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Alejandra Rubio rescata una imagen de María Teresa Campos para hacer frente a las críticas por su libro: “Mi abuela leyendo mi primera columna”

La hija de Terelu Campos se encuentra en el centro de los focos tras revelar que compró su primer ordenador con 26 años, lo que ha abierto un debate sobre cómo logró escribir su primera novela sin este dispositivo

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Alejandra Rubio anuncia su retirada de la televisión (Mediaset España)
Alejandra Rubio anuncia su retirada de la televisión (Mediaset España)

La figura de Alejandra Rubio vuelve a situarse en el centro del foco mediático. La hija de Terelu Campos atraviesa días de máxima exposición pública tras anunciar recientemente su decisión de alejarse temporalmente de la televisión. Una determinación que llega después del intenso revuelo generado por su intervención en el programa ¡De viernes!, donde desveló que está esperando su segundo hijo junto a Carlo Costanzia.

A pesar de este paso atrás en su faceta televisiva, la excolaboradora de televisión no ha dejado de lado su actividad profesional. Muy al contrario, continúa centrada en sus redes sociales y en la promoción de su primera novela, un proyecto que marca un nuevo rumbo en su carrera dentro del mundo de la comunicación. En este contexto, una reciente publicación en sus perfiles digitales ha desatado un inesperado debate entre sus seguidores.

Alejandra Rubio en una imagen de archivo (Europa Press)
Alejandra Rubio en una imagen de archivo (Europa Press)

El pasado lunes, 6 de abril, la joven compartió con naturalidad un momento personal: la compra de su primer ordenador a los 26 años. Una confesión que, lejos de pasar desapercibida, provocó una oleada de comentarios en redes sociales. “No soy muy amante de la tecnología, pero hay que ponerse al día. Había escrito un libro entre un iPad y el móvil”, expresó en el vídeo, en el que también enseñó su tripita de embarazada.

La publicación no solo reflejaba su entusiasmo por esta nueva adquisición —especialmente por tratarse de un dispositivo en color rosa—, sino que también abría la puerta a una conversación sobre sus hábitos de trabajo. Sin embargo, lo que parecía una anécdota cotidiana terminó generando escepticismo entre algunos usuarios, que cuestionaron cómo había desarrollado su trayectoria académica y profesional sin utilizar un ordenador portátil.

Alejandra Rubio responde a las críticas por su novela

“Con 26 años y no utilizar ordenador…, ¿tú en qué planeta vives?” o “¿Cómo has podido estudiar sin tocar un ordenador?”, son algunos de los comentarios que comenzaron a proliferar, poniendo en duda la veracidad de sus palabras y su método de trabajo. Ante este aluvión de críticas, Rubio no tardó en responder, utilizando el mismo canal donde se había originado la polémica.

Alejandra Rubio responde a las críticas por su libro (Instagram / @alecrubio)
Alejandra Rubio responde a las críticas por su libro (Instagram / @alecrubio)

“Buenas noches a tod@s! Para los que estáis sin dormir porque no haya utilizado ordenador hasta ahora, os dejo prueba gráfica de mi iPad con teclado, donde he escrito el libro, con la aplicación Word de Microsoft, no sé si la conocéis, jajajajaja”, ha comenzado a decir en stories de Instagram. Con estas palabras, la creadora de contenido no solo defendía su proceso creativo, sino que también ironizaba sobre la controversia generada.

Además, quiso detallar cómo ha aprovechado diferentes herramientas tecnológicas para avanzar en la escritura de su novela. “Entiendo que haya gente que a toda costa quiera negar que lo he escrito y piensen que hacerlo en un iPad con teclado y en el móvil fuera de casa, de camino al curro, etc., tenga menos mérito”, ha indicado, reafirmando su autoría y mostrando su incomprensión ante quienes cuestionan su trabajo. Lejos de esquivar la polémica, Rubio optó por afrontarla con un tono directo e incluso desenfadado, cerrando su intervención con un mensaje que combina promoción y respuesta a sus detractores: “Beso a los haters, os amo profundamente. El 13 de mayo sale en papel, pero lo podréis leer también en vuestro ordenador”.

La emotiva imagen de María Teresa Campos

Pero esta no fue la única publicación destacada en sus redes sociales durante esos días. En paralelo, la influencer compartió una imagen cargada de valor sentimental: una fotografía de su abuela, la recordada María Teresa Campos, leyendo el periódico en casa. La instantánea, más allá de su componente emocional, sirvió también como argumento para reforzar su trayectoria en el ámbito de la escritura.

Alejandra Rubio recupera una foto en la que se ve a su abuela, María Teresa Campos, leyendo su primera columna en el diario ABC (Instagram / @alecrubio)
Alejandra Rubio recupera una foto en la que se ve a su abuela, María Teresa Campos, leyendo su primera columna en el diario ABC (Instagram / @alecrubio)

“Buscando una foto en casa donde se viera el iPad, me he encontrado esta de mi abuela leyendo mi primera columna en ABC donde hacía entrevistas a jóvenes talentos”, ha expresado. Con esta reflexión, Rubio reivindica sus inicios en el mundo del periodismo y pone en valor su experiencia previa, subrayando que su vínculo con la escritura no es reciente, sino fruto de años de trabajo en distintos formatos.

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