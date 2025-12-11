España

Plasencia rinde tributo a Robe Iniesta bautizando el Palacio de Congresos con su nombre

Este gesto consolida su legado en la ciudad que lo vio nacer y reivindica su importancia como centro cultural para artistas y músicos

Robe Iniesta
Robe Iniesta (Ricardo Rubio / Europa Press).

El Palacio de Congresos de Plasencia llevará el nombre de Roberto Iniesta, el cantante, compositor y poeta fallecido este miércoles a los 63 años de edad. Según ha anunciado la Junta de Extremadura en un comunicado en el que lamentan su pérdida, será en reconocimiento a su trayectoria vital y profesional.

En los últimos años, este espacio se había convertido en lugar de ensayo y creación para el artista y su banda, además del escenario de grabación de sus videoclips, tal y como recuerda el Gobierno regional. Robe, Medalla de Extremadura e Hijo Predilecto de Plasencia, es recordado como embajador de la tierra y símbolo de la cultura extremeña.

“Con el nombre de Palacio de Congresos Roberto Iniesta, Extremadura rinde homenaje a una de las personalidades más representativas de la región, consolidando su legado en su ciudad natal, la capital del Valle del Jerte, y correspondiendo a la reivindicación de impulsar este edificio como un centro cultural para músicos, artistas y nuevos creadores”, reza el comunicado.

Plasmado en sus discos

El líder de Extremoduro llevó en el año 2022 a Plasencia a la portada de ‘Ininteligible’, un adelanto de su cuarto álbum, ‘Se nos lleva el aire’. En esa imagen aparece su silueta y la de sus músicos a contraluz entre las cristaleras del Palacio de Congresos. Esta escena constituye una de las señas de identidad de este espacio cultural que acumula varios premios y nominaciones en certámenes de arquitectura.

Palacio de Congresos de Plasencia
Palacio de Congresos de Plasencia

También acogió algunos de los ensayos de otro de sus discos ‘Mayeútica’. Agradecido con la cesión del espacio durante la pandemia, Iniesta lo catalogó como “su palacio”. Posteriormente lo ‘incendió’ en un videoclip junto a otros artistas como David Lerman, Carlitos Pérez, Alber Fuentes, Álvaro Rodríguez Barroso, Lorenzo González y Woody Amores. Un vídeo de siete minutos en el que arde el edificio.

Embajador de Extremadura

El gran número de mensajes publicados por grandes artistas de múltiples géneros en redes sociales lamentando la muerte de Robe, no sirven más que para contemplar el legado que ha dejado uno de los referentes históricos del rock español. Además, es todo un embajador de su tierra, la que ha estado presente en la mayoría de sus letras.

Su “rock transgresivo” reflejaba la crudeza de sus inicios como la sofisticación que fue alcanzando con el paso de los años, dejando de esta forma una huella profunda en la cultura popular. Sus inicios en Extremoduro estuvieron marcados por una exaltación de la marginalidad, evolucionando hacia una dimensión filosófica en su etapa final.

Robe Iniesta da un discurso durante uno de sus conciertos. (Tik Tok)

El placentino no renegaba de la realidad de su tierra, criticando incluso la falta de oportunidades y tratándola como una tierra fastidiada. Se ponía como ejemplo propio de una persona que había tenido que emigrar para poder desarrollarse profesionalmente, Sin embargo, su influencia y constantes reivindicaciones con su marcado estilo propio le han permitido ser considerado todo un emblema en la región.

En su discurso tras recibir la Medalla de Extremadura, hizo una solicitud a todos los políticos de su comunidad. No fue otra cosa que fomentar las ayudas e infraestructuras para los grupos emergentes extremeños y que no tuvieran que marcharse fuera por la falta de oportunidades. Esos jóvenes a los que Iniesta ha influido, como Sanguijuelas el Guadiana, hoy vuelven a reivindicar y poner en el mapa a los pueblos y a Extremadura. Todo ello, gracias en parte al legado e influencia de Roberto Iniesta, motivo por el que el Palacio de Congresos de Plasencia irá ligado para siempre a su nombre.

