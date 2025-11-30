El alcalde de un pueblo frances envió a la policía a una guardería por hacer demasiado ruido en las clases: “Algunos niños volvieron a casa perturbados”

Varios expresaron su incomprensión, incluso su indignación. (Canva)

En Nogent-le-Roi, la polémica lleva una semana en aumento. El jueves 20 de noviembre, los niños de la guardería y la escuela primaria Péguy-Rostand recibieron una visita inesperada durante su hora de almuerzo. Tres policías municipales, incluido un aprendiz, intervinieron en el comedor escolar “porque hacían demasiado ruido”, según los padres. Esto los ha dejado desconcertados.

Contactada el martes 25 de noviembre, la asociación de padres de Nogent-le-Roi explicó que varias familias la habían alertado el viernes sobre este incidente. “Algunos niños regresaron a casa perturbados, pues al parecer se sintieron amenazados por la policía”, explicó la oficina de padres del colegio Péguy-Rostand, según recogido por el medio francés La Republique du Centre.

Los tres funcionarios municipales les habrían dicho “que ninguno de ellos respetaba a los adultos, que estaban haciendo demasiado ruido y que si continuaban, tendrían que lidiar con ellos”.

La respuesta del alcalde

Estas acusaciones han enfurecido al alcalde de la ciudad, Jean-Loup Vidon. “Todo se hizo en el mejor interés de los niños. El objetivo no era impedir que hablaran durante las comidas, sino recordarles las normas de conducta, tanto dentro como fuera de la cafetería. Esta intervención fue planificada y no hubo amenazas ni ningún tipo de trauma. No veo cuál es el problema”.

Además, el alcalde sugiere que se trata de una “maniobra política” a cuatro meses de las elecciones municipales. “Es ridículo y risible”, declara Vidon. Según fuentes del medio anteriormente mencionado, se están elaborando cuatro listas de candidatos para desafiar a la alcaldesa en ejercicio.

La indignación de los padres

Para los padres, la llegada de estos policías municipales sigue siendo desproporcionada en relación con el problema del ruido. “Sería preocupante que, para resolver un problema de ruido, tuviéramos que recurrir a la policía municipal”, declaró la asociación de padres. Al contactar con la administración del colegio, esta se negó a responder a las preguntas de La Republique du Centre.

Entre los padres, varios expresaron su incomprensión, incluso su indignación. Coralie, exalumna del colegio y ahora madre, consideró la actitud “incomprensible”: “La cafetería siempre ha sido ruidosa, lo cual es normal con tantos niños reunidos. Traer policías para reprender a alumnos de 3 a 11 años es completamente desproporcionado. Mi hijo de 4 años me dijo que era porque hacían demasiado ruido. Incluso el personal de la cafetería consideró la situación absurda”.

Ante esta controversia, el alcalde convocó a la asociación de padres de familia del colegio a una reunión el martes 25 de noviembre a las 15:30 para esclarecer el incidente. Sin embargo, los padres no pudieron asistir debido a compromisos laborales.

“La policía municipal estaba allí y ni siquiera tuvo la decencia de venir o enviar un representante”, lamentó el alcalde, negándose categóricamente a organizar otra entrevista. Por su parte, los padres siguen dispuestos a reunirse con el alcalde para un diálogo constructivo.

“Si no recibimos una respuesta, tendremos que considerar otras vías de acción”, concluyó la oficina de la asociación de padres. Los padres afirman su compromiso continuo con la mejora de las condiciones de acogida de los niños y esperan un diálogo constructivo con el ayuntamiento.