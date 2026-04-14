Las tres plantas que no debes plantar en tu jardín si tienes perros o gatos

Las mascotas no toleran el contacto con cierta vegetación. / Freepick

Es habitual, y recomendable, que se tengan mascotas en hogares con jardín. No obstante, se tiende a plantar en estos espacios verdes cualquier planta que guste a sus dueños, sin tener en consideración la idoneidad de estas para los perros y gatos con los que se convive. Frente a ello, numerosos creadores de contenido informan en sus redes sociales cuáles son las más aptas y cuáles se deberían evitar.

Un ejemplo de ello son las plantas ornamentales, las cuales pueden representar un peligro para las mascotas domésticas, según advierte la cuenta de TikTok @JardineriaCalderon. El responsable de este perfil explica en uno de sus últimos vídeos que existen especies comunes en los jardines de España que pueden poner en riesgo la salud de perros y gatos. “Esto casi nadie lo sabe y cuando se dan cuenta ya es tarde”, afirma el creador de la cuenta, quien comparte, además, una lista de tres especies a evitar.

Las tres fuentes de enfermedades para tus mascotas pueden estar en tu jardín: la adelfa, el lirio y la azalea

La primera de las plantas que recomienda la cuenta de TikTok es la adelfa, conocida en algunas regiones como baladre. Según @JardineriaCalderon, “la ven mucho como pantalla vegetal, pero es de las más peligrosas y tóxicas que hay”. El especialista subraya que si un perro o un gato muerde sus hojas, “puede llegar a intoxicarse y según la cantidad que ingiera, puede provocarle un fallo cardíaco”. La advertencia se extiende a otros animales domésticos, ya que esta planta contiene compuestos que afectan el sistema nervioso y circulatorio.

El segundo lugar lo ocupa el lirio, otra especie habitual en espacios verdes. El responsable de la cuenta advierte especialmente a quienes conviven con felinos: “Si tienes gatos, cuidado con esto. Si se manchan con el polen y se lamen, puede en algunos casos provocar fallos renales y es mucho más común de lo que parece”. Esta reacción se produce porque el polen del lirio es tóxico para los gatos, incluso en pequeñas cantidades.

La tercera planta sobre la que advierte en sus redes sociales es la azalea, una planta muy difundida en viviendas particulares. Según el perfil de TikTok, “esta planta mucha gente la tiene en casa y no sabe lo que es. Puede causar vómitos, debilidad y problemas graves en muy poco tiempo”. El especialista concluye: “El problema no es la planta, es no saber qué tienes en tu jardín. Si tienes dudas con alguna planta de tu casa, déjamelo en comentarios”.

Qué plantas deberías incluir en tu jardín si deseas evitarle problemas a tus mascotas

A la contra, una selección de 11 plantas pet friendly que pueden colocarse en casa sin representar peligro para perros y gatos. La nota señala que no todas las especies son aptas para convivir con mascotas, ya que muchas pueden causar intoxicaciones. Por este motivo, recomienda elegir variedades que no sean tóxicas y que además aporten beneficios como la purificación del aire.

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Entre las opciones sugeridas se encuentran varias especies de calatheas, la orquídea phalaenopsis, el rosal de interior, el cocotero, la guzmania, la peperomia, la ceropegia (cadena de corazones) y la echeveria. Todas estas plantas no solo son seguras para los animales, sino que también destacan por su valor ornamental y facilidad de cuidado. La recomendación general es informarse bien antes de introducir nuevas plantas en el hogar, priorizando siempre la seguridad de las mascotas y eligiendo especies que no representen riesgos.