Andrés Millán, abogado, sobre la baliza V16: “El negocio del año ya se anuncia como obligatorio en 2026”. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva y TikTok)

2026 acaba de empezar, y el nuevo año trae consigo un cambio obligatorio en la seguridad vial en España. Desde hoy, 1 de enero, todos los vehículos deben llevar la baliza de emergencia V-16 conectada, una medida impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) para reducir los riesgos que supone el uso de los triángulos de preseñalización de peligro. Esta nueva norma sustituye definitivamente a los dispositivos tradicionales, que hasta ahora acompañaban a los conductores en caso de avería o accidente. Pero esta transición ha generado dudas, algunas polémicas y un gran movimiento comercial.

El abogado Andrés Millán ha analizado en redes sociales el contexto normativo y comercial de la baliza V-16. Según sus palabras, este es “el negocio del año, y ya se anuncia como obligatorio a partir de 2026″. Así, el experto subraya que la obligatoriedad es clara desde el primer día del año y apunta a la magnitud comercial del dispositivo en el sector automovilístico español.

La nueva normativa no prohíbe el uso de los triángulos de preseñalización, aunque su función queda relegada. Millán recuerda que la DGT justificó el cambio por el elevado número de accidentes y muertes vinculadas al uso de los triángulos, cuyo despliegue obligaba a los conductores a salir y alejarse del vehículo en plena vía. “Primero era que la baliza V-16 iba a sustituir a los triángulos porque estos eran peligrosísimos. Nadie debía bajarse del coche, había muchísimas muertes. Ahora ya es un ‘allá tú’”, remarca el abogado.

Confusión y dudas sobre la eficacia de las balizas V-16 homologadas

Además de esto, a pocos días de la entrada en vigor de la medida, la DGT retiró de la homologación oficial cuatro modelos de balizas V-16. La decisión, según explica Millán, se produjo porque “han quitado cuatro balizas de la homologación a una semana de que entren…”. Esta situación ha incrementado la confusión entre los consumidores, que ahora deben extremar la precaución al elegir un modelo válido.

La causa principal de la eliminación de algunos modelos de balizas V-16 del listado oficial ha sido la caducidad de los certificados de homologación, que algunos fabricantes no renovaron a tiempo. Actualmente, el listado de la DGT incluye cerca de 300 modelos de balizas V-16 homologadas, pero no todos ofrecen la misma garantía de calidad.

La nueva regulación de tráfico exige reemplazar los triángulos de emergencia por un dispositivo luminoso que envía la ubicación a la DGT durante incidentes en carretera

De igual manera, el abogado ha denunciado en su publicación de TikTok que, en ocasiones, la baliza es poco visible durante el día. En el vídeo, comparte las imágenes de un hombre que se queda tirado en mitad de una carretera al pinchar una rueda del coche y, de lejos, se ve cómo tiene puesta la baliza en el techo de su vehículo, pero no se aprecia a simple vista. “Yo, en mi caso, he encontrado un dispositivo que es todavía mejor, que es el iPhone de mi novia con la linterna”, ironiza Andrés Millán, mostrando cómo la linterna de un teléfono parece más visible a plena luz.

Cómo identificar balizas V-16 homologadas y evitar productos falsos

Además, algunas organizaciones de usuarios han advertido sobre la proliferación de productos no homologados que se comercializan como válidos. Así, Facua alertó en diciembre sobre la venta de balizas que aparentan estar homologadas sin cumplir realmente los requisitos exigidos por la DGT. Según el pódcast La Linterna de la cadena COPE, existen tres aspectos esenciales que permiten identificar una baliza V-16 válida.

Código de certificación : El dispositivo debe llevar un código que comience por las siglas LCOE o IDIADA, seguido de una serie numérica. Este código certifica que la baliza ha superado los controles técnicos requeridos.

Distintivo oficial de homologación : La baliza debe incorporar el sello de homologación de manera permanente, grabado en relieve o fijado de forma duradera. No se aceptan adhesivos o pegatinas que puedan desprenderse.

Conectividad con la DGT 3.0: El dispositivo debe garantizar la conexión con la plataforma digital de la DGT, requisito imprescindible para que la baliza sea válida legalmente desde 2026. Si carece de esta función, solo servirá como luz de emergencia, pero no cumplirá la normativa.

En España, cualquier comercio puede vender balizas V-16, lo que amplía el riesgo de adquirir productos no conformes. La recomendación de los expertos es comprobar todos los elementos de validación antes de realizar una compra, para evitar sanciones y garantizar la seguridad en carretera.

La DGT mantiene actualizada la lista de modelos homologados en su página web oficial, donde los usuarios pueden consultar si el dispositivo adquirido cumple con todos los requisitos. El proceso de adaptación a la nueva normativa continúa generando debate, tanto por el volumen de ventas como por las dudas técnicas y legales que aún persisten entre los conductores en toda España.