España

El patrimonio millonario de la mujer de Julio Iglesias, Miranda Rijnsburger, en España: empresas, propiedades y activos

La modelo administra las propiedades que el cantante ha amasado a lo largo de su trayectoria profesional

Guardar
Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger
Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger en una imagen de redes sociales (Instagram / @julioiglesias)

Julio Iglesias se encuentra en el centro de los focos tras haber sido denunciado de agresión sexual por dos exempleadas domésticas de sus mansiones en Punta Cana y Bahamas. Desde entonces, el legendario artista se encuentra trabajando mano a mano con su equipo legal de abogados para su defensa. Y, en medio de la polémica que rodea al cantante, uno de sus grandes apoyos está siendo su mujer, Miranda Rijnsburger, con quien formó una familia con la llegada de sus 5 hijos.

Fiel al perfil discreto que ha mantenido desde hace años, apenas se ha pronunciado sobre el escándalo que rodea a su pareja. Su única reacción ha llegado a través de las redes sociales, donde respondió a una publicación de su marido con una frase breve pero contundente: “A tu lado, siempre”. Un mensaje que no deja lugar a interpretaciones y que evidencia su respaldo incondicional al cantante en estos momentos.

Dos extrabajadoras denunciaron a Julio Iglesias el 5 de enero por trata y abusos sexuales

Ese apoyo se traduce también en el ámbito privado. Miranda acompaña, arropa y confía en la versión de su marido, convencida de que la justicia acabará dándole la razón. Iglesias, por su parte, mantiene la certeza de que se demostrará su inocencia y de que las acusaciones no se corresponden con la realidad, pese al impacto que la situación está teniendo en su imagen pública. Tanto es así que el artista se ha refugiado en Punta Cana, según El Español. Su idea es proteger a su familia de la polémica que ha generado por la denuncia y evitar que se vean expuestos al seguimiento constante de la prensa.

El extenso patrimonio de Miranda Rijnsburger

Rijnsburger, que conoció al artista hace 36 años, ha pasado de ser una modelo holandesa a convertirse en la mujer de su vida y en la principal gestora del patrimonio inmobiliario de Iglesias en España. Según recoge el portal de investigación mercantil Investiga Pro, Miranda figura como titular de dos sociedades activas: Androsemo S.L. y Belleveu Costa del Sol S.A. En la primera actúa como socia única, mientras que en la segunda desempeña el cargo de administradora única.

Ambas empresas están vinculadas al sector inmobiliario y sirven como vehículos para la gestión de la finca Cuatro Lunas, situada entre Marbella y Ojén. Se trata de una extensa propiedad de unas 150 hectáreas que incluye viviendas, instalaciones hípicas y diversos servicios. Las sociedades declaran activos de entre cuatro y ocho millones de euros cada una y cuentan con varios empleados, mientras que el cantante decidió hace años no figurar como titular directo de bienes en España, delegando estas funciones en su esposa.

Julio Iglesias y Miranda se
Julio Iglesias y Miranda se casaron en 2010 y llevan más de 30 años juntos (Instagram)

Alejada desde hace tiempo del mundo de la moda, Miranda no desarrolla actividad profesional conocida más allá de la administración de estos bienes. Su vida personal transcurre entre Miami, Marbella y la finca de Ojén, donde pasa largas temporadas con sus cinco hijos y algunos de los hijos mayores de Julio Iglesias.

Aunque el matrimonio lleva tiempo residiendo en domicilios distintos —ella entre Estados Unidos y España, él en Bahamas y República Dominicana—, las crónicas coinciden en señalar que Miranda sigue siendo una figura central en la vida del cantante y la persona en quien deposita su confianza para la toma de decisiones clave, tanto en el ámbito personal como patrimonial.

Temas Relacionados

Julio IglesiasGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el Govern abre un expediente a Renfe por no prestar servicio de Rodalies esta mañana

Óscar Puente descarta “la falta de controles” como la causante del accidente del domingo pasado en Adamuz, Córdoba

Última hora de los accidentes

Óscar Puente afirma que “sería raro” que el accidente de Adamuz fuese por un fallo del Iryo y “posible” que se debiera a la vía: “Es un tren nuevo y la vía es una vía renovada”

El ministro de Transportes ha explicado que le “cuesta creer” que la causa del siniestro fuese el tren, que “estaba pasando los controles de mantenimiento”; y que de tener que ver con la infraestructura, “recién renovada”, tuvo que ser “algo realmente crítico”

Óscar Puente afirma que “sería

La Armada francesa realiza un abordaje con un helicóptero a una embarcación que transportaba 5.000 kilos de cocaína

La operación fue coordinada por el Alto Comisionado de la República en la Polinesia Francesa y se dio en el Pacífico

La Armada francesa realiza un

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo

María Jesús, podóloga. “Haz estos cuatro ejercicios en casa para comprobar si tu hijo pisa mal”

La especialista recomienda observar al menor para prevenir futuras lesiones más graves

María Jesús, podóloga. “Haz estos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el Govern abre un expediente a Renfe por no prestar servicio de Rodalies esta mañana

Óscar Puente afirma que “sería raro” que el accidente de Adamuz fuese por un fallo del Iryo y “posible” que se debiera a la vía: “Es un tren nuevo y la vía es una vía renovada”

Adif levanta todas las limitaciones de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo en seis puntos: nuevas denuncias de maquinistas por vibraciones

¿Podría Julio Iglesias estar incurriendo en un delito por compartir las conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas sin su consentimiento?

El Supremo obliga a Mapfre a indemnizar a un camionero por el robo de su mercancía: la cláusula sobre vigilancia “estaba en minúsculas”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 22 enero

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate