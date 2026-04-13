La baliza V-16 llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea: una demanda abre la vía para revisar su legalidad

Una baliza V-16 sobre el techo de un coche. (Europa Press)

La obligatoriedad de la baliza V-16, en vigor en España desde el 1 de enero de 2026, ha cruzado este jueves una frontera que hasta ahora no había traspasado: la de los tribunales. Lo ha hecho a raíz de una demanda presentada en los Tribunales de Instancia de Madrid por la firma especializada en recursos de multas Pyramid Consulting, que impugna una sanción concreta vinculada a este dispositivo luminoso y solicita, además, que el asunto sea elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mediante una cuestión prejudicial.

El movimiento supone la apertura del primer frente judicial con vocación europea contra el actual esquema normativo y sancionador de la V-16. No se trata, según subraya el propio despacho en su escrito, de un recurso de carácter abstracto o doctrinal, sino de un procedimiento anclado en un caso real que pone en cuestión la consistencia jurídica de una obligación que, hasta la fecha, se había dado por asentada tanto en el plano político como en el técnico.

La demanda sitúa el foco en la arquitectura legal que sustenta la imposición de sanciones, desplazando el debate desde la conveniencia del dispositivo —ligado a la seguridad vial— hacia la solidez del procedimiento que ha permitido su implantación obligatoria. Ese desplazamiento, de lo técnico a lo jurídico, introduce un nuevo marco de discusión con potencial recorrido más allá del caso concreto.

El principio de confianza legítima entra en escena

Uno de los ejes argumentales del recurso pivota sobre la posible vulneración del principio de confianza legítima, una figura consolidada en el derecho administrativo europeo. Pyramid Consulting sostiene que las declaraciones públicas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apuntaban a la existencia de un periodo de adaptación en la aplicación de la norma.

Ese margen transitorio, sin embargo, no se habría materializado en la práctica sancionadora, siempre según la tesis de la demanda. La empresa argumenta que los conductores pudieron haber interpretado —a la luz de esas manifestaciones— que la exigencia del dispositivo se aplicaría de forma progresiva, una expectativa que, a su juicio, habría sido defraudada por la actuación administrativa.

En términos jurídicos, la eventual quiebra de la confianza legítima podría afectar a la validez de las sanciones impuestas en esa fase inicial de implantación, al entenderse que los ciudadanos actuaron bajo una previsión razonable inducida por la propia Administración.

Una baliza V-16 sobre el techo de un coche. (Europa Press)

El recurso introduce así un elemento de fricción entre el discurso público y la praxis administrativa, un terreno especialmente sensible en el ámbito sancionador, donde la exigencia de seguridad jurídica adquiere una relevancia capital.

La dimensión europea del conflicto

Más allá del plano interno, la demanda incorpora un segundo vector de alcance comunitario que podría resultar determinante. El escrito plantea si la regulación de la baliza V-16 debe considerarse un reglamento técnico en el sentido del derecho de la Unión Europea, lo que implicaría la obligación de haber sido notificado previamente a la Comisión Europea.

De no haberse producido dicha notificación, la normativa española podría verse afectada por un vicio de nulidad, un escenario que, hasta ahora, no había sido objeto de pronunciamiento judicial. Con ese objetivo, Pyramid Consulting solicita que el caso sea elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a fin de que sea esta instancia la que dirima la cuestión mediante el mecanismo de la cuestión prejudicial.

El planteamiento se produce en un contexto en el que la Comisión Europea ha respaldado expresamente la posición española. Bruselas ha señalado que la normativa comunitaria no se opone a la obligatoriedad del dispositivo y ha destacado los avances de España en materia de seguridad vial, hasta el punto de calificar al país como un “campeón” en este ámbito por su tasa de siniestralidad inferior a la media europea.

Asimismo, el Ejecutivo comunitario ha recordado que no existe una regulación armonizada sobre este tipo de dispositivos, lo que permite a los Estados miembros establecer sus propios sistemas de señalización de emergencias al amparo de la Convención de Viena sobre Circulación Vial.

Sin embargo, ese aval institucional no ha disipado por completo las dudas. En el Parlamento Europeo, eurodiputados de distintas formaciones, entre ellos representantes del Partido Popular y Vox, han cuestionado aspectos como el coste del dispositivo, su obligatoriedad circunscrita a los conductores españoles o las incertidumbres jurídicas que, a su juicio, rodean su implantación.

Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción, recuerda que numerosas tiendas venden dispositivos "fake", por lo que conviene mirar el listado de la DGT.

Es precisamente en ese espacio de controversia donde se inserta la estrategia legal ahora desplegada. Más allá de la sanción concreta que da origen al procedimiento, el objetivo de fondo es forzar un pronunciamiento del TJUE que arroje luz sobre la validez del itinerario normativo seguido en España.

De prosperar esta iniciativa, la baliza V-16 dejaría de ser un elemento normativo aparentemente consolidado para quedar sometida al escrutinio del derecho europeo. Un eventual pronunciamiento en ese sentido podría reconfigurar el marco sancionador vigente y reabrir un debate que, tras el respaldo de Bruselas, parecía haber quedado definitivamente encauzado.