España

Guillermo Iglesias Rijnsburger, el discreto hijo pequeño de Julio Iglesias, sorprende al revelar su talento musical con una canción de su padre

A sus 18 años, el menor de los Iglesias Rijnsburger toca la batería y el piano, instrumento con el que ha interpretado ‘Hey!’ de Julio Iglesias

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Guillermo Iglesias, hijo de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, sorprende con una canción de su padre (Instagram)
Guillermo Iglesias, hijo de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, sorprende con una canción de su padre (Instagram)

El entorno mediático que tradicionalmente ha envuelto a Julio Iglesias y a su familia ha dejado paso en las últimas horas a una excepción poco habitual. En este caso, el foco se ha desplazado hacia su hijo menor, Guillermo Iglesias Rijnsburger, quien ha demostrado su destreza musical al interpretar una canción emblemática de su padre, según se ha podido ver en un vídeo compartido por su hermana Victoria en redes sociales.

Guillermo Iglesias Rijnsburger, hijo pequeño de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, cumplió 18 años en mayo del año pasado y ha quedado fuera de los focos mediáticos que sí han acompañado a sus hermanos mayores, como Enrique y Julio José, hijos de Isabel Preysler. A diferencia de ellos, tanto Guillermo como sus hermanos Miguel, Rodrigo, Cristina y Victoria han optado en general por un perfil bajo, manteniéndose alejados de la exposición pública y compartiendo contadas apariciones en medios.

En contraste, las gemelas Cristina y Victoria sí mantienen presencia en redes sociales y publican contenido de manera más regular. La reciente difusión en Instagram por parte de Victoria, hermana de Guillermo, ha puesto de relieve la conexión artística entre ambos y la herencia musical familiar.

Victoria Iglesias publica un vídeo de su hermano pequeño, Guillermo Iglesias, en el que toca al piano la canción 'Hey!' de Julio Iglesias

Guillermo Iglesias toca ‘Hey!’ de Julio Iglesias

En la grabación se observa a Guillermo sentado ante un piano en lo que parece ser el interior de su vivienda, centrando la atención en su interpretación instrumental y no en su imagen: únicamente sus brazos y piernas son visibles en el plano, evitando así cualquier exposición directa de su rostro. En el vídeo, Guillermo interpreta Hey!, un tema icónico que su padre publicó en 1980, lo que refuerza el lazo directo entre las generaciones. El texto añadido por Victoria, “Guillermo x dad”, acompaña la publicación y subraya ese vínculo.

A lo largo de la convivencia familiar, Guillermo Iglesias ha vivido principalmente en Miami con su madre Miranda Rijnsburger, aunque también pasa temporadas en la finca de Cuatro Lunas, en el municipio malagueño de Ojén. De él se conoce que es un buen estudiante y que muestra afinidad tanto por los deportes como por la música. Pese a su pertenencia a una de las familias más conocidas del panorama musical internacional, su presencia pública se ha limitado a apariciones muy esporádicas, especialmente cuando era niño, en reportajes familiares.

Cristina y Victoria, las hijas de Julio Iglesias en su enorme finca. (Instagram)
Cristina y Victoria, las hijas de Julio Iglesias en su enorme finca. (Instagram)

La discreción de Guillermo Iglesias

Concretamente los tres hijos varones de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, Miguel, Rodrigo y Guillermo, han preferido mantenerse alejados de la exposición mediática, a diferencia de sus hermanas gemelas, que sí participan activamente en redes sociales y han realizado apariciones públicas en ciertos eventos. Esta tendencia ha mantenido a Guillermo fuera del foco, reforzando su imagen como miembro discreto del clan Iglesias.

En alguna ocasión anterior, Julio Iglesias ha hecho referencia al talento musical de su hijo menor, mostrando su orgullo en las escasas publicaciones que realiza en redes sociales. El artista, considerado el cantante de lengua hispana con más ventas de la historia, ha llegado a mostrar grabaciones de Guillermo dedicando tiempo al piano o la batería en el entorno doméstico, concretamente en un vídeo poco habitual tras la vuelta de Guillermo del colegio, enfatizando así la continuidad de la vocación musical en la familia.

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