España

Un estudio demuestra la relación entre el consumo de café y la creatividad con resultados claros

Un equipo de investigación de la Universidad de Arkansas ha demostrado como afecta la cafeína en el pensamiento creativo

Guardar
El estudio revela como el
El estudio revela como el café modifica aspectos de la creatividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café forma parte del día a día de millones de personas, presente en oficinas, hogares y espacios públicos de todo el mundo. Su consumo alcanza cifras de 2.600 millones de tazas de café al día en todo el mundo. Muchas personas asocian la bebida no solo con el placer o la rutina, sino también con la idea de que ayuda a pensar mejor, resolver problemas y, sobre todo, ser más creativas.

El vínculo entre café y creatividad ha sido alimentado por la cultura popular y reforzado por la experiencia cotidiana de quienes comienzan su jornada con una taza, independientemente de su puesto de trabajo. Preparar, oler y tomar café suele percibirse como un ritual que despierta la mente y marca el inicio del día. Pero, ¿realmente la cafeína mejora la creatividad, o se trata solo de una creencia arraigada?

Para responder a la cuestión, un equipo de la Universidad de Arkansas realizó un estudio centrado en los efectos específicos de la cafeína sobre los distintos tipos de pensamiento creativo. Los investigadores buscaron comprobar si el café estimula la capacidad para generar ideas originales o si su beneficio se limita a otros aspectos de la función cognitiva.

Así afecta el café a la creatividad

El estudio involucró a 88 adultos, divididos en dos grupos: uno recibió 200 miligramos de cafeína, mientras que el otro recibió un placebo. Los participantes realizaron tareas diseñadas para evaluar dos formas de pensamiento: el convergente, enfocado en resolver problemas con una respuesta única, y el divergente, que implica la generación de ideas novedosas y originales.

Descubre el mecanismo oculto de la cafeína. No es una fuente de energía, sino un bloqueador que interfiere con las señales de cansancio en tu cerebro, manteniéndote alerta mientras la fatiga se acumula.

Los resultados fueron claros. La cafeína mostró un efecto positivo en el pensamiento convergente (usar la lógica). Después de consumir cafeína, los participantes resolvieron más tareas de este tipo en comparación con quienes recibieron el placebo. Es decir, el café ayudó a encontrar soluciones correctas de manera más eficiente y a seleccionar o refinar ideas existentes.

En cambio, el café no tuvo un impacto significativo en el pensamiento divergente. La capacidad para producir ideas creativas, originales o innovadoras no mejoró de forma relevante con la cafeína. Así, la investigación concluyó que el café facilita ciertos aspectos de la creatividad, especialmente los relacionados con la organización y resolución de problemas, pero no potencia la generación de ideas fuera de lo común.

Otros beneficios y límites del café

Más allá de la creatividad, el consumo de café tiene efectos documentados sobre el estado de ánimo, la fatiga mental y la concentración. El estudio de la Universidad de Arkansas y otros informes científicos coinciden en que la cafeína bloquea los receptores de adenosina en el cerebro, lo que ayuda a mantenerse en alerta, mejora el tiempo de reacción y contribuye a una mayor memoria de trabajo.

Los límites del café en
Los límites del café en la creatividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que tomaron café en los experimentos reportaron sentirse menos tristes y más motivadas para enfrentar tareas intelectuales. Estos beneficios, junto con la reducción de la fatiga, pueden influir de manera indirecta en la flexibilidad cognitiva, que es útil para muchos procesos mentales. Sin embargo, los datos también advierten que el exceso de café puede aumentar la ansiedad, limitar el enfoque atencional y reducir la flexibilidad mental, factores que juegan en contra de la creatividad innovadora.

El acto cotidiano de preparar y tomar café puede funcionar como un estímulo emocional para entrar en modo productivo, pero su capacidad para generar ideas nuevas tiene límites claros según la evidencia científica. Beber café ayuda a organizar, depurar y mejorar ideas, pero no garantiza la aparición de conceptos originales.

Temas Relacionados

CaféCienciaInvestigaciónUniversidadesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Eugenia Silva y Alfonso de Borbón hacen vidas separadas: 13 años de relación y dos hijos en común

La pareja, que no es la primera vez que pone distancia entre ellos, ha decidido comenzar una nueva etapa, según ha informado la revista ‘¡Hola!’

Eugenia Silva y Alfonso de

Procedente el despido de un gerente de transportes de Mercadona que utilizó la tarjeta de la empresa para pagar desayunos y comidas en sus días libres

La decisión de la empresa se fundamentó en una presunta transgresión de la buena fe contractual, al amparo del artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores

Procedente el despido de un

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

La mayor eléctrica española invirtió 14.460 millones de euros y alcanzó una facturación de 45.546 millones pese a impactos contables por su actividad en Reino Unido y EEUU

Iberdrola dispara su beneficio un

Los asesinos de la turista española Matilde Muñoz, condenados a 18 años de cárcel en Indonesia por homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia

La mujer, una turista ferrolana de 72 años, visitaba anualmente el hotel en el que fue asesinada por Suhaeli U. y Heri Ridwan, un empleado y un exempleado del establecimiento, el 2 de julio de 2025

Los asesinos de la turista

Llegan a España dos especies invasoras de mantis asiáticas gigantes: se reproducen a gran velocidad y pueden devorar lagartijas y ranas

La expansión de estos insectos por Europa amenaza a las mantis nativas, a polinizadores sensibles y a especies endémicas

Llegan a España dos especies
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un gerente de transportes de Mercadona que utilizó la tarjeta de la empresa para pagar desayunos y comidas en sus días libres

La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad a una estadounidense descendiente de sefardíes: un antepasado de su padre fue procesado por la Inquisición

Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual en octubre de 2021, días después de los hechos descritos por Elisa Mouiláa

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuidado con comprar neumáticos de segunda mano, te ahorras dinero pero pierdes seguridad”

Última hora sobre la desclasificación de los documentos del 23F, en directo: claves, reacciones y el papel de Juan Carlos I

ECONOMÍA

Iberdrola dispara su beneficio un

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

Este es el precio de la gasolina este 25 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Sigue la regla de los tres tercios si estás buscando un trabajo”

Declaración de la Renta 2026: qué pensionistas están obligados a presentarla y quiénes no

Una clienta reclama a Mercadona 7.350 euros por un golpe que le dio la barrera automática del aparcamiento: ningún tribunal quiere seguir el caso

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080