España

La influencer María Fernández‑Rubíes anuncia que está embarazada de su tercer hijo: “Creo que va a ser un niño”

La creadora de contenido ha compartido la noticia a través de su pódcast ‘Tómatelo con vino’

Guardar
María Fernández-Rubíes asiste a la
María Fernández-Rubíes asiste a la fiesta 'Rabat Magic Cosmos' que organiza la exclusiva firma de alta joyería, a 25 de octubre de 2023, en Madrid (España). (Francisco Guerra / Europa Press).

La familia de la influencer María Fernández‑Rubíes está a punto de crecer de nuevo. La creadora de contenido ha anunciado que espera su tercer hijo junto a su marido, el odontólogo Manuel Losada, una noticia que ha compartido con sus seguidores después de haberla mantenido en secreto durante varias semanas.

El anuncio ha llegado por partida doble. Por un lado, la influencer ha revelado la noticia con la publicación de un nuevo episodio de su pódcast, Tómatelo con vino, donde ha explicado con detalles cómo está viviendo esta nueva etapa. Además, también ha compartido los looks de su paso por la semana de la moda de París, donde acudió al desfile de Zimmermann luciendo ya una incipiente barriga premamá.

Durante el nuevo episodio del programa, que presenta junto a Rocío Irisarri, las influencers mantienen una conversación aparentemente casual. En un momento, su compañera le plantea una pregunta directa: qué situación estaba atravesando en ese momento sin que nadie lo supiera. La respuesta la pilla desprevenida por su naturalidad. “Estoy embarazada”, confiesa entre risas, provocando la inmediata reacción de sorpresa de su amiga.

En el mismo podcast, la creadora de contenido no duda en explicar cómo se está encontrando en estas primeras semanas de gestación. Lejos de idealizar la experiencia, reconoce que está atravesando un periodo especialmente incómodo. “Tenía ganas de contarlo por aquí, sobre todo para poder quejarme y decir lo mal que me encuentro. No bebo vino, no porque no me guste, sino porque ya no puedo. Me encuentro mal a todas horas del reloj, tengo eructos todo el rato, estoy mareada coma o no coma”, explica a su amiga.

En el momento de grabar el episodio aún no conocía el sexo del bebé. Sin embargo, se aventura a hacer una predicción basándose en sus experiencias anteriores: “Creo que va a ser un niño porque tengo la misma sintomatología que en mis otros embarazos, pero por lo que me veo, quiero pensar que es niña. Si fuera niña, se llamaría María”.

María Fernández-Rubíes asiste a 'Casa
María Fernández-Rubíes asiste a 'Casa MÓ: Solosea' el exclusivo evento anual que organiza Multiópticas, a 5 de junio de 2025, en Madrid (España). (Francisco Guerra / Europa Press).

Una familia que sigue creciendo

La historia de amor entre la influencer y el odontólogo comenzó hace más de una década, cuando ella todavía no era una figura tan conocida en el mundo digital. Su relación empezó alrededor de 2013 y, desde entonces, ambos han mantenido un perfil bastante discreto en comparación con otras parejas del entorno influencer.

Después de cinco años de noviazgo, decidieron dar un paso más en su relación y se casaron el 24 de febrero de 2018 en Madrid. La ceremonia se celebró en la iglesia de las Salesas y reunió a numerosos rostros conocidos del mundo digital, entre ellos su amiga María Pombo.

María Fernández Rubíes asiste al
María Fernández Rubíes asiste al evento de presentación de la nueva colección 'RABAT Diamonds' donde la conocida joyería presentan una selección de diamantes, a 19 de octubre de 2022, en Madrid (España). (Raúl Terrel / Europa Press).

Este será el tercer hijo de la pareja, ya que son padres de dos niños, Nicolás y Patricio, nacidos en 2020 y 2023 respectivamente. Con la llegada del nuevo bebé, ambos cumplirán uno de sus deseos más repetidos en entrevistas y publicaciones: formar una familia numerosa.

La propia influencer ha explicado en distintas ocasiones que la maternidad se ha convertido en uno de los pilares de su vida. Aunque continúa desarrollando su carrera en redes sociales, reconoce que su prioridad siempre ha sido encontrar un equilibrio entre su trabajo y la crianza de sus hijos.

Temas Relacionados

InfluencersRedes SocialesFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Aumenta el protagonismo de Reino Unido en Oriente Medio: derriba drones iraníes que se dirigían a Bahréin o Jordania y defiende a Emiratos Árabes

Los británicos han realizado operaciones aéreas y refuerzos militares con cazas Typhoon y helicópteros Wildcat y Merlin

Aumenta el protagonismo de Reino

Improcedente el despido de un trabajador que tuvo un accidente con el coche de empresa triplicando el límite de alcohol: es una falta grave, no muy grave

El tribunal ha ordenado su readmisión o una indemnización de 11.806,77 euros

Improcedente el despido de un

Antonia Dell’Atte y Fiona Ferrer, expulsadas de ‘DecoMasters’ tras protagonizar un fuerte enfrentamiento: “Eres un coñazo”

El concurso de RTVE ha vivido una de sus galas más tensas tras la bronca de la italiana y la escritora

Antonia Dell’Atte y Fiona Ferrer,

Icíar Navarro, psicóloga: “Si siempre acabas en relaciones que te hacen daño, escucha esto”

La experta señala que no se debe al azar o la mala suerte, sino a la repetición de patrones por creencias que a veces pasan desapercibidas

Icíar Navarro, psicóloga: “Si siempre

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 10 de marzo

Como todos los días, el precio de hoy de los combustibles en distintas ciudades de España

Este es el precio de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Improcedente el despido de un

Improcedente el despido de un trabajador que tuvo un accidente con el coche de empresa triplicando el límite de alcohol: es una falta grave, no muy grave

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP en las elecciones de Castilla y León: “Un buen resultado para el PP es ganar las elecciones y obtener un voto más, un escaño más”

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León y candidato del PP en las elecciones: “Vox abandonó el Gobierno y dejó tirados a los autónomos, agricultores y ganaderos”

Feijóo acusa a Vox de estafar a sus votantes en Castilla y León y Abascal llama “canalla” a Mañueco

Un concejal del PSOE de Aranjuez le lanza un vaso de café a otro de Vox que le llamó “vago”: presenta su dimisión

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 10 de marzo

El petróleo cae de los 100 dólares y el Gobierno de Pedro Sánchez prepara medidas para amortiguar el impacto de la guerra en el bolsillo de los españoles

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

DEPORTES

La expansión empresarial de Andrés

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo