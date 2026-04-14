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Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 15 de abril: Nieves decide hablar con Marisol y Marta encuentra una pista sobre Fina

La ficción diaria de Antena 3 vive sus días más intensos tras la infidelidad de Pablo y la nueva ilusión de Andrés con Valentina

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Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La trama en Sueños de libertad avanza con paso firme hacia uno de sus capítulos más intensos. El episodio del miércoles 15 de abril no llega solo: lo hace arrastrando tensiones, secretos y decisiones que han ido creciendo desde el inicio de la semana, dejando a los personajes al borde del colapso emocional.

El lunes marcó el punto de partida con varios golpes difíciles de encajar. Claudia, una de las figuras más vulnerables de la trama, sufrió una decepción sentimental que no ha sabido encajar todavía. Su intento de sincerarse no obtuvo la respuesta esperada, dejándola emocionalmente tocada. Mientras tanto, Mabel protagonizaba uno de los enfrentamientos más directos de la semana al plantarse ante su padre y decirle, sin rodeos, todo lo que llevaba tiempo guardando.

En paralelo, otras tramas comenzaban a cocinarse a fuego lento. Carmen y Damián preparaban una sorpresa para Tasio, tratando de generar un momento de celebración en medio del caos. Sin embargo, el ambiente no tardó en enrarecerse. Beatriz, siempre envuelta en claroscuros, lograba despertar cierta empatía en Pelayo, aunque también comenzaba a mover piezas en la sombra tras descubrir información comprometida sobre Begoña y Gabriel. Un hallazgo que prometía tener consecuencias en cadena.

El martes, lejos de rebajar la tensión, añadió más leña al fuego. Miguel se mantuvo firme en su idea de abandonar el hogar familiar, una decisión que sacude los cimientos de su entorno. La crisis no solo afecta a su relación con Pablo, sino que deja en evidencia una fractura emocional que parece difícil de reparar.

Al mismo tiempo, el terreno sentimental se volvió aún más complejo. Salva intentó reunir valor para declarar lo que siente por Mabel, aunque las circunstancias no jugaban a su favor. Ella, por su parte, optó por compartir sus dudas con Valentina, reconociendo que la confusión emocional la sitúa en una encrucijada. En el mismo episodio, Andrés también dio un paso importante al abrir su corazón a Begoña y confesarle su relación con Valentina. Pero uno de los giros clave llegaba con Pelayo, quien empezaba a atar cabos y descubría que Beatriz no había sido completamente sincera. La desconfianza se instalaba así en su relación, anticipando un choque inevitable.

Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 540 del miércoles 15 de abril

Con este contexto cargado de emociones, el capítulo del miércoles se convierte en un auténtico punto de inflexión. La jornada arranca con Nieves completamente desbordada. Incapaz de seguir conteniendo la presión, decide dar un paso y contactar con Marisol, buscando respuestas —o quizá enfrentamiento— en una situación que lleva tiempo enquistada.

Por su parte, Begoña atraviesa uno de sus momentos más delicados. Superada por los acontecimientos, encuentra cierto alivio al sincerarse con Nieves. Además, por otro lado, en la fábrica, la tensión también pasa factura. Carmen, agotada por la acumulación de responsabilidades y presiones externas, termina estallando contra Paula en un momento de pura frustración.

En el terreno de las relaciones, el miércoles no da tregua. Pelayo decide afrontar directamente a Beatriz tras conocer sus mentiras, dando lugar a una escena cargada de reproches y exigencias. Ella, lejos de quedarse callada, intenta ganar tiempo y pide la oportunidad de explicarse, consciente de que su situación pende de un hilo.

Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, Miguel toma una decisión que parecía inevitable: confirma su intención de marcharse, aunque el conflicto interno sigue latente. Y en medio de este torbellino, Salva logra finalmente declarar sus sentimientos a Mabel, abriendo una nueva puerta que podría complicarlo todo aún más.

El episodio se cierra con un descubrimiento que puede cambiar el rumbo de la historia: Marta cree haber encontrado una pista sobre el paradero de Fina. Una revelación que no solo reabre viejas heridas, sino que también pone en alerta a quienes guardan secretos.

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