Pedro Sánchez lanza un mensaje a Netanyahu: “Una cosa es defender a tu país y otra matar de hambre a niños o bombardear hospitales”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (A. Pérez Meca - Europa Press)

Pedro Sánchez ha aprovechado su participación en el Foro de Líderes Mundiales, celebrado en la Universidad de Columbia en Nueva York, para lanzar una dura crítica a la comunidad internacional y, en particular, al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En un auditorio repleto de estudiantes y académicos, el presidente del Gobierno subrayó que España “reconoce el derecho de Israel a existir y defender su seguridad”, pero advirtió de que “una cosa es proteger tu país y otra es asesinar a más de 60.000 civiles, desplazar a dos millones de personas, bombardear hospitales o matar de hambre a niños inocentes”.

El jefe del Ejecutivo español denunció lo que calificó como un “doble rasero” en la reacción internacional. A su juicio, mientras la invasión rusa de Ucrania fue condenada de manera inmediata y se respondía con sanciones contundentes contra Moscú, en el caso de Israel no se ha actuado con la misma determinación, pese a que, según afirmó, estamos ante “uno de los eventos más terribles y oscuros del siglo XXI”. En este sentido, advirtió de que “sería imperdonable” que la comunidad internacional mirase hacia otro lado frente a lo que consideró un genocidio en la Franja de Gaza.

Reconocimiento a Palestina y condena a Hamás

Sánchez quiso dejar claro que España defiende también el derecho del Estado palestino a existir, al tiempo que condenó “sin ambages” los atentados terroristas de Hamás del pasado 7 de octubre y reclamó la liberación “inmediata e incondicional” de los rehenes israelíes. Sin embargo, insistió en que la respuesta israelí ha desbordado todos los límites del derecho internacional humanitario. “Son dos cosas muy distintas”, recalcó ante la audiencia, marcando una clara línea divisoria entre la defensa legítima y los crímenes de guerra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (EFE/Rodrigo Jiménez)

El presidente advirtió además de los riesgos de una “espiral de belicismo” que puede desembocar en un mundo dividido en bloques y áreas de influencia, con un coste enorme para la estabilidad global. “Ya lo hicimos en el pasado y sabemos que no acaba bien”, señaló, reclamando a Europa que “redoble sus esfuerzos” para forjar alianzas internacionales basadas en normas comunes y no en la imposición de la fuerza.

Llamada a defender los valores democráticos

Más allá de la guerra en Gaza, Sánchez aprovechó su intervención para alertar sobre el retroceso de los valores democráticos que, en su opinión, garantizan el progreso y la libertad de las sociedades. Afirmó que tres principios esenciales están en entredicho: que una economía justa puede generar desarrollo para todos, que las relaciones internacionales deben regirse por normas y no por la fuerza, y que las democracias deben ser capaces de mantener a raya el fanatismo. “Tenemos que defender estos valores porque algunas verdades que son obvias pueden dejar de serlo”, advirtió.

Para reforzar su mensaje, el presidente citó al expresidente estadounidense Abraham Lincoln y su célebre definición de la democracia como “el Gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”, recordando que la igualdad de los ciudadanos debe estar por encima de los caprichos de los dirigentes.

También destacó el papel de España como ejemplo de progreso, al asegurar que es la economía con mejor rendimiento entre las más avanzadas mientras reduce desigualdades, amplía derechos sociales y disminuye emisiones contaminantes. Asimismo, reivindicó la inmigración ordenada como un motor de crecimiento y no como una amenaza.

Noticias del día 22 de septiembre del 2025.

Horas antes de participar en una conferencia específica sobre la solución al conflicto palestino, previa a la Asamblea General de Naciones Unidas, Sánchez insistió en que el mundo no puede permanecer en silencio. “¿Qué liderazgo moral podemos desempeñar en el nuevo orden global si abandonamos a los palestinos?”, preguntó. Y concluyó con una advertencia clara: “Es imperdonable”.