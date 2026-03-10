La influencer María Fernández‑Rubíes anuncia que está embarazada de su tercer hijo: “Creo que va a ser un niño”

María Fernández-Rubíes asiste a la fiesta 'Rabat Magic Cosmos' que organiza la exclusiva firma de alta joyería, a 25 de octubre de 2023, en Madrid (España). (Francisco Guerra / Europa Press).

La familia de la influencer María Fernández‑Rubíes está a punto de crecer de nuevo. La creadora de contenido ha anunciado que espera su tercer hijo junto a su marido, el odontólogo Manuel Losada, una noticia que ha compartido con sus seguidores después de haberla mantenido en secreto durante varias semanas.

El anuncio ha llegado por partida doble. Por un lado, la influencer ha revelado la noticia con la publicación de un nuevo episodio de su pódcast, Tómatelo con vino, donde ha explicado con detalles cómo está viviendo esta nueva etapa. Además, también ha compartido los looks de su paso por la semana de la moda de París, donde acudió al desfile de Zimmermann luciendo ya una incipiente barriga premamá.

Durante el nuevo episodio del programa, que presenta junto a Rocío Irisarri, las influencers mantienen una conversación aparentemente casual. En un momento, su compañera le plantea una pregunta directa: qué situación estaba atravesando en ese momento sin que nadie lo supiera. La respuesta la pilla desprevenida por su naturalidad. “Estoy embarazada”, confiesa entre risas, provocando la inmediata reacción de sorpresa de su amiga.

En el mismo podcast, la creadora de contenido no duda en explicar cómo se está encontrando en estas primeras semanas de gestación. Lejos de idealizar la experiencia, reconoce que está atravesando un periodo especialmente incómodo. “Tenía ganas de contarlo por aquí, sobre todo para poder quejarme y decir lo mal que me encuentro. No bebo vino, no porque no me guste, sino porque ya no puedo. Me encuentro mal a todas horas del reloj, tengo eructos todo el rato, estoy mareada coma o no coma”, explica a su amiga.

En el momento de grabar el episodio aún no conocía el sexo del bebé. Sin embargo, se aventura a hacer una predicción basándose en sus experiencias anteriores: “Creo que va a ser un niño porque tengo la misma sintomatología que en mis otros embarazos, pero por lo que me veo, quiero pensar que es niña. Si fuera niña, se llamaría María”.

María Fernández-Rubíes asiste a 'Casa MÓ: Solosea' el exclusivo evento anual que organiza Multiópticas, a 5 de junio de 2025, en Madrid (España). (Francisco Guerra / Europa Press).

Una familia que sigue creciendo

La historia de amor entre la influencer y el odontólogo comenzó hace más de una década, cuando ella todavía no era una figura tan conocida en el mundo digital. Su relación empezó alrededor de 2013 y, desde entonces, ambos han mantenido un perfil bastante discreto en comparación con otras parejas del entorno influencer.

Después de cinco años de noviazgo, decidieron dar un paso más en su relación y se casaron el 24 de febrero de 2018 en Madrid. La ceremonia se celebró en la iglesia de las Salesas y reunió a numerosos rostros conocidos del mundo digital, entre ellos su amiga María Pombo.

María Fernández Rubíes asiste al evento de presentación de la nueva colección 'RABAT Diamonds' donde la conocida joyería presentan una selección de diamantes, a 19 de octubre de 2022, en Madrid (España). (Raúl Terrel / Europa Press).

Este será el tercer hijo de la pareja, ya que son padres de dos niños, Nicolás y Patricio, nacidos en 2020 y 2023 respectivamente. Con la llegada del nuevo bebé, ambos cumplirán uno de sus deseos más repetidos en entrevistas y publicaciones: formar una familia numerosa.

La propia influencer ha explicado en distintas ocasiones que la maternidad se ha convertido en uno de los pilares de su vida. Aunque continúa desarrollando su carrera en redes sociales, reconoce que su prioridad siempre ha sido encontrar un equilibrio entre su trabajo y la crianza de sus hijos.