Boom empresarial: la creación de compañías se dispara un 45% en febrero, hasta las 12.684, la mayor cifra en 19 años

Empleados trabajando en una empresa. (Europa Press)

La creación de empresas en España vive un momento de fuerte expansión. En febrero se constituyeron 12.684 nuevas sociedades, un 45% más que en el mismo mes del año anterior, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la cifra más alta en un mes de febrero desde 2007, lo que confirma una tendencia al alza que ya suma once meses consecutivos de crecimiento interanual.

Este impulso refleja un dinamismo creciente en el tejido empresarial español, en un contexto marcado por la recuperación económica y el aumento de la actividad en sectores clave.

En cuanto al capital suscrito para la constitución de estas nuevas sociedades también creció, alcanzando los 533,7 millones de euros, un 16,8% más que en febrero de 2025. Sin embargo, no todos los indicadores evolucionan en la misma dirección.

El capital medio por empresa se situó en 42.083 euros, lo que supone una caída del 19,5% respecto al año anterior. Este dato sugiere que, aunque se crean más empresas, muchas de ellas arrancan con menor músculo financiero.

La otra cara: cierres empresariales

Pese al crecimiento en la creación de compañías, el cierre de empresas continúa. En febrero se disolvieron 2.544, lo que equivale a la desaparición de 91 empresas cada día. No obstante, esta cifra supone un ligero descenso del 0,6% en comparación con el mismo mes del año pasado.

La mayoría de estos cierres fueron voluntarios, con 2.189 empresas que cesaron su actividad por decisión propia, mientras que el resto se debió a fusiones u otras causas.

Por sectores, las actividades inmobiliarias, financieras y de seguros lideraron la creación de empresas, concentrando el 18,3% del total. Les siguió el sector de la construcción, con un 15,7%, consolidando su papel como uno de los motores del crecimiento empresarial en España. En contraste, entre las empresas que desaparecieron, el comercio fue el sector más afectado, seguido nuevamente por la construcción.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas tras el conflicto en Oriente Próximo. "Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo preguntamos la Comisión Europea explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes", ha publicado el ministro Cuerpo a través de su red social 'X' este sábado. (Fuente: Comisión Europea/La Moncloa/DPA/Europa Press)

Más inversión en ampliaciones de capital

Otro dato destacado es el aumento de las ampliaciones de capital. En febrero, 3.112 empresas reforzaron su financiación, un 1,8% más que un año antes. El volumen de capital movilizado en estas operaciones rozó los 2.907 millones de euros, lo que representa un incremento del 50,2%. Además, el capital medio en estas ampliaciones creció casi un 48%, reflejando una apuesta clara por fortalecer empresas ya existentes.

Si se comparan los datos de febrero con los de enero, la tendencia también es positiva. La creación de empresas aumentó un 9,1% respecto al primer mes del año. Al mismo tiempo, las disoluciones descendieron de forma notable, con una caída del 34,7%. Este doble movimiento refuerza la idea de un entorno empresarial más favorable en el arranque del año.

El crecimiento en la constitución de sociedades se extiende a todo el país. Todas las comunidades autónomas registraron aumentos interanuales en febrero, lo que evidencia una recuperación generalizada. Entre las regiones más dinámicas destacan Cantabria, Andalucía y la Comunidad Valenciana, con incrementos especialmente elevados.

No obstante, el ritmo de crecimiento no ha sido uniforme. Algunas comunidades como Navarra, Galicia y Extremadura registraron subidas más moderadas. Estas diferencias reflejan la diversidad del tejido económico español y las distintas velocidades de recuperación según el territorio. Aun así, el balance general es claramente positivo y apunta a una consolidación del crecimiento empresarial.

Frenazo en las startups

Si la creación de empresas ha mostrado una tendencia al alza en lo que va de año, la de startups ha seguido la senda inversa. Durante el primer trimestre de 2026, el capital invertido alcanzó los 731 millones de euros, lo que supone una caída del 30% respecto al mismo periodo de 2025, según el Observatorio de Startups de la Fundación Innovación Bankinter.

El descenso no solo se refleja en el volumen de inversión, sino también en el número de operaciones, que bajó un 21% hasta un total de 79 transacciones. Este doble retroceso confirma un enfriamiento del ecosistema emprendedor, marcado por una mayor prudencia de los inversores y un mercado cada vez más exigente.

Uno de los rasgos más destacados del trimestre ha sido la fuerte concentración del capital. Tres grandes operaciones —conocidas como megarrondas— acapararon 370 millones de euros, es decir, el 51% de toda la inversión. Estas operaciones estuvieron lideradas por compañías como PLD Space, que protagonizó la mayor ronda al captar 180 millones de euros.

Si se excluyen estas megarrondas, el panorama es aún más negativo. La inversión se reduce a 361 millones de euros en 76 operaciones, lo que evidencia una contracción mucho más profunda del mercado.

Además, el tamaño medio de las inversiones también se ha reducido, con una caída del 25% hasta situarse en 4,9 millones de euros. Esto indica que las startups en fases intermedias están encontrando más dificultades para atraer financiación.

Los sectores que lideran la inversión

A nivel sectorial, el dinero se ha concentrado en áreas muy concretas. El sector espacial lidera la inversión con cerca de 200 millones de euros, impulsado por grandes operaciones. Le siguen el ámbito educativo digital (Edtech) y la biotecnología (Biotech), también beneficiados por rondas de gran tamaño.

En el plano geográfico, Barcelona se consolida como el principal hub de inversión en startups en España. Por detrás se sitúan ciudades como Elche —impulsada por el peso de la industria aeroespacial—, Madrid y Sevilla, que también han ganado protagonismo gracias a operaciones relevantes.