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María Fernández-Rubíes comparte con sus seguidores la pérdida del bebé que esperaba: “Han sido unos días muy duros”

La influencer estaba embarazada de su tercer hijo con el odontólogo Manuel Losada

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María Fernández-Rubíes asiste a la fiesta 'Rabat Magic Cosmos' que organiza la exclusiva firma de alta joyería, a 25 de octubre de 2023, en Madrid (España). (Francisco Guerra / Europa Press).
María Fernández-Rubíes asiste a la fiesta 'Rabat Magic Cosmos' que organiza la exclusiva firma de alta joyería, a 25 de octubre de 2023, en Madrid (España). (Francisco Guerra / Europa Press).

La influencer María Fernández-Rubíes atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal tras comunicar este domingo la pérdida del bebé que esperaba junto a su marido, el odontólogo Manuel Losada. La noticia, compartida con sus más de 800.000 seguidores en redes sociales, ha generado una ola de apoyo hacia la creadora de contenido, que ha decidido visibilizar su duelo con la naturalidad que la caracteriza.

Hace apenas unas semanas, la pareja celebraba con ilusión la noticia de la llegada de su tercer hijo. Tras meses de discreción, la madrileña anunciaba su embarazo con entusiasmo, dejando entrever su deseo de ampliar la familia. Sin embargo, ese camino se ha visto interrumpido de forma repentina, dando paso a una etapa marcada por el dolor, pero también por el cariño recibido.

Ha sido la propia María quien, mediante un breve mensaje, ha explicado lo sucedido: la pérdida se produjo hace unos días, en un contexto que ha definido como especialmente duro: “El domingo pasado perdimos a nuestro bebé y han sido unos días duros”. Aunque por el momento ha optado por no entrar en detalles, sí ha querido agradecer las innumerables muestras de afecto que ha recibido desde entonces, asegurando que compartirá más información cuando pase un poco el duelo: “Os contaré más cuando me sienta preparada. Gracias por el cariño a todas las personas que me habéis escrito preocupadas”.

María Fernández Rubíes asiste al evento de presentación de la nueva colección 'RABAT Diamonds' donde la conocida joyería presentan una selección de diamantes, a 19 de octubre de 2022, en Madrid (España). (Raúl Terrel / Europa Press).
María Fernández Rubíes asiste al evento de presentación de la nueva colección 'RABAT Diamonds' donde la conocida joyería presentan una selección de diamantes, a 19 de octubre de 2022, en Madrid (España). (Raúl Terrel / Europa Press).

El impacto emocional de la pérdida ha quedado reflejado en una frase que ha conmovido a sus seguidores y que resume el vínculo que había comenzado a gestarse: “Tú nunca llegaste a estar en mis brazos, pero yo siempre te llevaré en mi corazón, Roque”. Un nombre que, pese a no haber llegado a materializarse en vida, ha adquirido un profundo significado simbólico dentro de su familia.

Durante estos días de recogimiento, la influencer ha compartido pequeñas pinceladas de su proceso. Entre ellas, imágenes de los detalles que han llenado su hogar, como flores enviadas por amigos y seres queridos, o un colgante con un diamante que representa la memoria de su bebé que le ha regalado María Pombo. Este objeto, cargado de simbolismo, se ha convertido en un recordatorio tangible de su presencia, al que ha definido como su “estrella en el cielo”.

Publicación de María Fernandez-Rubíes (INSTAGRAM).
Publicación de María Fernandez-Rubíes (INSTAGRAM).

El apoyo de sus seres queridos

El entorno cercano de María ha sido clave en este momento. Amigos del ámbito público han querido trasladarle su apoyo de forma explícita. Entre ellos, Tomás Páramo, que le dedicó un mensaje de ánimo: “¡Siempre será tu estrella! Os abrazamos muy fuerte, Meri”. También la creadora de contenido María Turiel expresó su pesar públicamente, sumándose a una reacción colectiva marcada por la empatía. Por su parte, el comunicador Alberto Herrera hizo llegar palabras de consuelo a la pareja.

La noticia contrasta con el momento de felicidad que la familia vivía semanas atrás. En su pódcast, la influencer había relatado con cercanía los primeros síntomas del embarazo, describiendo con humor las molestias habituales y compartiendo su intuición sobre el sexo del bebé. Finalmente, esa corazonada se confirmó: esperaban un niño.

La llegada de este tercer hijo era, además, especialmente significativa por el contexto familiar. Tanto su hermana melliza como su cuñada también están embarazadas, lo que hacía prever una etapa compartida entre generaciones. La propia María había destacado la ilusión de vivir este proceso junto a las mujeres de su entorno más cercano: "Doble mente feliz porque lo puedo compartir con las mujeres de mi vida“.

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