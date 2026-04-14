El rey Carlos III no quiere volver a ver “nunca” al expríncipe Andrés: “Las tensiones entre ellos se remontan a mucho antes del escándalo de Epstein”

El expríncipe Andrés y el rey Carlos III en septiembre de 2025 (AP Foto/Joanna Chan, Archivo)

La relación entre el rey Carlos III y su hermano, el expríncipe Andrés, se ha congelado de forma irreversible a raíz del escándalo de Jeffrey Epstein. De hecho, diversas fuentes próximas a la Casa Real británica han indicado al Daily Mail que las posibilidades de que ambos vuelvan a entablar comunicación son prácticamente nulas debido al daño institucional y personal ocasionado.

El distanciamiento entre Carlos III y el duque de York se ha intensificado todavía más desde que Andrés de Inglaterra fue arrestado el pasado mes de febrero bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas, a raíz de su relación con el financiero condenado por delitos sexuales Jeffrey Epstein.

Fuentes cercanas a la familia real han señalado al citado medio que “la dura realidad es que es posible que el rey no vuelva a hablar nunca con Andrés”. La relación entre los dos hermanos ha estado marcada por el recelo y la frialdad, circunstancias que se remontan a más de 11 años de diferencia generacional y a desencuentros previos al estallido del caso Epstein.

Este jueves 19 de febrero ha tenido lugar la detención del expríncipe Andrés, hermano de Carlos III e hijo de Isabel II, justo en el día en que cumplía 66 años, según informa la BBC. De acuerdo con diarios británicos, al menos ocho agentes intervinieron en la residencia de Wood Farm, ubicada en la finca de Sandringham, en Norfolk: ingresó cerca de las 8:00 horas y abandonó el lugar tras recabar documentación. La actuación policial se vincula a las presuntas irregularidades que salpican al exduque de York en relación con el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein y su red de delitos sexuales. El arresto se produjo luego de nuevas revelaciones públicas sobre la amistad que unía a Andrés con Epstein, así como la publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. (Fuente: Reuters)

Los acercamientos al expríncipe Andrés

Recientemente, la hipótesis de un posible acercamiento ha cobrado fuerza tras conocerse que el príncipe Eduardo ha visitado discretamente a Andrés en su residencia de Sandringham y que la princesa Ana se ha puesto en contacto telefónico con él. Sin embargo, según las fuentes del Daily Mail estas visitas y el acercamiento de los hermanos menores no se traducirán en una reconciliación por parte del monarca.

“Haría falta un cambio enorme en la forma de pensar del rey para que siquiera estuvieran en la misma habitación”, explican. “No hay ninguna posibilidad” de un reencuentro privado o conversación entre el rey y su hermano, han recalcado, destacando que las tensiones familiares vienen de tiempo atrás y no guardan únicamente relación con los recientes escándalos legales.

Carlos III se distancia por completo

Las motivaciones para mantener el silencio institucional son múltiples. Además de la falta de sintonía personal, la decisión de Carlos III responde a una estrategia clara para proteger la Corona de consecuencias devastadoras. Una de las fuentes subraya que cualquier tipo de contacto podría precipitar una crisis constitucional: “Si Andrés es imputado y se demuestra que hubo conversaciones con el rey, sus abogados podrían requerir la comparecencia de Su Majestad, algo que no puede hacer”.

El expríncipe Andrés y el rey Carlos III (Europa Press)

Carlos III quiere un distanciamiento completo con respecto a Andrés de Inglaterra: ni reuniones privadas ni conversaciones susceptibles de ser presentadas ante un tribunal. Uno de los confidentes del monarca afirma a Daily Mail que “el consejo ha sido tajante: Andrés perjudica la institución y el rey debe desligarse de él tanto en público como en privado”.

La mala relación entre Carlos III y Andrés de Inglaterra

La fractura entre Carlos III y el duque de York no es sólo consecuencia del escándalo Epstein ni de la presión social y mediática sobre la familia real, sino que se remontan a su infancia y adolescencia. El expríncipe Andrés, considerado durante años como el “favorito” de la reina Isabel II, desarrolló cierto rechazo hacia la figura de Carlos, heredero de la Corona.

El príncipe Andrés, Isabel II y Carlos III (EFE).

El biógrafo Andrew Lownie detalla que Andrés llegó a considerar que debería haber sido él el siguiente en la línea sucesoria, mostrando “un odio acumulado hacia su hermano, al que veía como débil”, y sintiéndose superior al entonces príncipe de Gales: “Nunca estuvieron tan unidos como hermanos y las tensiones entre ellos se remontan a mucho antes del escándalo de Epstein”.

Por su parte, Carlos III no estaba de acuerdo del papel institucional que le otorgaron a su hermano. Un antiguo cortesano lo explica en declaraciones al Daily Mail: “Carlos siempre ha desconfiado de su hermano. No quería que asumiera el cargo de enviado comercial. Era consciente del potencial daño para la reputación”.