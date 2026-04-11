La Guardia Civil investiga un robo con explosivos en una entidad financiera en Toledo

Toledo, 11 abr (EFE).- La Guardia Civil está investigando un robo que se ha producido la madrugada de este sábado en una entidad financiera en Montearagón (Toledo), en el que se han utilizado explosivos que han causado importantes daños materiales en el interior de la oficina, aunque no ha habido heridos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han informado a EFE de que el interior de la sucursal bancaria está "destrozado" debido a la explosión y han confirmado que la Guardia Civil está investigando los hechos.

Las mismas fuentes han indicado que un testigo presencial asegura haber visto a tres personas salir corriendo tras la explosión.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Teodoro Jiménez, ha afirmado, en declaraciones a EFE, que el explosivo utilizado ha sido "bastante potente", ya que "ha destrozado" la oficina.

Jiménez ha explicado que el suceso ha tenido lugar sobre las 4:00 horas de la madrugada de este sábado y que no ha habido heridos, solo daños materiales y "el susto" que se han llevado los vecinos.

El alcalde ha señalado que desconoce la cantidad de dinero que ha sido sustraída y que, como parte de la investigación, se están recogiendo muestras para determinar el tipo de explosivo utilizado.

También fuentes de la entidad financiera afectada han precisado a EFE que solo se han producido daños materiales y que estos están siendo evaluados. EFE