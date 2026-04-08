Ronna, la viuda del doctor Julio Iglesias, ‘Papuchi’, reaparece con sus hijos 20 años después: “Tienen sus rasgos”

Julio Iglesias Puga junto a Ronna Keitt. (Europa Press)

Después de años alejada del foco mediático, Ronna Keitt ha decidido dar un paso al frente y compartir su historia. La viuda del doctor Julio Iglesias Puga, más conocido como ‘Papuchi’, protagoniza la portada de ¡Hola! junto a sus dos hijos, en un posado cargado de simbolismo que llega casi dos décadas después de la muerte del ginecólogo en 2005.

La entrevista, publicada en exclusiva por la revista ¡Hola!, supone una reaparición muy esperada, especialmente después de que el pasado verano ya rompiera su silencio en televisión. Sin embargo, ahora lo hace con mayor profundidad, mostrando no solo su presente, sino también el camino recorrido desde aquel momento que cambió su vida para siempre: la repentina muerte de su marido por una parada cardiorrespiratoria.

Desde entonces, Ronna decidió desaparecer prácticamente del panorama público. Se instaló en Florida, donde ha criado a sus hijos, Jaime Nathaniel y Ruth, en un entorno alejado del ruido mediático. Tal y como cuenta a ¡Hola!, su prioridad ha sido siempre su familia, volcada durante más de dos décadas en su educación y bienestar.

Portada de la revistas '¡Hola!' del 8 de abril de 2026.

En la entrevista concedida a la revista la viuda de ‘Papuchi’ habla con emoción del recuerdo que mantiene vivo en casa. “Durante todos estos años les he hablado de su padre. Era importante que supieran cómo era”, asegura. Una figura que, aunque ausente físicamente, sigue muy presente en el día a día de sus hijos. De hecho, no duda en encontrar similitudes claras: “En mis dos hijos veo los rasgos de su padre. Jaime tiene ese sentido de la responsabilidad y de proteger a los suyos, mientras que Ruth destaca por su compasión”.

La historia de amor entre Ronna y Julio Iglesias Puga fue una de las más comentadas en su momento, marcada por la gran diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, según relata ahora a ¡Hola!, lo realmente difícil vino después. “Todo cambió de un día para otro. Me convertí en viuda y en madre en solitario, además viviendo entre dos países”, recuerda. Una situación que, reconoce, pudo haberla llevado a una depresión: “Quizá caí sin darme cuenta, pero tenía que salir adelante por mis hijos”.

Julio Iglesias junto a Ronna Keitt. (Europa Press)

Y es que uno de los aspectos más duros ha sido precisamente enfrentarse a la maternidad en solitario. Ronna explica en su entrevistaque tuvo que tomar decisiones importantes, como renunciar a una carrera profesional para dedicarse por completo a la crianza. “Si ya es complicado criar hijos en pareja, hacerlo sola lo es mucho más”, afirma con sinceridad.

Ese sacrificio también ha tenido consecuencias en su vida personal. A día de hoy, sigue soltera y no ha rehecho su vida sentimental. “Siempre he puesto a mis hijos en primer lugar”, subraya, dejando entrever que su historia personal ha quedado en un segundo plano durante todos estos años.

Otro de los puntos más llamativos de la entrevista es la relación con Julio Iglesias, hijo de ‘Papuchi’. Aunque asegura que han compartido momentos juntos en el pasado, reconoce que el contacto se ha enfriado con el tiempo: “Hemos estado muchas veces en su casa con la familia, pero tristemente no le vemos desde el COVID”.

El doctor Puga con su mujer Ronna y su hijo a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas procedente de Miami en el año 2005. (The Grosby Group)

A pesar de todo, el balance que hace Ronna es positivo. Sus hijos, ya universitarios, han crecido alejados del foco mediático y con una educación que ella misma ha cuidado al detalle. Ambos han sentido la ausencia de su padre, especialmente en momentos importantes, pero han sabido construir su propio camino.