España

La mujer que aún permanece hospitalizada en la UCI por el accidente de Adamuz da a luz a un niño

Tras casi tres meses del accidente, los servicios sanitarios han atendido a 126 personas

Guardar
Hospital Regional Universitario de Málaga
Hospital Regional Universitario de Málaga

La única persona que permanece hospitalizada tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha dado a luz a un niño en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Universitario de Málaga, donde continúa ingresada. El parto se ha producido durante la jornada de este sábado y, según ha precisado la Administración autonómica, el recién nacido se encuentra en buen estado de salud.

La paciente es la última persona que sigue ingresada a consecuencia del siniestro ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero, que dejó un balance de 46 fallecidos y decenas de heridos de diversa consideración.

Desde entonces, los servicios sanitarios han atendido a un total de 126 personas, entre ellas cinco menores, según datos recogidos por Europa Press. La evolución de los pacientes ha sido progresiva durante estos meses, con distintos niveles de gravedad y una recuperación generalizada que ha permitido el alta de la práctica totalidad de los afectados.

Hace unos días, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) proporcionó el último parte de hospitalizados y altas a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). En este informe, solo permanece una mujer ingresada en la UCI del Hospital Regional Universitario de Málaga. El informe confirma, además, que se han tramitado 124 altas hospitalarias desde el accidente, así como un fallecimiento que elevó la cifra total de víctimas mortales a 46.

El pasado 31 de marzo la última persona ingresada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba fue dada de alta.
El pasado 31 de marzo la última persona ingresada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba fue dada de alta.

Cabe destacar que el pasado 31 de marzo la última persona ingresada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba recibió el alta, donde había permanecido desde el siniestro. Tras ello, únicamente queda ingresada esta última paciente en el hospital malagueño.

Marta, la última menor en recibir el alta

Uno de los casos más significativos fue el alta de la última menor afectada por el accidente, Marta Jiménez, una joven de 10 años que permaneció ingresada durante 49 días en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Su evolución requirió un seguimiento continuado por parte del equipo médico debido a sus lesiones.

Tras su recuperación, fue dada de alta el 6 de marzo, y protagonizó un emotivo gesto de agradecimiento hacia los profesionales sanitarios que la atendieron durante su ingreso, interpretando una pieza musical con la viola en el propio hospital. El acto fue recibido con gran emoción por parte del personal sanitario y generó una amplia repercusión en redes sociales.

Las causas del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz continúan bajo investigación.
Las causas del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz continúan bajo investigación.

La investigación del siniestro

Las causas del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz continúan bajo investigación por parte de los organismos competentes, que mantienen abiertas las diligencias para esclarecer lo ocurrido. El análisis de los hechos incluye tanto las circunstancias del siniestro como el estado de la infraestructura ferroviaria en el tramo afectado, así como el conjunto de factores técnicos y operativos que pudieron influir en el descarrilamiento.

De las 126 personas heridas en el trágico siniestro, la mujer que ha dado a luz este sábado en el Hospital Regional Universitario de Málaga es la única que permanece ingresada. La paciente continúa bajo atención en la UCI del centro hospitalario, donde sigue estable dentro de la gravedad y bajo seguimiento médico.

Temas Relacionados

AdamuzEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Militares españoles escoltan un convoy humanitario en el sur del Líbano en medio de la escalada del conflicto

El objetivo era hacer llegar la ayuda a las localidades de Kawkaba, Marjayún y Kleyaa

Militares españoles escoltan un convoy humanitario en el sur del Líbano en medio de la escalada del conflicto

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

Un aumento del 10% en el precio del Brent puede traducirse en un incremento de 0,2% en el índice general de precios, mientras que un incremento del 10% en el gas equivale a un alza de aproximadamente 0,05%

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Descubren una vajilla de hace 5.400 años que revela un ritual neolítico con leche sin lactosa

En el hallazgo de Polonia se registran enterramientos exclusivamente de mujeres

Descubren una vajilla de hace 5.400 años que revela un ritual neolítico con leche sin lactosa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Militares españoles escoltan un convoy humanitario en el sur del Líbano en medio de la escalada del conflicto

Militares españoles escoltan un convoy humanitario en el sur del Líbano en medio de la escalada del conflicto

El primer astropuerto de Europa de naves espaciales, del tamaño de cuatro estadios de fútbol, estará en Teruel

Salvador Illa asegura que “Cataluña será el mejor país de Europa para vivir” de aquí a diez años

La Guardia Civil investiga un robo con explosivos en una sucursal bancaria en Toledo

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

ECONOMÍA

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”