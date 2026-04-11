La mujer que aún permanece hospitalizada en la UCI por el accidente de Adamuz da a luz a un niño

Hospital Regional Universitario de Málaga

La única persona que permanece hospitalizada tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha dado a luz a un niño en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Universitario de Málaga, donde continúa ingresada. El parto se ha producido durante la jornada de este sábado y, según ha precisado la Administración autonómica, el recién nacido se encuentra en buen estado de salud.

La paciente es la última persona que sigue ingresada a consecuencia del siniestro ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero, que dejó un balance de 46 fallecidos y decenas de heridos de diversa consideración.

Desde entonces, los servicios sanitarios han atendido a un total de 126 personas, entre ellas cinco menores, según datos recogidos por Europa Press. La evolución de los pacientes ha sido progresiva durante estos meses, con distintos niveles de gravedad y una recuperación generalizada que ha permitido el alta de la práctica totalidad de los afectados.

Hace unos días, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) proporcionó el último parte de hospitalizados y altas a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). En este informe, solo permanece una mujer ingresada en la UCI del Hospital Regional Universitario de Málaga. El informe confirma, además, que se han tramitado 124 altas hospitalarias desde el accidente, así como un fallecimiento que elevó la cifra total de víctimas mortales a 46.

El pasado 31 de marzo la última persona ingresada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba fue dada de alta.

Cabe destacar que el pasado 31 de marzo la última persona ingresada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba recibió el alta, donde había permanecido desde el siniestro. Tras ello, únicamente queda ingresada esta última paciente en el hospital malagueño.

Marta, la última menor en recibir el alta

Uno de los casos más significativos fue el alta de la última menor afectada por el accidente, Marta Jiménez, una joven de 10 años que permaneció ingresada durante 49 días en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Su evolución requirió un seguimiento continuado por parte del equipo médico debido a sus lesiones.

Tras su recuperación, fue dada de alta el 6 de marzo, y protagonizó un emotivo gesto de agradecimiento hacia los profesionales sanitarios que la atendieron durante su ingreso, interpretando una pieza musical con la viola en el propio hospital. El acto fue recibido con gran emoción por parte del personal sanitario y generó una amplia repercusión en redes sociales.

Las causas del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz continúan bajo investigación.

La investigación del siniestro

Las causas del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz continúan bajo investigación por parte de los organismos competentes, que mantienen abiertas las diligencias para esclarecer lo ocurrido. El análisis de los hechos incluye tanto las circunstancias del siniestro como el estado de la infraestructura ferroviaria en el tramo afectado, así como el conjunto de factores técnicos y operativos que pudieron influir en el descarrilamiento.

De las 126 personas heridas en el trágico siniestro, la mujer que ha dado a luz este sábado en el Hospital Regional Universitario de Málaga es la única que permanece ingresada. La paciente continúa bajo atención en la UCI del centro hospitalario, donde sigue estable dentro de la gravedad y bajo seguimiento médico.