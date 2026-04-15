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Con las piernas atadas a una cuerda y una correa: una mujer de 66 años muere después de que el alcalde la quisiera internar en un psiquiátrico

Los hechos sucedieron en plena calle y sin orden de detención por parte de las autoridades

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Imagen de un coche de policía con la sirena puesta. (Rosario Nuestro)
Imagen de un coche de policía con la sirena puesta. (Rosario Nuestro)

El alcalde de Plouasne, una localidad de 1.800 habitantes en el noroeste de Francia, fue detenido el 14 de abril junto a un concejal y otras dos personas en relación con la muerte de Catherine Josselin, una mujer de 66 años.

El motivo: una semana antes, el 7 de abril, tanto el primer edil como otro funcionario impidieron que la mujer regresara a su domicilio para poder trasladarla a un centro psiquiátrico. Según el fiscal de Saint-Malo, Fabrice Trémel, “el fallecimiento se produjo como continuación de la detención de esta mujer, en la que participaron el alcalde y uno de los concejales, quienes perseguían el objetivo de que fuera hospitalizada en psiquiatría”.

Además, la investigación ha determinado que la actuación careció de amparo legal. “No se había emitido ninguna orden municipal de hospitalización involuntaria, ni se había presentado previamente el certificado médico exigido por ley”, precisó el fiscal.

El alcalde, Michel Daugan, y el concejal Jean-Michel Hamonet acudieron al domicilio de Josselin, quien se resistió, lo que derivó en un forcejeo en la vía pública.

Los vídeos aportados por un testigo han permitido reconstruir lo ocurrido con detalle. Durante quince minutos, cuatro personas inmovilizaron a la víctima en el suelo, boca abajo, ejerciendo presión sobre ella y atándole las piernas con una cuerda y una correa que habían llevado consigo.

Eso sí, Trémel ha detallado que los intervinientes actuaron “con distintos grados de implicación”, ya que los otros dos cargos electos llegaron al lugar mientras se desarrollaban los hechos, pero no prestaron auxilio a la mujer ni a los cargos públicos.

Muerte y autopsia

Josselin perdió el conocimiento durante la inmovilización. Los intentos de reanimación cardiopulmonar y la llegada de los bomberos y del helicóptero del SAMU no lograron salvarle la vida. La autopsia ha apuntado a una relación directa entre los hechos y el fallecimiento: “La muerte probablemente está relacionada con los acontecimientos que la víctima acababa de experimentar”, concluyó el médico forense.

Durante los registros posteriores, los investigadores recuperaron la cuerda y la correa utilizadas para inmovilizarla, objetos que no permanecieron en el lugar tras la muerte.

Policía Nacional francesa. (Ludovic Martin/REUTERS)
Policía Nacional francesa. (Ludovic Martin/REUTERS)

Cargos e investigación

El 13 de abril, la fiscalía abrió una investigación preliminar por detención arbitraria con resultado de muerte, violencia voluntaria en grupo con resultado de muerte sin intención de matar, y omisión de auxilio a persona en peligro.

Al día siguiente fueron detenidos el alcalde, el concejal y los otros dos participantes directos en la inmovilización. Los cargos electos que llegaron más tarde están siendo investigados por posible omisión de socorro.

El alcalde al que no le gusta que le graben los Plenos con el móvil: “Te voy a dar un guantazo”.

Tensión en el municipio

El caso tiene un trasfondo de meses de inquietud vecinal por el estado de salud mental de Josselin, quien residía desde hacía décadas en la aldea de Launey Hellon. En octubre de 2023 había agredido a un vecino con unas tijeras, episodio que resultó en nueve días de baja para la víctima de la agresión y que aumentó la presión sobre las autoridades para que actuaran, aunque no se tomaron medidas formales hasta el 7 de abril.

La detención del alcalde y el concejal ha generado conmoción en el municipio. “Lo gestionaron como unos aficionados”, ha señalado un vecino. Las diligencias continúan mientras los detenidos permanecen bajo custodia policial.

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