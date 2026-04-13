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Page señala que el Gobierno ha entrado en “estado vegetativo” y carga contra el “cerrojazo absoluto” de los socios de Pedro Sánchez

En una entrevista para ABC, el barón castellanomanchego no descarta presentarse a la reelección en 2027, aunque matiza que todavía tiene que resolver “muchas incógnitas”

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El jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page. (David Esteban Congález/Europa Press).
El jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page. (David Esteban Congález/Europa Press).

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado el estado del actual Gobierno de Pedro Sánchez como “vegetativo”, al considerar que enfrenta serias dificultades para gestionar y que existe un “bloqueo al presupuesto”, así como a gran parte de la labor legislativa. En una entrevista con el diario ABC, García-Page ha achacado esta parálisis legislativa al control ejercido por partidos minoritarios, que a su juicio ha generado “un cerrojazo absoluto”.

Page ha sido especialmente crítico con los socios independentistas de Pedro Sánchez, en especial con sus pactos alcanzados con Junts per Catalunya o el proyecto de financiación autonómica acordado con ERC.

El Ejecutivo confía en que el retorno del líder separatista catalán facilite reabrir el diálogo con la formación independentista, lo que permitiría alcanzar consensos clave en torno al nuevo reparto de recursos para las regiones. Y sobre la posible vuelta del ex presidente catalán, el presidente castellanomanchego prevé que sucederá antes de las próximas elecciones generales: “Lo gordo ya lo hizo el Tribunal Constitucional con la ley de amnistía y el propio TC ha dicho que antes del verano estará la sentencia”.

El barón castellanomanchego se ha referido también al delicado momento que vive la formación, salpicada por un reguero de casos de corrupción que afectan a miembros del partido y que él tacha de “atroces” e incluso “macarrónicos”. Sobre este asunto ha asegurado que, aunque algunas finanzas del PSOE pudieron haberse usado “para blanquear”, niega cualquier financiación irregular dentro de la formación política.

Sobre su posible liderazgo del PSOE en 2027: “Tengo que despejar muchas incógnitas”

Preguntado acerca de sus intenciones para presentarse en la lista del PSOE para revalidar la Junta en 2027, García-Page no ha querido cerrar la puerta, pero sí ha asegurado encontrarse en un proceso personal y familiar de reflexión, y señaló que todavía tiene “que despejar muchas incógnitas”. “Tiene que llover mucho políticamente en España para tomar esa decisión”, ha añadido.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado este miércoles como "un drama" para el PSOE "todo el espectáculo" que está ofreciendo la exconcejal socialista Leire Díez y ha pedido al partido poner "pie en pared" con "mucha rapidez" porque "hay que parar esta hemorragia".

El dirigente socialista ha detallado que su futuro político dependerá de motivos "de índole más personal“, y no tanto de factores políticos. García-Page ha explicado que debe evaluar ”muchos factores” antes de definir su posición, subrayando que “la vida pública y la privada son difíciles de compatibilizar”.

El dirigente socialista ha asegurado que vive su actividad política “con más ilusión que nunca”, aunque ha aclarado que no se considera “imprescindible”; sí ha reconocido, eso sí, que es consciente de que “es relevante quién es el candidato en mi tierra”. Al margen de su continuidad en la primera línea, el presidente regional ha precisado que abandonar funciones institucionales no implica dejar de participar en la política. “La política no la dejaría”, ha afirmado.

Deja el regreso del emérito en manos de la Corona

El barón castellanomanchego también se ha referido a otras cuestiones que han suscitado mucha división en la política española, como es el eventual regreso del rey emérito Juan Carlos I a España.

En su opinión, no existe inconveniente para que retorne, aunque sí ha puntualizado que cualquier decisión debería “ser para ayudar a la Corona”. Y en este sentido, ha querido diferenciar entre la figura personal de Juan Carlos I, a la que ha calificado como “muy reprobable” en determinados aspectos, y su desempeño como monarca.

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