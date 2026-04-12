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El rey emérito viaja a Vitoria para visitar un centro médico

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Vitoria/Santiago de Compostela, 12 abr (EFE).- El rey emérito Juan Carlos I ha visitado este domingo en Vitoria la Clínica de Eduardo Anitua, donde en octubre de 2025 y años anteriores permaneció ingresado para someterse a revisiones médicas.

Según pudo comprobar EFE, don Juan Carlos llegó al centro médico de Vitoria sobre las 19.45 horas de este domingo, tras recibir el sábado en París el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias 'Reconciliación', en un acto celebrado en la Asamblea de Francia.

Tras su visita a Vitoria, el rey emérito tiene previsto viajar la próxima semana a Sanxenxo (Pontevedra) para participar en una regata en el Real Club Náutico de la localidad gallega.

Don Juan Carlos tomará parte en la VIII Liga Española de 6 Metros y J80, 2ª Serie 2026, del Trofeo Xacobeo 2027 Galicia que se celebrará en aguas gallegas los días 18 y 19 de abril.

En sus visitas a Sanxenxo, el rey Juan Carlos, que reside en Abu Dhabi desde 2020, suele alojarse en la casa de su amigo Pedro Campos, presidente del club náutico.

El ex jefe del Estado se perdió la primera serie de la regata en Sanxenxo el mes pasado al cancelar su viaje desde Abu Dabi por la situación en Oriente Medio.

Esta es la segunda vez que el rey emérito está en España este mes, ya que el pasado domingo, 5 de abril, acompañado de su hija mayor, la infanta Elena, asistió en la plaza de toros de Sevilla a la reaparición del torero Morante de la Puebla, en una corrida junto al peruano Roca Rey y David de Miranda. EFE

(foto)

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