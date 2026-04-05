La reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía disfrutan del concierto de Rosalía en Madrid: sus looks informales y juveniles

La reina Letizia y sus hijas en el concierto de Rosalía, 'LUX Tour' (MONTAJE INFOBAE).

La gira internacional de Rosalía continúa consolidándose como uno de los grandes acontecimientos musicales del año. Bajo el nombre de ‘LUX Tour’, el recorrido arrancó el pasado 16 de marzo con una gran expectación en varias ciudades europeas. Tanto ha sido el fenómeno, que nadie ha querido perderse el éspectáculo de la catalana, ni si quiera nuestros famosos, que no han dudado en lanzarse al Movistar Arena de Madrid desde su llegada el pasado 30 de marzo. No obstante, la gran sorpresa de estas noches ha sido la presencia de la reina Letizia, acompañada por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La inesperada aparición ha sido desvelada por la periodista Marta Riesco, quien ha compartido en sus redes sociales imágenes captadas por una asistente al concierto. En ellas, se puede ver a las tres disfrutando del show integradas entre el público, sin ocupar zonas reservadas ni espacios diferenciados. Según ha explicado Riesco, madre e hijas vivieron la experiencia con entusiasmo, coreando temas y participando como cualquier otro espectador: “Se lo han pasado increíble”.

De acuerdo con las palabras de la testigo, la reina y sus hijas accedieron al recinto poco después del inicio del concierto, alrededor de las 20:30 horas: “Han llegado minutos después de que comenzara el concierto”, y abandonaron el lugar antes de la última parte del espectáculo. En concreto, su salida coincidió con los primeros compases de Magnolias, uno de los temas más destacados del nuevo repertorio de la artista. Aun así, su paso por el concierto dejó imágenes poco habituales de la familia real en un entorno tan distendido.

La reina Letizia, la infanta Sofía y la princesa Leonor en el 'Lux Tour' de Rosalía (marta.riesco).

Durante la velada, también hubo tiempo de un breve intercambio entre la reina y la joven que ha hablado con Marta Riesco. Según le ha explicado, la conversación fue cordial y cercana. La mujer de Felipe VI le admitió que las tres “admiran” mucho a la catalana y destacó la simpatía de sus hijas, a lo que Letizia respondió con naturalidad, subrayando: “Bueno, ya son mayores”.

No es la primera vez que la monarca y sus hijas muestran su afinidad por la música de Rosalía. Ya en agosto de 2022 asistieron a una de sus actuaciones en Palma de Mallorca, dentro de la exitosa gira Motomami World Tour. Este seguimiento evidencia el interés de la familia real por la escena musical contemporánea y su cercanía con artistas de proyección internacional.

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Una semana santa madrileña

En cuanto al ambiente del concierto, las tres optaron por estilismos informales, acordes con el tipo de evento. La reina apostó por un conjunto sobrio en tonos oscuros, mientras que Leonor incorporó un toque de color con una prenda más juvenil. Por su parte, la infanta Sofía eligió un look cómodo y funcional, incluso utilizando su teléfono móvil para grabar algunos momentos del espectáculo, como muchos otros asistentes.

La visita al concierto se enmarca en unos días especialmente activos para la familia real, que ha permanecido en Madrid durante la Semana Santa. Apenas unas horas antes, los reyes y sus hijas sorprendían con su presencia en una conocida procesión celebrada en el barrio de Carabanchel, mostrando nuevamente su cercanía con los ciudadanos.