Cuál es el efecto del café en el corazón

Ser una de las bebidas más consumidas en todo el mundo ha hecho que el café sea objeto de numerosos estudios científicos en torno a sus efectos sobre la salud, especialmente en lo relacionado con el corazón y el sistema cardiovascular. A lo largo de los años, las investigaciones han ido evolucionando desde una percepción negativa del café hacia una más matizada y, en muchos casos, positiva. Actualmente, la propia Fundación Española del Corazón (FEC) reconoce todos los beneficios de la cafeína para el corazón.

Uno de los hallazgos más interesantes es que aquellas personas que consumen café de manera regular pueden tener un menor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, como demostró una investigación del National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos publicado en la New England Journal of Medicine. Así, el consumo diario de esta bebida se asocia a una disminución en el riesgo de muerte por enfermedades como la insuficiencia cardíaca, las arritmias, los infartos de miocardio y otras condiciones cardíacas graves.

Pese a que la cafeína es un estimulante, es importante señalar que este incremento no suele ser lo suficientemente significativo como para causar problemas a largo plazo en personas con hipertensión bien controlada. De hecho, los expertos de la FEC coinciden en que no hay una razón convincente para prohibir el consumo de café a personas hipertensas siempre que estén bajo tratamiento y control médico adecuado. Sin embargo, como en todo, la moderación es clave. Los efectos adversos del café, como la ansiedad, el insomnio o las palpitaciones, suelen presentarse solo cuando se consume en exceso, por lo que se recomienda no exceder de tres o cuatro tazas diarias.

Una fuente de antioxidantes

Además de la cafeína, el café contiene una amplia variedad de compuestos bioactivos que pueden influir positivamente en la salud cardiovascular. Entre estos, destacan los antioxidantes, sustancias que combaten el estrés oxidativo en el cuerpo, un proceso que está vinculado al envejecimiento celular y a la aparición de enfermedades crónicas. Los antioxidantes del café, como los polifenoles y los ácidos clorogénicos, ayudan a reducir la inflamación, mejorar la función de los vasos sanguíneos y prevenir la oxidación del colesterol LDL (el conocido como colesterol “malo”), un factor clave en el desarrollo de la aterosclerosis.

Según un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, el café ocupa el sexto lugar en una lista de los 50 alimentos más ricos en antioxidantes, después de las moras, las nueces, las fresas, las alcachofas y los arándanos. El papel de estos compuestos antioxidantes en la prevención de enfermedades cardíacas es uno de los aspectos más estudiados, ya que ayudan a neutralizar los radicales libres y a reducir el daño oxidativo en el cuerpo, lo que a su vez contribuye a la protección del corazón y de otros órganos vitales.

Otro aspecto positivo del café es su relación con la mejora de la sensibilidad a la insulina, lo que puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, una condición que está estrechamente relacionada con enfermedades cardíacas. La diabetes es un factor de riesgo importante para las enfermedades cardiovasculares, y el hecho de que esta bebida pueda ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre representa un beneficio adicional para la salud del corazón.