El patrimonio millonario de la mujer de Julio Iglesias, Miranda Rijnsburger, en España: empresas, propiedades y activos

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger en una imagen de redes sociales (Instagram / @julioiglesias)

Julio Iglesias se encuentra en el centro de los focos tras haber sido denunciado de agresión sexual por dos exempleadas domésticas de sus mansiones en Punta Cana y Bahamas. Desde entonces, el legendario artista se encuentra trabajando mano a mano con su equipo legal de abogados para su defensa. Y, en medio de la polémica que rodea al cantante, uno de sus grandes apoyos está siendo su mujer, Miranda Rijnsburger, con quien formó una familia con la llegada de sus 5 hijos.

Fiel al perfil discreto que ha mantenido desde hace años, apenas se ha pronunciado sobre el escándalo que rodea a su pareja. Su única reacción ha llegado a través de las redes sociales, donde respondió a una publicación de su marido con una frase breve pero contundente: “A tu lado, siempre”. Un mensaje que no deja lugar a interpretaciones y que evidencia su respaldo incondicional al cantante en estos momentos.

Dos extrabajadoras denunciaron a Julio Iglesias el 5 de enero por trata y abusos sexuales

Ese apoyo se traduce también en el ámbito privado. Miranda acompaña, arropa y confía en la versión de su marido, convencida de que la justicia acabará dándole la razón. Iglesias, por su parte, mantiene la certeza de que se demostrará su inocencia y de que las acusaciones no se corresponden con la realidad, pese al impacto que la situación está teniendo en su imagen pública. Tanto es así que el artista se ha refugiado en Punta Cana, según El Español. Su idea es proteger a su familia de la polémica que ha generado por la denuncia y evitar que se vean expuestos al seguimiento constante de la prensa.

El extenso patrimonio de Miranda Rijnsburger

Rijnsburger, que conoció al artista hace 36 años, ha pasado de ser una modelo holandesa a convertirse en la mujer de su vida y en la principal gestora del patrimonio inmobiliario de Iglesias en España. Según recoge el portal de investigación mercantil Investiga Pro, Miranda figura como titular de dos sociedades activas: Androsemo S.L. y Belleveu Costa del Sol S.A. En la primera actúa como socia única, mientras que en la segunda desempeña el cargo de administradora única.

Ambas empresas están vinculadas al sector inmobiliario y sirven como vehículos para la gestión de la finca Cuatro Lunas, situada entre Marbella y Ojén. Se trata de una extensa propiedad de unas 150 hectáreas que incluye viviendas, instalaciones hípicas y diversos servicios. Las sociedades declaran activos de entre cuatro y ocho millones de euros cada una y cuentan con varios empleados, mientras que el cantante decidió hace años no figurar como titular directo de bienes en España, delegando estas funciones en su esposa.

Julio Iglesias y Miranda se casaron en 2010 y llevan más de 30 años juntos (Instagram)

Alejada desde hace tiempo del mundo de la moda, Miranda no desarrolla actividad profesional conocida más allá de la administración de estos bienes. Su vida personal transcurre entre Miami, Marbella y la finca de Ojén, donde pasa largas temporadas con sus cinco hijos y algunos de los hijos mayores de Julio Iglesias.

Aunque el matrimonio lleva tiempo residiendo en domicilios distintos —ella entre Estados Unidos y España, él en Bahamas y República Dominicana—, las crónicas coinciden en señalar que Miranda sigue siendo una figura central en la vida del cantante y la persona en quien deposita su confianza para la toma de decisiones clave, tanto en el ámbito personal como patrimonial.