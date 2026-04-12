El entorno de Antonio Tejado en alerta por su nuevo estilo de vida: “Sale por la noche y vuelve a casa al día siguiente”

Antonio Tejado. (EUROPA PRESS).

Antonio Tejado vuelve a ser noticia, no tanto por novedades judiciales —su juicio no se celebrará hasta la primavera de 2027—, sino por el giro que habría dado su comportamiento en los últimos meses. Tras una etapa marcada por la discreción, su entorno más cercano muestra ahora inquietud ante lo que consideran un cambio evidente en su actitud y estilo de vida.

Desde que fuera detenido en febrero de 2024 por su presunta implicación como autor intelectual en el asalto violento sufrido por María del Monte, el colaborador había optado por mantenerse alejado del foco público. Tras pasar un tiempo en prisión preventiva, quedó en libertad provisional con la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. Desde entonces, su estrategia parecía clara: perfil bajo y prudencia a la espera del proceso judicial. Sin embargo, esa calma aparente se habría diluido.

Según compartieron este sábado en el programa Fiesta, la familia del sevillano se encuentra en alerta. El periodista Luis Rollán aseguró en directo que “hay una preocupación por parte de la familia con este cambio de actitud de Antonio Tejado. Ese perfil bajo ya no existe”. Una afirmación que apunta a un comportamiento más activo socialmente y alejado de la discreción que había mantenido hasta ahora.

El principal foco de inquietud estaría en sus hábitos recientes. “Nos llega información de que sale por la noche y vuelve a casa al día siguiente, son salidas continuas. Esto ha supuesto peleas con su pareja y con su madre”, explicó el colaborador.

Pero no solo preocupa la frecuencia de estas salidas, sino también el nivel de gasto asociado a ellas. De acuerdo con la información difundida, el entorno de Tejado no comprende cómo puede sostener ese ritmo de vida sin contar actualmente con ingresos propios. “Estamos hablando de que Antonio Tejado, ahora mismo, no está trabajando. Su casa la está costeando con el trabajo que tiene su pareja y… su propia madre”, detalló Rollán, subrayando que esta situación estaría detrás de varios conflictos recientes.

Antonio Tejado junto a su pareja, Samara Terrón. (EUROPA PRESS).

A estas informaciones se suma el testimonio de Alba Muñoz, exmujer del excolaborador y madre de su hija, quien también confirmó que el entorno está pendiente de su evolución. “Queda poco para el juicio y todos están en alerta. El estado de Antonio ha cambiado”, afirmó. No obstante, quiso introducir un matiz más comprensivo sobre la situación personal que atraviesa: “Tengo entendido que lo ha pasado muy mal, pero que se mantiene en esa inocencia”.

Muñoz incluso apeló a cierta empatía hacia su expareja, señalando que, pese a la delicadeza del momento, también necesita disfrutar de su libertad con cierta normalidad: “Creo que ha pasado un tiempo con perfil bajo y ha estado bajo, pero también tiene que vivir porque no sabe lo que el futuro le depara”.

El juicio a Antonio Tejado por asaltar el chalé de María del Monte comenzará el 19 de abril de 2027. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Su situación judicial

Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso. Tejado está acusado de haber ideado el robo con violencia ocurrido en agosto de 2023 en la vivienda de María del Monte y su pareja, Inmaculada Casal, en la localidad sevillana de Gines. Durante el asalto, varias personas fueron retenidas en el interior de la casa, en un episodio que, según las acusaciones, estuvo marcado por la intimidación y la violencia.

La Fiscalía solicita para él una pena de hasta 30 años de prisión, además de una indemnización que supera los 600.000 euros. Por su parte, la acusación particular rebaja ligeramente la petición hasta los 28 años de cárcel. El Ministerio Público sostiene que el sobrino de la artista conocía el patrimonio que podía encontrarse en la vivienda y que habría participado en la planificación del golpe junto a otros implicados.

El juicio está previsto entre el 19 y el 30 de abril de 2027, cuando Tejado y una decena de acusados se sentarán en el banquillo. Hasta entonces, el excolaborador televisivo continúa defendiendo su inocencia, en medio de un contexto personal que, según su entorno, se ha vuelto cada vez más complejo.