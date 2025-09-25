Un alcalde se va de viaje de negocios y lleva desaparecido tres meses: “Ha incumplido su mandato”

El ayuntamiento de Saint-Ciers-d'Abzac. (Wikipedia)

Saint-Ciers-d’Abzac es un pueblo francés de poco más de 1.000 habitantes situado en la región de Aquitania, al oeste del país. Tiene una iglesia de piedra más bien olvidable, unas casas antiguas de pizarra grisácea, un paisaje muy verde y una fama aún más efímera de los tiempos en los que, hace más de 100 años, su antiguo molino figuró en los sellos de su país. Ahora, sin embargo, la localidad se ha hecho viral con una situación “nunca antes vista”, como la han descrito sus habitantes: la desaparición del alcalde.

Lionel Gachard, un antiguo comercial en el sector de la construcción que más tarde se dedicó a la panadería, se encontraba al frente de la comuna cuando anunció a finales de junio su partida por un “despliegue profesional”, una manera rimbombante de referirse a un presunto viaje de trabajo. Desde ese momento, hace tres meses, no se ha recibido ninguna noticia oficial sobre su paradero, ni tampoco ha presentado su dimisión ni transmitido sus responsabilidades a sus adjuntos, lo que ha dejado al municipio en una coyuntura política y administrativa excepcional y en una localidad que atraviesa una grave crisis financiera.

En el medio local Midi Libre, al abordar la incertidumbre institucional, la primera adjunta Cécile Aboudaram manifestó simplemente: “No sé dónde está”, ilustrando la magnitud de la desinformación dentro del equipo municipal. Esta falta de comunicación y de una delegación formal de la autoridad ha dejado a la junta local sin capacidad efectiva para encarar los problemas, exacerbando la crisis provocada por los retos económicos recientes.

El alcalde de la vecina Libourne, Philippe Buisson, ha criticadio en el mismo medio este vacío institucional: “En este caso, el edil se ha colocado en una situación de falta respecto a su mandato de alcalde”.

Explica que a veces se ha hospedado a estos hombres temporalmente “hasta resolver la situación” (Fuente: Youtube @tinajocomunicacion).

Qué dice la ley en España cuando falta el alcalde

Si bien la causa detrás de la ausencia de Gachard parece ser de índole profesional, según lo investigado por los diarios franceses, las personas implicadas en la gestión local han relegado este motivo a un segundo plano, centrándose más en el hecho—considerado inadmisible—de que el edil haya abandonado sus deberes sin traspasar el mando ni informar oficialmente sobre su paradero. Esta inédita crisis, tanto financiera como institucional, mantiene a Saint-Ciers-d’Abzac a la espera de unas respuestas que, hasta ahora, no han llegado.

Las ‘desapariciones’ de alcaldes, como puede suponerse, no son nada comunes. En España, la situación está prevista por ley para que no ocurran estas situaciones de vacío de poder. Según la normativa, cuando el alcalde está ausente, “los tenientes de alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento, alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los concejales. Asimismo, cuando el Alcalde se ausente del término municipal por más de 24 horas sin haber conferido la delegación, o cuando por una causa imprevista le hubiere resultado imposible otorgarla, le sustituirá el teniente de alcalde a quien corresponda, quien deberá dar cuenta de ello al resto de la corporación”.