‘¡De viernes!’ confía toda su audiencia en su invitado estrella: Kiko Rivera regresa al programa y afirma que “todavía queda mucho por contar”

Kiko Rivera en '¡De Viernes!' (Mediaset)

¡De Viernes! prepara una de sus emisiones más destacadas con la entrevista a Kiko Rivera, que se convertirá en el principal reclamo de la cadena para la noche del viernes 10 de abril. Desde hace días, Telecinco viene promocionando intensamente esta intervención, que llega tras las polémicas declaraciones que el artista realizó la semana anterior y que generaron una notable reacción entre la audiencia.

La expectación en torno a esta entrevista responde, en gran medida, al impacto mediático de sus palabras previas, consideradas especialmente controvertidas. En este contexto, la cadena ha decidido apostar por una estrategia clara: convertir la presencia del hijo de Isabel Pantoja en el eje central del programa, con el objetivo de competir directamente contra el estreno de Tu cara me suena 13, uno de los formatos más consolidados del prime time televisivo.

Kiko Rivera en '¡De Viernes!' (Mediaset)

El espacio, conducido por Beatriz Archidona y Santi Acosta, centrará prácticamente toda su emisión en la entrevista al DJ. De hecho, Rivera será el único invitado de la noche, lo que evidencia la confianza depositada en su capacidad para atraer a la audiencia en una franja especialmente competitiva. El programa arrancará a las 21:45 horas, momento en el que dará comienzo una conversación que abordará los múltiples frentes abiertos en la vida personal del entrevistado.

“Todavía queda mucho por decir”

Entre los asuntos que se tratarán destaca su reciente reconciliación familiar, así como las declaraciones que realizó sobre sus exparejas, Irene Rosales y Jessica Bueno, madres de sus hijos. Estas palabras provocaron una fuerte reacción mediática, lo que ha incrementado el interés por conocer su versión ampliada de los hechos en esta nueva aparición televisiva.

Kiko Rivera durante su entrevista en 'De Viernes' (De Viernes)

Durante la entrevista, el intérprete de Mambo responderá punto por punto a la reciente reacción de su exmujer y abordará también la situación de su actual pareja, Lola, quien ha sido objeto de críticas en redes sociales tras mostrarle su apoyo públicamente. La intervención de Rivera pretende así dar respuesta a las distintas polémicas generadas en los últimos días.

Otro de los aspectos centrales será su relación con su madre. El DJ ofrecerá nuevos detalles sobre el primer acercamiento entre ambos tras años de distanciamiento, incluyendo cómo se produjo la primera llamada entre los dos y las razones por las que todavía no han podido reencontrarse cara a cara. Este punto constituye uno de los temas más seguidos por la prensa del corazón en los últimos tiempos.

Kiko Rivera ha roto su silencio y ha hablado de los motivos que le llevaron a poner fin a su relación con la madre de sus hijas

Asimismo, Rivera abordará el estado actual de su vínculo con su hermana, Isa Pantoja. En este sentido, valorará las últimas apariciones públicas de la joven junto a María del Monte durante la Semana Santa de Sevilla, unas imágenes que han generado comentarios en el ámbito mediático y que podrían marcar un nuevo capítulo en la relación entre ambos hermanos. “Todavía quedan muchas cosas por decir. El viernes lo veréis”, se le escucha decir al DJ en el adelanto de lo que será su paso por el espacio de Mediaset.

La emisión de ¡De Viernes! no concluirá con la entrevista. Tras la conversación con Rivera, el programa dará paso a su habitual tertulia dedicada a la actualidad de Supervivientes 2026, otro de los contenidos estrella de la cadena. Este bloque final se presenta como un complemento estratégico dentro de la oferta de la noche, reforzando la apuesta de Telecinco para hacer frente a la competencia directa. Como es habitual, en la tertulia participarán colaboradores Rocío Flores, Karmele Marchante, José María Almoguera y María Jesús Ruiz, quienes analizarán las últimas novedades del reality y comentarán los acontecimientos más recientes protagonizados por los concursantes.