Un estudio demuestra la relación entre el consumo de café y la creatividad con resultados claros

El estudio revela como el café modifica aspectos de la creatividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café forma parte del día a día de millones de personas, presente en oficinas, hogares y espacios públicos de todo el mundo. Su consumo alcanza cifras de 2.600 millones de tazas de café al día en todo el mundo. Muchas personas asocian la bebida no solo con el placer o la rutina, sino también con la idea de que ayuda a pensar mejor, resolver problemas y, sobre todo, ser más creativas.

El vínculo entre café y creatividad ha sido alimentado por la cultura popular y reforzado por la experiencia cotidiana de quienes comienzan su jornada con una taza, independientemente de su puesto de trabajo. Preparar, oler y tomar café suele percibirse como un ritual que despierta la mente y marca el inicio del día. Pero, ¿realmente la cafeína mejora la creatividad, o se trata solo de una creencia arraigada?

Para responder a la cuestión, un equipo de la Universidad de Arkansas realizó un estudio centrado en los efectos específicos de la cafeína sobre los distintos tipos de pensamiento creativo. Los investigadores buscaron comprobar si el café estimula la capacidad para generar ideas originales o si su beneficio se limita a otros aspectos de la función cognitiva.

Así afecta el café a la creatividad

El estudio involucró a 88 adultos, divididos en dos grupos: uno recibió 200 miligramos de cafeína, mientras que el otro recibió un placebo. Los participantes realizaron tareas diseñadas para evaluar dos formas de pensamiento: el convergente, enfocado en resolver problemas con una respuesta única, y el divergente, que implica la generación de ideas novedosas y originales.

Descubre el mecanismo oculto de la cafeína. No es una fuente de energía, sino un bloqueador que interfiere con las señales de cansancio en tu cerebro, manteniéndote alerta mientras la fatiga se acumula.

Los resultados fueron claros. La cafeína mostró un efecto positivo en el pensamiento convergente (usar la lógica). Después de consumir cafeína, los participantes resolvieron más tareas de este tipo en comparación con quienes recibieron el placebo. Es decir, el café ayudó a encontrar soluciones correctas de manera más eficiente y a seleccionar o refinar ideas existentes.

En cambio, el café no tuvo un impacto significativo en el pensamiento divergente. La capacidad para producir ideas creativas, originales o innovadoras no mejoró de forma relevante con la cafeína. Así, la investigación concluyó que el café facilita ciertos aspectos de la creatividad, especialmente los relacionados con la organización y resolución de problemas, pero no potencia la generación de ideas fuera de lo común.

Otros beneficios y límites del café

Más allá de la creatividad, el consumo de café tiene efectos documentados sobre el estado de ánimo, la fatiga mental y la concentración. El estudio de la Universidad de Arkansas y otros informes científicos coinciden en que la cafeína bloquea los receptores de adenosina en el cerebro, lo que ayuda a mantenerse en alerta, mejora el tiempo de reacción y contribuye a una mayor memoria de trabajo.

Los límites del café en la creatividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que tomaron café en los experimentos reportaron sentirse menos tristes y más motivadas para enfrentar tareas intelectuales. Estos beneficios, junto con la reducción de la fatiga, pueden influir de manera indirecta en la flexibilidad cognitiva, que es útil para muchos procesos mentales. Sin embargo, los datos también advierten que el exceso de café puede aumentar la ansiedad, limitar el enfoque atencional y reducir la flexibilidad mental, factores que juegan en contra de la creatividad innovadora.

El acto cotidiano de preparar y tomar café puede funcionar como un estímulo emocional para entrar en modo productivo, pero su capacidad para generar ideas nuevas tiene límites claros según la evidencia científica. Beber café ayuda a organizar, depurar y mejorar ideas, pero no garantiza la aparición de conceptos originales.