Terelu Campos niega en ‘De Viernes’ la autenticidad de la portada del libro de Edmundo Arrocet: “Ni siquiera reconozco la cara de mi madre”

Terelu Campos niega en ‘De Viernes’ la autenticidad de la portada del libro de Edmundo Arrocet (De Viernes)

La reacción de Terelu Campos ante la portada filtrada del libro de memorias que prepara Edmundo Arrocet sobre su relación con María Teresa Campos ha sido inmediata y categórica. Durante su regreso a la televisión tras superar un problema ocular que la mantuvo apartada del plató de ‘¡De Viernes!’, la colaboradora ha analizado públicamente la imagen que podría ilustrar la obra, así como el concepto que la envuelve.

Este viernes 10 de abril, Terelu Campos ha confirmado en directo que, si el contenido del libro de Edmundo Arrocet atenta contra el honor o la memoria de su madre, toda la familia actuará judicialmente para defender su imagen. A tres años del fallecimiento de María Teresa Campos, la presentadora y sus hijas se han mostrado unidas en torno a esta cuestión.

El dato que ha focalizado la controversia es la posible portada, en la que aparece, supuestamente, una imagen de la comunicadora “con un atuendo que no me cuadra para nada”, según ha explicado Terelu. Incluso ha sostenido sus dudas acerca de la autenticidad de la fotografía, llegando a afirmar: “Creo que es inteligencia artificial, ni siquiera reconozco la cara de mi madre en esa imagen”.

La difusión de la imagen y el inminente lanzamiento de las memorias de Edmundo Arrocet bajo el título “Y Teresita quería casarse” o “Teresita se quería casar” han levantado una fuerte preocupación en la familia.

Advertencia de demanda

Terelu Campos ha manifestado ante la audiencia de Telecinco que no tiene miedo a las declaraciones que el humorista pueda hacer públicas, pero ha advertido que responderá con todos los recursos legales si considera que se han traspasado líneas rojas: “No tengo miedo ninguno, pero si va a ofender la memoria de mi madre, ahí estaremos mi hermana y yo para defender el honor de una señora que se ganó el respeto del público durante muchos años”, ha subrayado.

Ante la posibilidad de acciones legales, la hija de la comunicadora ha insistido: “Acudiremos donde tengamos que acudir, a acciones legales. Es muy triste que, tres años después de su muerte, tenga que pasar esto”, ha remarcado. La polémica portada, que la propia Terelu ha visionado en directo gracias a la muestra del colaborador José Antonio León en ‘¡De Viernes!’, ha despertado no solo sorpresa, sino también escepticismo por parte de la familia.

Edmundo Arrocet durante su entrevista en 'De Viernes' (De Viernes)

Terelu ha declarado que “no reconoce ni siquiera la imagen de su madre” y que el vestuario presentado no corresponde a ninguno que pudiera haber tenido en vida. Según José Antonio León, Edmundo asegura disponer de esa foto, aunque la colaboradora ha reiterado sus dudas acerca de si se trata de una imagen real o generada digitalmente.

La reacción de Terelu Campos y el resto de la familia frente a las declaraciones y relatos que promete difundir Edmundo Arrocet ha sido contundente. En varias ocasiones, la colaboradora ha dejado claro que el argentino no forma parte de su vida y que jamás se ha pronunciado sobre su persona: “Nunca me he pronunciado sobre él. Nunca me ha podido contestar porque jamás en la vida he hablado, lo he hecho, ni lo haré. No existe en ninguno de los aspectos de mi vida”. Este distanciamiento es, en su opinión, el motivo por el que el exnovio de su madre dispone de pocos datos reales sobre la familia.

Defensa legal del legado de María Teresa Campos

La familia Campos no ha descartado en ningún momento la vía judicial para preservar la privacidad y el honor de la comunicadora. Terelu y su hermana Carmen Borrego, como herederas de los derechos de imagen de su madre, han reiterado que tomarán las medidas necesarias en caso de que el libro incurra en difamaciones o suponga un menoscabo al respeto ganado por la periodista durante su dilatada carrera pública.

María Teresa Campos, conocida como 'La reina de las Mañanas', falleció el martes cinco de septiembre de 2023

Asimismo, las palabras de otros miembros de la familia también han contribuido a fijar esta postura. El nieto de María Teresa, José María Almoguera, fue el primero en pronunciarse durante una conexión en directo, solicitando respeto para su abuela y lamentando la campaña mediática que perciben contra su figura.

Tras la visualización de la portada y ante el anuncio de la publicación de las memorias, la familia se mantendrá atenta al contenido definitivo del libro antes de emplear los cauces legales, como ha reiterado la propia Terelu en varias intervenciones. “Esto no lo he visto publicado, así que procederemos a acciones legales si tenemos que hacerlo”, enfatizando que tanto ella como el resto de los Campos estarán unidos para proteger el legado de María Teresa Campos.