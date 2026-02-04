Cerca de 5 millones de españoles usan plataformas de citas para ligar

El número de españoles que usa aplicaciones y webs para ligar ha aumentado un 21% en los últimos dos años, llegando a casi 5 millones de personas en total.

Las plataformas de citas continúan su consolidación en España como una de las principales vías para conocer a gente y encontrar pareja, ya que los usuarios que recurren a ellas se ha incrementado hasta el punto de que el 12% de los españoles las usa de forma habitual.

Así se deduce del análisis de GfK DAM, que ha destacado que los españoles invierten una media de 3 horas y 50 minutos mensuales a ligar por Internet. Además, 1,5 millones de personas las usan a diario.

En informe ha revelado que los hombres son los usuarios predominantes en estas plataformas, con 3,6 millones usuarios frente a 1,3 millones de mujeres. En esta línea, los hombres dedican una media de 4 horas y 14 minutos al mes frente a las 2 horas y 44 minutos que invierten las mujeres. Además, 1,2 millones de hombres acceden diariamente, mientras que la cifra de mujeres que las usan cada día se queda en 373.000.

Respecto al perfil de los usuarios, el estudio ha señalado que los funcionarios son los que más tiempo dedican a estas aplicaciones, con una media de 6 horas mensuales, seguidos por empleados del sector turístico y logística, con una media de 5 horas.

En cuanto a la edad, los 'millennials' --nacidos entre 1985 y 1994-- son los que muestran una mayor implicación en estas plataformas, con una tasa de afinidad un 38 por ciento superior a la media. Además, este grupo es el que más tiempo acumula, llegando a dedicar cerca de 5 horas mensuales.

En el ámbito geográfico, Navarra (4 horas y 54 minutos), País Vasco (4 horas y 21 minutos) y Murcia (4 horas y 16 minutos) son las Comunidades Autónomas en las que más tiempo se invierte en ligar por Internet.

GRINDR SUPERA A TINDER EN TIEMPO DE USO

A pesar de que Tinder se mantiene como la aplicación con más usuarios únicos, con más de 1,5 millones, Grinder es la aplicación a la que los españoles le dedican más tiempo, con un promedio de 10 horas y 22 minutos mensuales.

Además, otras plataformas como Wapo (3 horas y 10 minutos) y Badoo (2 horas y 50 minutos), también superan a Tinder, cuyo tiempo de uso mensual se sitúa en una media de 2 horas y 38 minutos.

Por último, el estudio también ha señalado el sesgo por sexos a la hora de elegir qué aplicación usar para ligar, siendo más presentes los hombres en Grindr y Wapo (ambas enfocadas a hombres LGTBIQ+), mientras que las mujeres se decantan más por Badoo y Tinder.