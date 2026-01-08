España

Los perros hacen que nuestras vidas sean más felices, según la psicología

Los investigadores identificaron cinco grandes áreas en las que la presencia de un perro influye positivamente en los seres humanos

Llegar a casa y que tu pequeño peludo venga a saludarte porque te ha echado de menos, que te persiga por toda la casa cuando llevas un plato de comida o que te chupe toda la cara cuando está contento, inevitablemente, por algún motivo, te genera una sonrisa. En este sentido, un estudio realizado por la Universidad de Brighton en Reino Unido ha revelado que los perros contribuyen de manera significativa al bienestar y la felicidad de sus dueños.

Algo que se corresponde con la recomendación de adoptar un can de muchos psicólogos a pacientes con depresión. La investigación, liderada por la Dr. Charlie Lea, ha indagado en los efectos emocionales y sociales de convivir con un perro, partiendo de entrevistas con ocho estudiantes universitarios, todos ellos actuales o antiguos propietarios de mascotas. Concretamente, buscaba poder entender de qué forma un perro impacta en la vida cotidiana de las personas.

Para ello, la experta y su equipo plantearon preguntas como “¿Cómo te sientes al saludar a tu perro?”, “¿qué aspecto de la relación con tu perro disfrutas más?” y, “¿puedes describir la relación entre tú y tu perro?”, según recogen en Psychology Today. A partir del análisis de las respuestas, los investigadores identificaron cinco grandes áreas en las que la presencia de un perro influye positivamente en los seres humanos.

“Es como mi pequeño bebé humano… es extraño"

Al concluir la investigación, la doctora pudo comprobar que, en primer lugar, la rutina de cuidado que requiere un animal contribuye a establecer hábitos saludables y estructurar el día a día. De hecho, algunos entrevistados aseguraron que ocuparse de su perro les otorgaba un sentido y propósito. “Asegurarme de que esté bien alimentado y cosas así puede ser muy satisfactorio porque se siente feliz”, expresó uno de los voluntarios.

El segundo eje encontrado por el equipo de la Universidad de Brighton se relaciona con la capacidad de los perros para mejorar el ánimo de las personas. Según las apreciaciones que han usado los participantes para describir su experiencia, los canes son auténticas fuentes de energía positiva, capaces de inducir estados de ánimo más optimistas y reducir la tensión diaria. Un entrevistado destacó: “Simplemente, disfruta del momento, siéntate con el perro y, supongo, olvídate de todo el estrés”.

El vínculo emocional entre humanos y perros fue otro de los temas principales del estudio. Y es que, generalmente, los participantes señalaron que su relación con sus mascotas iba mucho más allá de la simple compañía y que estas ocupaban un lugar similar al de un miembro de la familia. “Es como mi pequeño bebé humano… es extraño cuándo te conectas con un animal y cuánto nos entendemos", describe uno de los entrevistados, quien ha señalado igualmente que su mascota “ha aprendido a comunicarse con nosotros, sabe cómo decirnos lo que quiere, y a veces tienes que recordar, como, espera, eres un animal”.

Estas son las razas de perros más comunes en España

Como cuarto punto destacable, los especialistas pudieron observar que la presencia de un perro facilita la creación de lazos sociales entre personas. Asimismo, tener una mascota puede convertirse en un puente para fortalecer relaciones familiares y generar nuevas amistades. En el caso de otro de los participantes del estudio: “Fue una decisión familiar, en realidad. Queríamos algo que nos ayudara... Estábamos pasando por una mala racha familiar y pensamos... consigamos un perro y veamos adónde nos lleva”.

Aunque esto también puede generar desafíos y momentos de estrés, sobre todo ante la responsabilidad que supone cuidar a un ser vivo durante todas las etapas de su vida. Sin embargo, los beneficios parecen superar ampliamente a las dificultades. Así lo resumió uno de los entrevistados: “A veces es una montaña rusa emocional, pero vale la pena”.

