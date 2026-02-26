España

El presidente de la CIAF asegura que hay “un malentendido” con las piezas que se llevó Adif de Adamuz: “No creo que sea decisivo para la investigación”

Iñaki Barrón ha expresado que entre los materiales que extrajo Adif de Adamuz había “alguna más que se quería preservar”

El presidente de la CIAF
El presidente de la CIAF ha asegurado que hay "un pequeño malentendido" con las piezas que se llevó Adif de Adamuz (Montaje Infobae)

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, se ha pronunciado sobre la disputa entre la Guardia Civil y Adif por la extracción de varios “cupones de raíl” del lugar del accidente de Adamuz. Así, durante su intervención en la jornada de Pirineos en Mobility City, celebrada hoy en Zaragoza, Barrón ha asegurado que dichas piezas no comprometen el trascurso de la investigación, aún activa. Aun así, entre ellas se encontraba “alguna más que se quería preservar”.

Recordemos que el pasado 23 de febrero, el cuerpo policial interpuso una denuncia ante la jueza de instrucción encargada del caso, Cristina Pastor, por el traslado de rieles y soldaduras a su base de mantenimiento en Hornachuelos sin el conocimiento de Pastor. El movimiento de estas piezas, que tuvo lugar en la madrugada del 22 al 23 de enero, se hizo después de que los técnicos de la CIAF, Adif y la Guardia Civil hubiesen terminado las labores de recopilación de muestras, la toma de fotografías oportunas —además del levantamiento de los cuerpos— y de “todo lo que intervenía directamente”, como las soldaduras.

Por lo que, pese a que el “todo el material es importante”, lo cierto es que las pruebas que pueden “aclarar las consecuencias y causas del descarrilo” ya estaban precintadas y reservadas. Igualmente, ha expresado que “había alguna pieza más que se quería preservar, aunque no son críticas, y ahí quizá ha habido un pequeño malentendido, pero no creo que sea una cuestión decisiva para el resto de la investigación”. De este modo, como ha recogido 20 Minutos, “no lo consideramos fundamental como para llevarse las manos a la cabeza. No hemos destruido nada, las piezas están y vamos a ver cómo procedemos para seguir la investigación”.

Un aviso de los técnicos de la CIAF

Al margen de las declaraciones de Barrós, fuentes conocedoras de los hechos ocurridos en la madrugada del 22 de enero han confirmado para 20 Minutos que el motivo por el que la Guardia Civil se presentó en la base de Hornachuelos —y descubrió los raíles y soldaduras— fue a consecuencia de los técnicos de la CIAF. Al parecer, cuando los especialistas volvieron al lugar del accidente, se percataron de que esas piezas ya no estaban.

Esto terminó con el precinto de las pruebas por parte de la Guardia Civil y la reclamación de la jueza para que Adif devolviese las piezas bajo el riesgo de incurrir en “responsabilidad penal”. De este modo, tres días después la empresa administradora puso a disposición judicial una lista de todo el material relacionado con el accidente que había tenido en su mano.

El presidente de la CIAF ha insistido en que las primeras pruebas que se extrajeron fueron “trozos de carril donde se había producido la rotura de las soldaduras y unas muestras de los carriles de al lado”, ya que es lo que “se consideró que podía ser interesante”. Mientras tanto, Adif afirmó que el motivo de la extracción de las piezas fue por “precaución”, pues con el inicio de las obras de recuperación el 26 de enero se “hubieran acabado en cualquier vertedero”.

El presidente de la CIAF
El presidente de la CIAF ha asegurado que hay “un pequeño malentendido” con las piezas que se llevó Adif de Adamuz (Colegio de Ingenieros de Caminos)

Por su parte, Barrón ha confirmado que “se quiso recoger alguna pieza más, pero no hay que ahondar mucho en eso”. Según ha declarado, lo importante en estos momentos es “saber qué es lo que aportan las piezas clave: la soldadura que se rompió y causó todo”. Asimismo, ha agregado que la investigación todavía está “en una fase muy preliminar” y que se trata de un “accidente simple, pero muy complejo de destripar”.

Y es que “todavía tenemos que saber lo más importante: cuál fue exactamente la mecánica del descarrile”. La reconstrucción de lo ocurrido en Adamuz “es un tema técnico muy complicado que tenemos que analizar desde la CIAF para recomendar lo que sea necesario para que no vuelva a suceder”.

