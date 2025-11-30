España

El alcalde de un pueblo frances envió a la policía a una guardería por hacer demasiado ruido en las clases: “Algunos niños volvieron a casa perturbados”

Tres policías municipales intervinieron el jueves 20 de noviembre en el comedor del colegio Péguy-Rostand. Los padres consideraron este método incomprensible

Guardar
Varios expresaron su incomprensión, incluso
Varios expresaron su incomprensión, incluso su indignación. (Canva)

En Nogent-le-Roi, la polémica lleva una semana en aumento. El jueves 20 de noviembre, los niños de la guardería y la escuela primaria Péguy-Rostand recibieron una visita inesperada durante su hora de almuerzo. Tres policías municipales, incluido un aprendiz, intervinieron en el comedor escolar “porque hacían demasiado ruido”, según los padres. Esto los ha dejado desconcertados.

Contactada el martes 25 de noviembre, la asociación de padres de Nogent-le-Roi explicó que varias familias la habían alertado el viernes sobre este incidente. “Algunos niños regresaron a casa perturbados, pues al parecer se sintieron amenazados por la policía”, explicó la oficina de padres del colegio Péguy-Rostand, según recogido por el medio francés La Republique du Centre.

Los tres funcionarios municipales les habrían dicho “que ninguno de ellos respetaba a los adultos, que estaban haciendo demasiado ruido y que si continuaban, tendrían que lidiar con ellos”.

La respuesta del alcalde

Estas acusaciones han enfurecido al alcalde de la ciudad, Jean-Loup Vidon. “Todo se hizo en el mejor interés de los niños. El objetivo no era impedir que hablaran durante las comidas, sino recordarles las normas de conducta, tanto dentro como fuera de la cafetería. Esta intervención fue planificada y no hubo amenazas ni ningún tipo de trauma. No veo cuál es el problema”.

Además, el alcalde sugiere que se trata de una “maniobra política” a cuatro meses de las elecciones municipales. “Es ridículo y risible”, declara Vidon. Según fuentes del medio anteriormente mencionado, se están elaborando cuatro listas de candidatos para desafiar a la alcaldesa en ejercicio.

La indignación de los padres

Para los padres, la llegada de estos policías municipales sigue siendo desproporcionada en relación con el problema del ruido. “Sería preocupante que, para resolver un problema de ruido, tuviéramos que recurrir a la policía municipal”, declaró la asociación de padres. Al contactar con la administración del colegio, esta se negó a responder a las preguntas de La Republique du Centre.

Entre los padres, varios expresaron su incomprensión, incluso su indignación. Coralie, exalumna del colegio y ahora madre, consideró la actitud “incomprensible”: “La cafetería siempre ha sido ruidosa, lo cual es normal con tantos niños reunidos. Traer policías para reprender a alumnos de 3 a 11 años es completamente desproporcionado. Mi hijo de 4 años me dijo que era porque hacían demasiado ruido. Incluso el personal de la cafetería consideró la situación absurda”.

Ante esta controversia, el alcalde convocó a la asociación de padres de familia del colegio a una reunión el martes 25 de noviembre a las 15:30 para esclarecer el incidente. Sin embargo, los padres no pudieron asistir debido a compromisos laborales.

“La policía municipal estaba allí y ni siquiera tuvo la decencia de venir o enviar un representante”, lamentó el alcalde, negándose categóricamente a organizar otra entrevista. Por su parte, los padres siguen dispuestos a reunirse con el alcalde para un diálogo constructivo.

“Si no recibimos una respuesta, tendremos que considerar otras vías de acción”, concluyó la oficina de la asociación de padres. Los padres afirman su compromiso continuo con la mejora de las condiciones de acogida de los niños y esperan un diálogo constructivo con el ayuntamiento.

Temas Relacionados

ColegioInstitutoPolicíaAlcaldeFranciaEducaciónEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Tres jóvenes pierden la vida tras un trágico accidente de tráfico en Cabezón de la Sal (Cantabria)

Las víctimas fallecieron en circunstancias que están siendo investigadas tras perder el control y dar varias vueltas de campana

Tres jóvenes pierden la vida

Jorge González se alza con el premio de ‘Bailando con las estrellas’: una final llena de tensión, lágrimas y el enfado de Anabel Pantoja

El cantante afirmó haber cumplido “un sueño” al coronarse con la victoria del concurso de baile de Telecinco

Jorge González se alza con

El Govern capturará a los jabalíes infectados para controlar la peste porcina africana: Cataluña plantea la intervención de la UME

La Generalitat localiza otros 8 animales muertos y contagiados por la PPA

El Govern capturará a los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 30 noviembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: estos son los

El restaurante en Vallecas que recomienda la Guía Repsol y al que va la reina Sofía: “Tiene una carta de estilo clásico”

El local hostelero promueve recetas clásicas que combina con opciones vegetarianas, las cuales han probado personalidades como Leiva o Sonsoles Ónega

El restaurante en Vallecas que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP trata de calentar

El PP trata de calentar las calles sin pólvora: Feijóo se la juega en Madrid en el momento más difícil del Gobierno de Pedro Sánchez

Un ‘Narcobanco’ en Rivas: desarticulan una célula “hawalla” dedicada a la financiación del narcotráfico internacional

Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a los 73 años

Investigan por “posible suicidio” la muerte de dos chicas adolescentes de 15 y 16 años en un parque en el centro de Jaén

Feijóo pide elecciones y no moción de censura, pero la llave a Moncloa sigue siendo seducir a Junts: “¿Hay algo más democrático que poder votar?"

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 30 noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los ganaderos culpan a la fauna salvaje de la aparición de la fiebre porcina, pero confían poder seguir exportando desde otras regiones

El PSOE pide a Europa lo que rechaza en España: aire a los fondos buitre para que sigan comprando vivienda y un nuevo problema con Sumar

“Si hubiésemos sabido lo que estábamos firmando, nadie en su sano juicio lo habría hecho”: la batalla de los afectados por hipotecas IRPH para probar su abusividad

DEPORTES

Un fallo informático deja un

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda