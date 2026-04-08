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El ejército israelí retuvo a un ‘casco azul’ español desplegado en la misión de paz de la ONU en Líbano

El militar español viajaba un convoy que llevaba alimentos y otros suministros al contingente indonesio desplegado en la zona, pero este fue bloqueado por las FDI, provocando una protesta formal española tanto a Naciones Unidas como al Gobierno de Israel

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09/10/2022 Militares españoles desplegados en la misión de la ONU en Líbano. ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA MINISTERIO DE DEFENSA
09/10/2022 Militares españoles desplegados en la misión de la ONU en Líbano. ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA MINISTERIO DE DEFENSA

Un militar español destinado en la misión de la ONU en Líbano fue detenido durante algo menos de una hora por el Ejército israelí este martes. Sucedió después de que las FDI impidiesen avanzar a un convoy logístico de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), en el que participaban soldados españoles, que se dirigía a entregar alimentos y otros suministros al contingente indonesio desplegado en la zona.

El convoy fue bloqueado por una patrulla israelí y uno de los militares españoles fue retenido temporalmente. La FINUL denunció la detención, aunque en un primer momento no especificó la nacionalidad del afectado. Fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha confirmado este miércoles que se trataba de un miembro español del contingente.

“La detención de un miembro de las fuerzas de paz de Naciones Unidas constituye una flagrante violación del Derecho Internacional”

Un comunicado de la FINUL condenó la situación el mismo martes: “Esta tarde, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han detenido a un miembro de las fuerzas de paz de la FINUL tras bloquear un convoy logístico. Tras contactos directos e inmediatos entre el jefe de misión y comandante de la fuerza de la FINUL (Diodato Abagnara) y nuestra oficina de enlace, el miembro de las fuerzas de paz fue liberado en menos de una hora”.

La FINUL ha recordado que “la detención de un miembro de las fuerzas de paz de Naciones Unidas constituye una flagrante violación del Derecho Internacional”. “Cualquier interferencia en la labor de las fuerzas de paz constituye una violación de la resolución 1701 (del Consejo de Seguridad de la ONU)”, ha agregado.

Ataque a un convoy de FINUL en Beirut

El militar español fue puesto en libertad tras la intervención diplomática española. Según explicó Robles durante una visita a la Embajada de Líbano en Madrid, España trasladó de inmediato una protesta formal tanto a Naciones Unidas como al Gobierno de Israel. Como resultado de esta gestión, el militar fue liberado en un plazo, según la propia FINUL, inferior a una hora. La ministra calificó el suceso como una vulneración del Derecho Internacional y señaló que las autoridades españolas han recibido garantías de que se depurarán responsabilidades y que el responsable será sancionado. Además, Robles explicó que el mismo convoy ya había sufrido otra incidencia esa misma mañana, cuando se le impidió avanzar en la ruta programada.

La presencia de tropas españolas en Líbano forma parte de la misión FINUL, desplegada en la frontera sur del país para supervisar el alto el fuego entre Israel y la milicia chií Hezbolá. Robles subrayó la complejidad en la que trabajan los efectivos españoles, asegurando, sin embargo, que España no ha considerado la retirada ni la reubicación de su contingente. “No, no, en absoluto, todo lo contrario”, dijo al respecto. “La ONU sabe que España siempre va a estar apoyando porque cree firmemente en la paz y en que el papel que se realiza es importante”, ha explicado.

En ese sentido, y con el fin para reforzar la atención sanitaria a los heridos en la misión, el Ministerio de Defensa ha anunciado el envío de un equipo médico militar a la Base Miguel de Cervantes, situada en Marjayún. Según explicó Robles, la evacuación de los soldados lesionados, especialmente del personal indonesio, presenta complicaciones debido a las dificultades para acceder a hospitales en Beirut y a la imposibilidad de realizar algunos traslados por vía aérea. En los últimos meses, al menos tres militares indonesios han fallecido como consecuencia de los ataques registrados en la zona, lo que ha motivado la decisión de reforzar el apoyo sanitario en la base.

La colaboración entre España y Líbano se mantiene como un elemento prioritario dentro de la política exterior española. Durante la visita a la embajada, Robles trasladó al embajador libanés en España, Hani Chemaitilly, la voluntad de mantener las mejores relaciones bilaterales y el apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas, independientemente del futuro de la misión de la ONU. La ministra reiteró el compromiso de España con la estabilidad y la seguridad regional, así como la intención de continuar con la cooperación militar y humanitaria en el país.

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