Alberto Ávila se convierte en el primer concursante paralímpico de ‘Supervivientes’: “Basta ya del pobrecito, quiero romper estereotipos”

Alberto Ávila se convierte en el primer concursante paralímpico en 'Supervivientes' (Supervivientes)

La llegada de Alberto Ávila a la edición del 2026 de Supervivientes ha supuesto el debut de un atleta paralímpico y de una persona con discapacidad física como concursante en la versión española del reality.

El deportista madrileño fue recibido con una ovación tanto en el plató como en redes sociales, un gesto que marcó la apertura del concurso y puso el foco en la inclusión dentro de la televisión nacional. Su aparición responde a una demanda social, ya que Ávila es el primer concursante con estas características en la historia del formato en España.

Alberto Ávila, de 29 años, nació sin peroné y vivió la amputación de su pierna a los tres años. Compite en la categoría T64 del atletismo paralímpico y cuenta con títulos como subcampeón de Europa sub-20 y varias veces campeón de España en pruebas de velocidad.

Un salto con mensaje para la inclusión

Antes de lanzarse desde el helicóptero, secuencia que simboliza el inicio de la aventura para los concursantes, dedicó su salto a “todas las familias de España que, como mis padres, sufrieron por mi discapacidad: inclusión y normalización”, palabras que cobraron repercusión nacional y circularon ampliamente en plataformas sociales.

Durante la conexión en directo con Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, Ávila mostró su emoción y admitió estar “cumpliendo un sueño” al participar en el concurso. En declaraciones recogidas en el plató, afirmó: “Estoy emocionadísimo. Estoy cumpliendo un sueño. Os lo juro por mi vida. Esto es una locura”. El presentador subrayó la importancia de su presencia como referente en la visibilización de la discapacidad, comentario acompañado de aplausos del público en el estudio.

Momento del salto de Ávila en 'Supervivientes' (Supervivientes)

La secuencia del salto de Ávila adquirió un carácter inédito. El propio deportista reconoció sus temores antes de saltar, citando entre ellos “pasar hambre, los animales y las heridas en el muñón”. Pese a estas preocupaciones, ejecutó el salto con determinación y recibió el apoyo inmediato de sus compañeros, quienes lo rodearon en un gesto colectivo de bienvenida tras tocar tierra.

El mensaje de Ávila trascendió lo personal y se convirtió en una declaración de alcance nacional: “Por vosotros, representando en este reality”, expresó antes de saltar. Esta intervención generó numerosos mensajes de reconocimiento y apoyo en redes sociales. Entre las reacciones, usuarios destacaron su actitud positiva y la voluntad de no recibir un trato diferenciado, recogida en su vídeo de presentación con frases como “basta ya de la pena, basta ya del pobrecito”.

El impacto de un referente que desafía estigmas

La repercusión social ha sido inmediata. Miles de personas elogiaron la valentía del atleta, pidieron más participantes como Alberto Ávila y subrayaron el carácter ejemplar de su testimonio. Algunas reacciones destacaron su salto, otras expresaron admiración por superar dificultades y muchas solicitaron que fuese reconocido como posible ganador del concurso.

La trayectoria deportiva de Ávila aporta contexto sobre la magnitud de su incorporación al reality. Entrena y compite desde la infancia con una prótesis, ha participado en campeonatos mundiales y finales internacionales en las distancias de 100, 200 y 400 metros.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

El propio atleta reiteró en el programa su voluntad de afrontar cada prueba como el resto de los concursantes, sin pedir adaptaciones especiales, y bromeó sobre posibles encuentros con tiburones diciendo que solo le quedaría “rezar para que no se coma la otra pierna”.

La elección de Ávila obedece a una apuesta explícita por romper estigmas asociados a la discapacidad. “Voy a romper todos los estereotipos que tiene la gente con la discapacidad. Basta ya de la pena, basta ya del pobrecito, no quiero que se me adapten las pruebas y quiero ser uno más”, manifestó en el programa. Su participación ha inaugurado una nueva etapa en el concurso, en la que la normalización y la visibilización de la discapacidad pasan a formar parte del relato televisivo del año, según se destacó en el programa.