Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Evento en el Círculo de Bellas Artes de Madrid de 'Un paso al frente' (Izquierda Unida)

El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha acogido el nacimiento de ‘Un paso al frente’, con más de 300 personas tratando de asistir. La nueva alianza que sustituye a la marca de Sumar ha convocado este sábado a los militantes de las distintas fuerzas que la conforman. Movimiento Sumar, Izquierda Unida (IU), Comunes y Más Madrid consolidan su unión de cara a las próximas elecciones generales, buscando crecer como alternativa al PSOE y en oposición a la derecha y extrema derecha.

Rita Maestre ha dado inicio al evento defendiendo que hay que “hacer frente” a la “cobardía” de la derecha. “Pelearnos entre nosotros no nos va a llevar lejos”, ha dicho la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento. Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar, ha pedido un proyecto común como “alternativa de país”.

El teatro ha sido sede de otros actos políticos, entre ellos, de Podemos. En esta ocasión, el partido liderado por Ione Belarra no estuvo. Sus diferencias con Sumar le llevaron a salir del Gobierno y ahora lo distancian del proyecto. Los nombres de Podemos no han sido los únicos en destacar por su ausencia. Tampoco han estado Gabriel Rufián, que días atrás presentó también en la capital su propuesta para la izquierda, ni Yolanda Díaz.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha expresado su oposición al plan del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de reordenar electoralmente a la izquierda alternativa al alertar que basar todo en el mero "cálculo electoral" solo puede coincidir a acabar con el espacio más allá del PSOE. (Fuente: Podemos)

Noticia en ampliación.