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Quién es Raquel García Aranda, la malagueña de 32 años que sobrevivió al accidente de Adamuz y que acaba de ser madre: una de las dueñas del perrito Boro

Raquel es la única víctima del accidente ferroviario de Adamuz que continúa ingresada en el hospital

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Raquel García Aranda sobrevivió al accidente de Adamuz y actualmente es la única ingresada en el hospital, donde ha dado a luz a un varón sano el pasado 11 de abril
Raquel García Aranda, la malagueña de 32 años, que sobrevivió al accidente de Adamuz con un embarazo de 5 meses (Montaje Infobae, LinkedIn)

Casi tres meses después de uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia española, Raquel García Aranda, abogada y criminóloga malagueña de 32 años, se ha convertido en un símbolo de supervivencia al haber dado a luz a un niño en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Universitario de Málaga. Con cinco meses de embarazo, Raquel, su pareja, Iván, su hermana, Ana, y su perrito Boro se subieron al tren Iryo que hacía la línea Málaga-Madrid el pasado 18 de enero. Los cuatro volvían a casa después de visitar a su abuela enferma, que reside en la ciudad andaluza.

No obstante, cuando el tren pasaba por Córdoba, a la altura de Adamuz, sucedió la tragedia que se llevó la vida de 46 personas y dejó a más de un centenar de heridos, entre los que se encontraba Raquel. En el momento del impacto del Iryo con el Alvia, la malagueña de 32 años intentó proteger a su perro, un gesto instintivo que, según relataron sus allegados, resultó determinante en las lesiones que sufrió: un traumatismo craneoencefálico severo y una fractura vertebral.

Desde Canal Sur han detallado que la joven perdió el conocimiento en el momento y fue trasladada en estado crítico al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, antes de ser derivada al centro hospitalario malagueño donde permanece en la UCI desde entonces. El nacimiento de su hijo ha tenido lugar este sábado 11 de abril, según ha confirmado la Administración autonómica. Aunque el recién nacido se encuentra en buen estado de salud.

Una joven que ha resultado herida en la tragedia ferroviaria cuenta los minutos más críticos. Ahora busca a su perro, que viajaba con ella.

Cómo se dio a conocer la familia García-Aranda

Hasta enero, la vida de Raquel García Aranda transcurría con normalidad entre trabajo, familia y nuevos proyectos en Madrid, como ha confirmado la revista Para Ti. El accidente cambió radicalmente su vida. Concretamente, su historia se hizo viral al día siguiente, cuando su hermana Ana, de 29 años, atendió a los medios de comunicación en el lugar del accidente para lanzar un mensaje: “Los bomberos la rescataron del tren y se la llevó la ambulancia. Bueno, junto conmigo, nos fuimos directamente al hospital. Y ahora que ella está en observación y estamos aprovechando para buscar a mi perro. Por favor, si podríais ayudarnos a buscar a los animales, que tenemos muchos y son familia también”, testificó para el programa de Ana Rosa.

Estas palabras movilizaron a la ciudadanía, especialmente tras conocerse la historia del perro Boro, que se perdió en medio del caos. La búsqueda del animal, impulsada por Ana, mantuvo en vilo a amigos y familiares hasta su reencuentro. “Si no puedo hacer nada por mi hermana, al menos que pueda encontrar a Boro”, expresó la malagueña. Aun así, la menor de las García Aranda nunca ha dejado sola a su hermana: “Siempre juntas, Ra”, era el mensaje que le dedicó días antes en redes sociales, sin saber la magnitud que tomaría esa promesa.

Qué se sabe del accidente en el que viajaba Raquel

Las causas del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz siguen bajo investigación, tanto por la Guardia Civil como por la CIAF, que mantienen abiertas las diligencias para determinar lo sucedido. El análisis abarca tanto las circunstancias del siniestro como el estado de la infraestructura ferroviaria y posibles factores técnicos y operativos que influyeron en el descarrilamiento.

Boro, el perro extraviado ha sido hallado por un grupo de Bomberos forestales y ya se encuentra con su familia (@Plan_INFOCA)
Boro, el perro extraviado ha sido hallado por un grupo de Bomberos forestales y ya se encuentra con su familia (@Plan_INFOCA)

Ana ocupaba un asiento tres filas por delante de Raquel y Boro, todos ubicados en la parte derecha del vagón, la menos afectada por el impacto. Ana consiguió salir con heridas leves del séptimo coche del Iryo, mientras que Iván, la pareja de Raquel, no sufrió lesiones. Durante su ingreso en la UCI, la abogada ha estado sedada y bajo vigilancia médica por las graves lesiones sufridas y las posibles secuelas neurológicas. Así, desde el pasado 31 de marzo, con el alta de la última persona ingresada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Raquel García Aranda quedó como la única paciente hospitalizada por el siniestro.

El recorrido laboral de la malagueña

La malagueña que acaba de ser madre, tiene más de diez años de experiencia en el sector jurídico. Después de tener su primer empleo con prácticas en el Instituto Andaluz de Criminología de Málaga, donde desarrolló un proyecto de investigación sobre la violencia filio-parental, dio el salto como técnico en intervención social en Estrasburgo, Francia. Allí permaneció 1 año colaborando en una casa de acogida y reinserción para mujeres víctimas de violencia de género y/o drogodependientes, como ha señalado ella misma en su perfil de LinkedIn.

Tras ello, se preparó para la oposición de Judicatura, en la que destacan sus conocimientos en áreas de Derecho Penal, Civil, Constitucional, Procesal, Administrativo, Laboral y Mercantil. Esto le permitió acceder a un puesto de técnico de integración social en el Centro de Acogida de Inmigrantes de Cruz Roja y, posteriormente, a realizar unas prácticas de atención jurídica, asilo, refugio e inmigración en la misma ONG.

A partir de 2021 ha pasado por diferentes bufetes de abogados en la capital española, en los que ha sobresaltado su papel como experta en inmigración e integración social. Hasta que finalmente logró tener su propio despacho privado especializado en Derecho de Extranjería, Nacionalidad Española y Derecho de Familia en Madrid.

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