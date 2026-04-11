Un niño de nueve años, “pálido y manifiestamente desnutrido”, es rescatado en Francia tras pasar más de un año encerrado en una furgoneta por su propio padre

Un niño de nueve años es rescatado en Francia tras pasar más de un año encerrado en una furgoneta (Public Domain Pictures)

Un hombre de 43 años ha sido imputado en Francia tras descubrirse que mantuvo a su hijo de nueve años secuestrado durante más de un año en una furgoneta, según información de la AFP. El hallazgo, realizado por la gendarmería el lunes en la localidad de Hagenbach, al noreste del país, se produjo tras el aviso de una vecina que escuchó “ruidos de niño” procedentes del vehículo, estacionado en un patio compartido por varias viviendas.

Al llegar al lugar, los agentes desbloquearon la puerta de la furgoneta y encontraron al menos tumbado en posición fetal, desnudo y cubierto con una manta, echado sobre un montón de basura y junto a excrementos. El fiscal de Mulhouse, Nicolas Heitz, informó en un comunicado que el niño, visiblemente "pálido y manifiestamente desnutrido“, no podía caminar debido a la prolongada inmovilidad en posición sentada. El menor fue trasladado de inmediato al hospital de Mulhouse para recibir atención médica.

“Desapareció de un día para otro” y pasó un año encerrado en la furgoneta

El relato del niño ante los investigadores permitió reconstruir parte de su historia reciente. Según contó, la pareja de su padre había manifestado en varias ocasiones que ya no le quería en el apartamento, llegando a expresar un deseo de que el menor fuese internado en un hospital psiquiátrico. Su padre optó por mantenerle encerrado en la furgoneta “para no internarlo”, según la declaración del niño. En el interior del vehículo, el menor disponía únicamente de un hatillo con ropa, y debía utilizar botellas de plástico para orinar y bolsas de basura para el resto de sus necesidades. Según su testimonio, la última vez que se había duchado fue a finales de 2024.

El niño había asistido a la escuela en Mulhouse hasta el curso 2023-2024, momento en que el expediente escolar fue archivado después de que la familia comunicara que sería escolarizado por otros medios. Personas del vecindario y testigos entrevistados por los investigadores señalaron que el menor “desapareció de un día para otro”.

Horas después se efectuó un registro en el domicilio de uno de los detenidos, donde se localizaron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes (speed, cocaína, marihuana, hachís y resina de hachís), sustancia de corte y elementos para la preparación y distribución de las dosis. También se intervino en esta actuación 2000 euros en efectivo, un machete de grandes dimensiones, una bayoneta y un arma corta de balines metálicos.

La pareja del padre, de 37 años, residía en el mismo domicilio junto a dos niñas de 10 y 12 años, una hija de él y otra de ella. Ambos adultos han sido imputados: el padre por secuestro y privación de cuidados desde noviembre de 2024 y la mujer por no denunciar malos tratos, privación o agresión sexual. Según el fiscal, el padre reconoció haber mantenido al hijo encerrado; y que permitió al niño salir en mayo de 2025 para que accediera al apartamento durante las vacaciones del resto de la familia, cuando no había nadie más en el domicilio.

Respecto a la implicación de la pareja, el padre sostiene que ella sospechaba que algo ocurría, aunque no estaba al tanto de que el niño permanecía encerrado en el vehículo. La mujer, por su parte, negó todas las acusaciones ante las autoridades. El fiscal de Mulhouse aclaró que ningún informe médico ha detectado problemas psiquiátricos en el menor.

Las autoridades han asumido la custodia provisional de los tres menores implicados, mientras sigue abierta la investigación para esclarecer todos los hechos y determinar responsabilidades. El acusado permanece en prisión preventiva mientras avanzan las diligencias.