

Tras el incidente, la víctima fue trasladada al Hospital 12 de Octubre con un traumatismo craneoencefálico severo, según han confirmado desde el servicio de emergencias 112. Aunque su estado es grave, los sanitarios han informado de que su vida no corre peligro.

Una pedida de mano en medio de una escena de alto riesgo en la vía pública

Los hechos ocurrieron entre la una y las tres de la madrugada del pasado sábado, 4 de abril, en la última calle del polígono industrial Los Olivos del municipio madrileño, concretamente en la calle Destreza, según adelantó el periódico El Mundo y confirmó posteriormente la agencia EFE. Unas imágenes difundidas por Telemadrid muestran cómo la pareja se encontraba en medio de la calzada, mientras diversos vehículos efectuaban maniobras peligrosas a su alrededor. El ambiente, dominado por el ruido de los motores y la presencia de decenas de personas, se volvió caótico en cuestión de segundos.

Momento del atropello en el Espanyol-FC Barcelona.

Justo en ese momento, el hombre decidió pedir matrimonio a su pareja, pero fue alcanzado por uno de los coches. El conductor responsable del atropello abandonó el lugar de inmediato, lo que derivó en una investigación policial que concluyó horas más tarde con su detención en la localidad de Fuenlabrada. Según fuentes policiales, el individuo se enfrenta ahora a cargos por lesiones graves por imprudencia y por atentar contra la seguridad vial.

Concentración ilegal de coches en el polígono de Getafe

Las autoridades municipales han detallado que la concentración no contaba con permiso alguno y se organizó en un tramo alejado de las vías principales, aunque accesible desde la A-4. Esto facilitó la llegada de todos los participantes, la mayoría procedentes de municipios cercanos o del norte de Toledo. Tras el atropello, prácticamente todos los asistentes se dispersaron antes de que llegasen los agentes de policía. Esto dificultó la identificación de todos los implicados.

*Noticia elaborada con información de EFE.

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