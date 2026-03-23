‘Supervivientes’ vive una gala límite: Álex de la Croix abandona, Paola Olmedo estalla y Telecinco anuncia un nuevo concursante

'Supervivientes 2026' (MEDIASET ESPAÑA).

La última gala de Supervivientes ha dejado una de las noches más intensas de la edición. Entre pruebas extremas, abandonos inesperados y decisiones al límite, el programa de este domingo ha evidenciado la dureza de una experiencia que, un año más, está poniendo a prueba la resistencia física y emocional de sus participantes.

Uno de los momentos más impactantes llegaba con el denominado ‘Duelo de las Musas’, una prueba de recompensa que terminó convirtiéndose en una auténtica criba. La dinámica enfrenta a dos equipos en rondas sucesivas: mientras unos concursantes deben permanecer suspendidos en una pared sujetándose únicamente de pequeños salientes, el equipo contrario tiene como objetivo derribar los bloques situados frente a ellos. A medida que estos caen, las opciones de agarre desaparecen, aumentando la dificultad del reto.

'Supervivientes 2026' (MEDIASET ESPAÑA).

La tensión fue constante desde el inicio, pero el momento más polémico se producía en la primera ronda, donde se registraron hasta tres eliminaciones. La primera en quedar fuera fue Paola Olmedo, tras ser advertida en varias ocasiones por apoyarse en zonas no permitidas. Pese a sus reiteradas negativas, la organización decidió su expulsión inmediata de la prueba al considerar que había incumplido las normas.

A partir de ahí, la cadena de descalificaciones continuó. Poco después, Toni Elías fue eliminado al tocar el suelo durante el desafío, y Alberto Ávila siguió el mismo camino tras apoyarse de forma indebida. La acumulación de sanciones reflejó la exigencia extrema del juego y la dificultad de mantener la concentración en condiciones tan adversas.

Dos abandonos en menos de una semana

Pero la dureza del programa no se limitó a las pruebas físicas. La gala también estuvo marcada por decisiones personales de gran calado. Dos de las concursantes, Alejandra de la Croix y Marisa Jara, habían activado el protocolo de abandono días antes, dejando en el aire su continuidad en el concurso.

'Supervivientes 2026' (MEDIASET ESPAÑA).

Durante la emisión de Conexión Honduras se conocieron sus decisiones finales. En el caso de Alejandra, la determinación fue clara. La actriz, visiblemente afectada, explicó que no se encontraba en condiciones de continuar. “Me he dado cuenta de que no es el momento de estar aquí y no puedo seguir. Estoy pasando una última semana con días fatídicos, con crisis de ansiedad, con ataques de pánico. No sé si estoy en el mejor estado para continuar en esta experiencia”.

Finalmente, decidió abandonar el concurso y regresar a España, poniendo fin a su aventura tras apenas unas semanas: “No me imaginaba que llegaría a decir esto nunca porque soy una persona luchadora y me gusta empezar y acabar las cosas, pero de corazón digo que quiero abandonar. A mí esta experiencia me ha superado (…) Soy una persona pizpireta y cachonda y aquí no me encuentro“.

Más diferentes fueron las palabras de Marisa Jara. La modelo también había mostrado signos de debilidad en los últimos días, especialmente tras su traslado a Playa Destino, donde llegó a protagonizar momentos de gran tensión. Sin embargo, un mensaje de apoyo de su pareja resultó decisivo: “Sé que lo estás pasando al límite y mal... Solo te pido que por nosotros, por ti y por el bebé, no salgas por la puerta de atrás. No te mereces salir así. Hazlo por ti, por mamá y por todos los que te queremos. Tú vales mucho, lucha y sigue adelante”. Tras escuchar sus palabras, Jara optó por continuar en el programa: “Lo voy a intentar. Continúo... día a día. No sé qué va a pasar mañana”.

'Supervivientes 2026' (MEDIASET ESPAÑA).

En paralelo, la convivencia en la isla sigue marcada por el desgaste acumulado. Las condiciones en los Cayos Cochinos, caracterizadas por la escasez de alimento, el clima extremo y la presión constante, están pasando factura a los participantes. La falta de energía y el cansancio emocional se han convertido en protagonistas, influyendo tanto en el rendimiento en las pruebas como en las relaciones entre concursantes.

Las redes arden en críticas

La audiencia tampoco ha permanecido ajena a esta situación. En redes sociales, muchos seguidores del programa han expresado su indignación por el elevado número de abandonos, cuestionando tanto la preparación de los concursantes como la gestión del formato: “Si vamos a abandono por gala, en un mes acaba el reality”, “Qué barato sale abandonar” y “Que nos tengamos que pasar cada gala conectando y rogándole a la gente que no abandone, es algo absurdo. Deberían sacarlos sin contemplaciones”.

Sin embargo, la falta de interés de algunos concursantes será compensada por la organización con una nueva sorpresa. “Tras la decisión de Alejandra de poner fin a la aventura, muy pronto un nuevo concursante se incorpora a Supervivientes 2026”, anunciaba Sandra Barneda este domingo.