El Gobierno rechaza el bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz: “Dentro de esta sinrazón, esto es un paso más”

La ministra de Defensa de España Margarita Robles en una reunión de la OTAN en Bruselas. (AP foto/Omar Havana)

El Gobierno ha calificado de “sinrazón” el último órdago del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amenaza con imponer este lunes un bloqueo de todos los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz como respuesta a la suspensión de las negociaciones de paz.

En una entrevista para TVE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha lamentado que la Administración estadounidense haya dado un paso más “en esta sinrazón” y ha criticado que, desde el inicio de la guerra, “han querido meter al mundo entero en una deriva”. Y en este contexto, ha expresado su preocupación máxima en la suspensión de las negociaciones de paz durante el alto el fuego “porque es mucho lo que tenemos en juego”. “Quedan ocho días de alto el fuego y hacemos una apuesta para que las vías diplomáticas continúen”, ha expresado la titular de Defensa, aunque reconoce la fragilidad de las conversaciones.

La tensión en la región es máxima porque la fragilidad del alto el fuego entre EEUU e Israel es evidente. El mismo día en el que se decretó, Israel llevó a cabo un ataque sin precedentes en el Líbano, país vecino de Irán que Tel Aviv rechaza incorporar en el alto el fuego. En este territorio hay desplegados 10.000 cascos azules, de los cuales 650 son españoles. Y en el marco de los últimos ataques israelíes, hasta tres cascos azules indonesios han muerto. Robles, que ha reconocido que la situación en esta región es “complicada”, porque, denuncia, “se han llenado los caminos por donde pasan los convoyes de artefactos explosivos”.

Precisamente, uno de los cascos azules españoles que viajaba en esos convoyes, en el sur de Líbano, fue detenido y apartado a la fuerza durante más de una hora por parte de una patrulla del Ejército israelí, sin motivo aparente y a pesar de que la ONU disponía de las autorizaciones para circular por ese territorio.

“Se vulneraron todos los derechos de esta persona. Al cabo de una hora o un poco más, estuvo en una situación muy difícil, privado de libertad, arrebatado de sus compañeros con violencia. Es un episodio que vulnera cualquier norma de respeto a un convoy de NU”, ha denunciado la ministra. Y en este sentido, ha pedido al gobierno de Benjamin Netanyahu respeto a los soldados “que están en una misión de paz” amparada por Naciones Unidas.

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