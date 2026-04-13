El sello oficial del Gobierno japonés que solo reciben los restaurantes más auténticos: dos locales lo tienen en Zaragoza

Imagen de archivo de un restaurante japonés (Freepik)

En los últimos años, casi podríamos hablar en décadas, España se ha rendido ante la gastronomía nipona. Lo que comenzó con algunos restaurantes de sushi con propuestas tímidas, se ha convertido en una auténtica oleada de propuestas, la gran mayoría de ellas con el producto, la calidad y la autenticidad como banderas.

Y no solo en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Raro es el núcleo urbano en España que no presume de algún restaurante con nigiris, ramen, gyozas o fideos udon. Zaragoza es una de las ciudades que ha experimentado en primera persona esta auténtica revolución. Con los años, la capital maña ha visto cómo sus calles se llenaban de propuestas de cocina nipona, algunas de ellas dignas de cualquier ciudad del país del sol naciente.

Dos restaurantes japoneses en la ciudad zaragozana destacan por encima del resto por su autenticidad y respeto a la tradición. Son locales que reciben el reconocimiento como ‘tiendas colaboradoras con la gastronomía e ingredientes japoneses’, un sello impulsado por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF) y gestionado por JETRO (Japan External Trade Organization).

Este reconocimiento, que se renueva cada dos años y cuya solicitud es gratuita, reconoce a restaurantes y tiendas de alimentación que, a pesar de encontrarse fuera de Japón, utilizan y promocionan ingredientes y bebidas de origen nipón. Los establecimientos que han recibido estos certificados se recogen en el portal internacional Taste of Japan de JETRO y pueden hacer gala del logotipo oficial del programa, una distinción que sirve como garantía de autenticidad para muchos.

Senbazuru Ramen Bar

Ramen en el restaurante Senbazuru, en Zaragoza (Web del restaurante)

En pleno casco antiguo, Senbazuru (C. del Heroísmo, 39) se ha convertido en un destino imprescindible para los amantes del ramen que viven en la ciudad del Pilar. Con una cocina que apuesta por elaboraciones caseras y productos de primera calidad, este restaurante es uno de los que ha recibido el sello del Gobierno japonés, un local que nos hace viajar y que nos lleva directamente a las auténticas izakayas de Tokio.

El chef Víctor Barrado, con experiencia bajo la dirección de Takashi Miyazaki, estrella Michelin, garantiza una experiencia culinaria única, sustentada por completo en este plato de fideos japonés. Entre sus clásicos, su ramen tradicional tipo shoyu con cerdo, huevo nitamago y borraja marinada; el ramen Ebi Tempura, con base de curry japonés acompañado de tempura de langostino y kakiage de verdura; y otros platos como las alitas tebasaki con soja, miel y sésamo tostado.

Espacio Toho

Espacio Toho, en Zaragoza (Web del restaurante)

El otro negocio zaragozano que presume de este sello es Espacio Toho (C. Gregorio García Arista, 19), un local de comida para llevar que se ha convertido en un básico para quienes adoran los nigiris, makis y rolls. Alex y Rebeca, padres fundadores de Espacio Toho y enamorados de la cultura japonesa, se dedican desde la fundación de este proyecto a compartir aquello que aprendieron en sus viajes al país asiático, a través de recetas, catas de sake, eventos y un catering.

Especializados en sushi y pastelería japonesa, también preparan platos como el nanbanzuke de pescado, un encurtido similar al escabeche; Nasu agebitashi, berenjenas fritas empapadas en caldo dashi; o Tara furai, un bacalao rebozado en panko y acompañado de salsa tártara.

Una tienda con auténticos productos nipones

Aunque no es exactamente un restaurante, esta tienda zaragozana también se suma a la lista por haber recibido el sello de JETRO que reconoce la autenticidad del producto japonés. Se trata de EspabilaTé (C. de Cortes de Aragón, 13), una tienda especializada en té, café, botánicos y especias que, además, también vende tazas con filtro, teteras de hierro, juegos de té y objetos originales de Japón. Además, organizan talleres para aprender a preparar bebidas milenarias como es el archiconocido té matcha.