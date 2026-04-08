Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 9 de abril: alguien irrumpirá en la cabaña de las parteras y Mercedes temerá las represalias de don Hernando

Valle Salvaje: Alguien quiere hablar con las parteras. (RTVE)

La tensión se ha apoderado de Valle Salvaje tras la emisión del episodio de este miércoles 8 de abril, donde la inminente amenaza sobre Luisa y el inesperado enfrentamiento público entre Dámaso y don Hernando han marcado un punto de quiebre en la trama. La serie diaria de Televisión Española ha consolidado su espacio en la franja vespertina gracias a una combinación de giros argumentales y personajes que mantienen en vilo a una audiencia en constante crecimiento.

El capítulo emitido el miércoles ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de varios personajes. Mercedes ha conseguido localizar a dos mujeres que pueden resultar decisivas para el destino de Matilde, quien atraviesa una etapa crucial tras su reciente boda con Atanasio. Este enlace, celebrado al inicio de la semana, generó un momento de alivio en Valle Salvaje, aunque rápidamente las tensiones desplazaron la alegría inicial. De acuerdo con Televisión Española, la felicidad de la pareja se vio ensombrecida por la aparición de nuevos secretos y amenazas latentes.

Mientras tanto, Pura se ha dirigido a la Casa Pequeña con un mensaje urgente para la duquesa, advirtiendo sobre el riesgo que pesa sobre Luisa. La joven, absorbida por su investigación en la cabaña de las parteras, sigue sin percibir el alcance real del peligro. Luisa ha encontrado pistas que pueden alterar el equilibrio de poder en Valle Salvaje, aunque cada avance la acerca más a un posible desenlace fatal.

'Valle Salvaje': Dámaso enfrenta a don Hernando en público. (RTVE)

En el último capítulo de ‘Valle Salvaje’

El miércoles también ha estado marcado por el enfrentamiento entre Dámaso y don Hernando frente a los Gálvez de Aguirre. De hecho, la discusión superó los límites habituales y dejó entrever la fractura interna que podría redefinir alianzas y enemistades en el valle.

En paralelo, la serie ha mostrado la preocupación creciente de Enriqueta respecto a la actitud de Evaristo. La madre de Braulio ha comenzado a notar comportamientos extraños, lo que la llevó a profundizar en su propia investigación. Enriqueta parece estar cerca de descubrir un secreto que podría modificar el rumbo de la historia, mientras Braulio asiste incrédulo a los hallazgos de su madre.

Qué pasará el jueves 9 de abril en ‘Valle Salvaje’

Para el jueves 9 de abril, el capítulo 390 de Valle Salvaje anticipa movimientos decisivos. Mercedes logrará reunir a las dos mujeres que pueden contribuir a la causa de Matilde, mientras Pura enfrentará la difícil tarea de advertir a la duquesa sobre la amenaza que se cierne sobre Luisa. La joven continuará sumergida en su búsqueda de la verdad, sin prever que cada paso la sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Mientras tanto, Enriqueta mantiene el foco en la investigación sobre Evaristo. La obsesión de la madre de Braulio la ha llevado a descubrir indicios que podrían tener un impacto directo en los próximos acontecimientos. La perseverancia de Enriqueta y la inquietud de Braulio añaden un nuevo nivel de tensión a la narrativa, que se ha convertido en uno de los principales atractivos para los seguidores de la serie.

Las sospechas crecen en Valle Salvaje cuando Enriqueta, tras conversar con Luisa acerca del padre de su hijo, insiste ante Braulio en la posibilidad de que exista un vínculo familiar con el niño. Esta revelación introduce nuevas dudas en el entorno de la familia y añade presión sobre Braulio, quien comienza a cuestionar aspectos de su propia historia mientras observa la determinación de su madre por esclarecer el misterio.

En la Casa Pequeña, Mercedes pasa sus días con preocupación, temiendo posibles represalias de don Hernando por los recientes acontecimientos. La conducta de Dámaso se vuelve cada vez más difícil de descifrar, generando desconcierto entre quienes le rodean. En medio de este clima de desconfianza, la tensión se dispara al ocurrir un hecho inesperado: alguien entra sin previo aviso en la cabaña de las parteras durante la noche, un suceso que amenaza con desestabilizar aún más el delicado equilibrio de Valle Salvaje.