Sumar realiza en Sevilla su segundo acto para relanzar la alianza de las izquierdas todavía sin Podemos, aunque forma parte de la coalición en Andalucía

Líderes de Sumar en el acto 'Un paso al frente'. (Ricardo Rubio/Europa Press)

Los partidos que integran la coalición Sumar protagonizarán su segundo encuentro para avanzar en la refundación de la alianza de las izquierdas el próximo 19 de abril, en Sevilla.

Según adelantan fuentes de la coalición, está previsto que intervengan los ministros Pablo Bustinduy, Mónica García y Ernest Urtasun; además del candidato a la Presidencia de la Junta y líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, y la cabeza de lista por Cádiz, Esperanza Gómez.

El evento tendrá lugar en plena precampaña andaluza, donde Sumar y Podemos alcanzaron un acuerdo in extremis para concurrir juntos el 19 de mayo con el nombre de ‘Por Andalucía’. Sumar quiere aprovechar el tirón de este acuerdo, aunque no está previsto que intervenga en el acto ningún representante de la formación morada.

El Círculo de Bellas Artes de Madrid acogió el pasado mes de febrero el acto de presentación de este nuevo proyecto, que recibió el nombre de ‘Un paso al frente’ y contó con la asistencia de más de 300 personas. El evento estuvo marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos, aunque sí se hizo un llamamiento a aglutinar al resto de fuerzas.

Irene Montero sí estuvo presente en el acto de Gabriel Rufián

Podemos insiste en distanciarse de la marca Sumar y apuesta por una ruptura con la línea del Gobierno de coalición. Y aunque hasta ahora se ha mantenido alejado de estas conversaciones, sí estuvo presente la eurodiputada Irene Montero en el acto de Gabriel Rufián en Barcelona sobre la unidad de las izquierdas. El portavoz de Esquerra Republicana también está agitando el avispero de una candidatura única de cara a las próximas elecciones generales, aunque su proyecto, por el momento, no cuenta con el beneplácito de su propia formación.

En aquella charla, Montero y Rufián defendieron la unidad de los partidos a la izquierda del PSOE y apostaron por que sus respectivas formaciones sean el motor de confluencias electorales en España y Cataluña. Desde Sumar han evitado valorar los comentarios sobre el liderazgo de este proyecto, pero valoraron positivamente el acercamiento de Podemos, asegurando que “todo suma” en la construcción de una candidatura de unidad para hacer frente a la extrema derecha.

“Es un paso más, en definitiva, de un diálogo constructivo que lo que busca es construir un proyecto político ganador que sea capaz de ilusionar y que sea capaz de plantarle cara a esa ofensiva de la extrema derecha y la derecha que se viene encima”, sentenció la co-coordinadora de Sumar, Lara Hernández.

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