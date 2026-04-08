España

Ronna, la viuda del doctor Julio Iglesias, ‘Papuchi’, reaparece con sus hijos 20 años después: “Tienen sus rasgos”

La familia rompe su silencio en una exclusiva de la revista ‘¡Hola!’ y revela cómo es su relación con Julio Iglesias: “No le vemos desde el COVID”

Guardar
Julio Iglesias Puga junto a Ronna Keitt. (Europa Press)
Julio Iglesias Puga junto a Ronna Keitt. (Europa Press)

Después de años alejada del foco mediático, Ronna Keitt ha decidido dar un paso al frente y compartir su historia. La viuda del doctor Julio Iglesias Puga, más conocido como ‘Papuchi’, protagoniza la portada de ¡Hola! junto a sus dos hijos, en un posado cargado de simbolismo que llega casi dos décadas después de la muerte del ginecólogo en 2005.

La entrevista, publicada en exclusiva por la revista ¡Hola!, supone una reaparición muy esperada, especialmente después de que el pasado verano ya rompiera su silencio en televisión. Sin embargo, ahora lo hace con mayor profundidad, mostrando no solo su presente, sino también el camino recorrido desde aquel momento que cambió su vida para siempre: la repentina muerte de su marido por una parada cardiorrespiratoria.

Desde entonces, Ronna decidió desaparecer prácticamente del panorama público. Se instaló en Florida, donde ha criado a sus hijos, Jaime Nathaniel y Ruth, en un entorno alejado del ruido mediático. Tal y como cuenta a ¡Hola!, su prioridad ha sido siempre su familia, volcada durante más de dos décadas en su educación y bienestar.

Portada de la revistas '¡Hola!' del 8 de abril de 2026.
Portada de la revistas '¡Hola!' del 8 de abril de 2026.

En la entrevista concedida a la revista la viuda de ‘Papuchi’ habla con emoción del recuerdo que mantiene vivo en casa. “Durante todos estos años les he hablado de su padre. Era importante que supieran cómo era”, asegura. Una figura que, aunque ausente físicamente, sigue muy presente en el día a día de sus hijos. De hecho, no duda en encontrar similitudes claras: “En mis dos hijos veo los rasgos de su padre. Jaime tiene ese sentido de la responsabilidad y de proteger a los suyos, mientras que Ruth destaca por su compasión”.

La historia de amor entre Ronna y Julio Iglesias Puga fue una de las más comentadas en su momento, marcada por la gran diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, según relata ahora a ¡Hola!, lo realmente difícil vino después. “Todo cambió de un día para otro. Me convertí en viuda y en madre en solitario, además viviendo entre dos países”, recuerda. Una situación que, reconoce, pudo haberla llevado a una depresión: “Quizá caí sin darme cuenta, pero tenía que salir adelante por mis hijos”.

Julio Iglesias junto a Ronna Keitt. (Europa Press)
Julio Iglesias junto a Ronna Keitt. (Europa Press)

Y es que uno de los aspectos más duros ha sido precisamente enfrentarse a la maternidad en solitario. Ronna explica en su entrevistaque tuvo que tomar decisiones importantes, como renunciar a una carrera profesional para dedicarse por completo a la crianza. “Si ya es complicado criar hijos en pareja, hacerlo sola lo es mucho más”, afirma con sinceridad.

Ese sacrificio también ha tenido consecuencias en su vida personal. A día de hoy, sigue soltera y no ha rehecho su vida sentimental. “Siempre he puesto a mis hijos en primer lugar”, subraya, dejando entrever que su historia personal ha quedado en un segundo plano durante todos estos años.

Otro de los puntos más llamativos de la entrevista es la relación con Julio Iglesias, hijo de ‘Papuchi’. Aunque asegura que han compartido momentos juntos en el pasado, reconoce que el contacto se ha enfriado con el tiempo: “Hemos estado muchas veces en su casa con la familia, pero tristemente no le vemos desde el COVID”.

Julio Iglesias Pugo
El doctor Puga con su mujer Ronna y su hijo a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas procedente de Miami en el año 2005. (The Grosby Group)

A pesar de todo, el balance que hace Ronna es positivo. Sus hijos, ya universitarios, han crecido alejados del foco mediático y con una educación que ella misma ha cuidado al detalle. Ambos han sentido la ausencia de su padre, especialmente en momentos importantes, pero han sabido construir su propio camino.

Temas Relacionados

Julio IglesiasGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Nace el primer hipopótamo pigmeo en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno (Cantabria): es una especie en peligro de extinción

Este animal se encuentra principalmente amenazado por la deforestación, aunque también puede ser víctima de la caza

Nace el primer hipopótamo pigmeo en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno (Cantabria): es una especie en peligro de extinción

La Guardia Civil asegura que la rotura de la vía de Adamuz se produjo un día antes del accidente

Los agentes descartan que el accidente fuese por un sabotaje o un ataque terrorista

La Guardia Civil asegura que la rotura de la vía de Adamuz se produjo un día antes del accidente

18 niños y adolescentes llaman cada día a una línea de ayuda porque tienen en mente la idea del suicidio

La Fundación ANAR, que gestiona un canal de ayuda para menores, alerta en su balance anual de un incremento de los problemas de salud mental, que suponen la mitad de las consultas

18 niños y adolescentes llaman cada día a una línea de ayuda porque tienen en mente la idea del suicidio

Lo que dice la ciencia sobre trabajar y escuchar música al mismo tiempo

Las conclusiones de la neurociencia sugieren que no existe una única respuesta sobre el efecto de la música en el trabajo: el beneficio o la distracción dependen tanto del tipo de tarea como del estilo musical

Lo que dice la ciencia sobre trabajar y escuchar música al mismo tiempo

Lucía Menéndez, abogada, sobre las herencias: “Uno de los errores más comunes es dejar pasar 6 meses para presentar los impuestos”

Recibir bienes tras el fallecimiento de un familiar implica más que sumarlos al patrimonio y la forma en que se gestiona determina si el legado se convierte en oportunidad o problema económico

Lucía Menéndez, abogada, sobre las herencias: “Uno de los errores más comunes es dejar pasar 6 meses para presentar los impuestos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil asegura que la rotura de la vía de Adamuz se produjo un día antes del accidente

La Guardia Civil asegura que la rotura de la vía de Adamuz se produjo un día antes del accidente

Pedro Sánchez anuncia un viaje a China de cinco días con “una agenda de alto nivel”: Pekín resalta que España “es un importante socio”

El ex director general de Logirail asegura que Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, no iba a trabajar porque su oficina no era “adecuada”: “Estaba en una escalera”

La Guardia Civil evita una estafa electrónica de 2,2 millones a través de un ‘smishing’ a una empresa madrileña

Sánchez valora como “buena noticia” el alto el fuego entre EEUU e Irán pero vuelve a señalar a Trump: “El Gobierno no aplaudirá a quienes incendian el mundo”

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada, sobre las herencias: “Uno de los errores más comunes es dejar pasar 6 meses para presentar los impuestos”

Lucía Menéndez, abogada, sobre las herencias: “Uno de los errores más comunes es dejar pasar 6 meses para presentar los impuestos”

Esto es lo que cuesta vivir en Barcelona: los barrios más baratos donde comprar y alquilar

Júbilo en el IBEX 35 y las bolsas europeas tras el alto el fuego entre EEUU e Irán: el petróleo se desploma por debajo de los 100 dólares

Virginia López, abogada: “Si tus vacaciones empiezan en tu día libre, te están engañando”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 8 de abril

DEPORTES

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”

El Bayern conquista el Santiago Bernabéu y encamina los cuartos de final de Champions ante el Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern