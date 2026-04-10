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El remedio casero para limpiar y neutralizar olores: mezcla café usado con bicarbonato de sodio

El truco, fácil de aplicar, sostenible y económico, consigue eliminar manchas y equilibrar el aroma en casa

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Restos del café y bicarbonato de sodio
La mezcla casera para limpiar sin problema. (Montaje Infobae)

La mezcla de café usado con bicarbonato de sodio se ha convertido en uno de los remedios caseros más populares para resolver problemas cotidianos en la limpieza del hogar. Esta combinación, sencilla y accesible, se utiliza principalmente para neutralizar olores desagradables y limpiar superficies sin necesidad de productos químicos agresivos ni costosos. Su uso se ha extendido gracias a consejos compartidos en redes sociales y foros de trucos domésticos, donde destacan su eficacia y sostenibilidad.

El truco se basa en dos ingredientes habituales en cualquier cocina. Por un lado, el bicarbonato es conocido por su capacidad para neutralizar malos olores y actuar como limpiador suave. Por otro lado, los posos de café, normalmente descartados como residuo, aportan una textura granulada que ayuda a fregar sin dañar. Juntos forman una solución económica, reutilizable y fácil de preparar, ideal para quienes buscan alternativas más ecológicas y menos invasivas para el mantenimiento doméstico.

Las aplicaciones más comunes de esta mezcla incluyen su empleo como desodorizante casero en espacios cerrados, como la nevera, los armarios, el coche o el cubo de la basura, y como pasta limpiadora para eliminar suciedad superficial en ollas, sartenes y superficies de la cocina. Aunque su efectividad tiene límites, la popularidad del café con bicarbonato radica en su capacidad para proporcionar resultados aceptables utilizando recursos que, de otro modo, acabarían en la basura.

Para qué sirve la mezcla de café usado y bicarbonato

El uso más extendido de la combinación de café y bicarbonato es como desodorizante para ambientes pequeños y húmedos, donde los olores tienden a acumularse. Colocando la mezcla en un recipiente abierto, una bolsita de tela o un frasco con agujeros, se puede neutralizar el mal olor en neveras, cerca de cubos de basura, zapateros o dentro del coche. El bicarbonato absorbe los compuestos responsables del mal olor, mientras que el café aporta un perfume suave y contribuye a secar el ambiente.

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Otra función destacada es la limpieza de superficies. Al unir el poder desodorizante del bicarbonato con la textura exfoliante del café, se obtiene una pasta apta para fregar superficies con suciedad leve o restos pegados. Esta mezcla también es útil en encimeras resistentes y utensilios, siempre que no sean delicados ni porosos.

Además del ahorro económico, este remedio ayuda a reducir residuos, ya que reutiliza los posos de café en lugar de desecharlos. Por su sencillez, quienes buscan alternativas ecológicas y sostenibles encuentran en esta mezcla una herramienta útil para el día a día, sobre todo en hogares donde el café se consume a diario y el bicarbonato está siempre a mano.

Cómo preparar y utilizar el remedio casero

Preparar este remedio casero es simple, pero requiere atención a algunos detalles. Para usarlo como desodorizante, lo más importante es que el café esté completamente seco antes de mezclarlo con el bicarbonato, para evitar la aparición de moho. Basta con extender los posos sobre papel de cocina y dejarlos secar al aire durante varias horas. Una vez listos, se mezclan a partes iguales con bicarbonato y se colocan en un recipiente abierto o una bolsa de tela transpirable.

Manos añadiendo bicarbonato de sodio en polvo a un cuenco de madera con líquido. Un tarro de bicarbonato y un vaso de agua están en una mesa de madera
Cómo hacer la mezcla desde casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el objetivo es limpiar, la proporción recomendada es también de una parte de café seco por una de bicarbonato, añadiendo unas gotas de agua o un poco de jabón de platos hasta obtener una pasta espesa. Esta mezcla se aplica con una esponja o paño suave sobre la superficie a tratar, se frota con movimientos circulares y, después, se enjuaga. Es ideal para suciedad superficial y restos pegados, pero no sustituye a los productos específicos en casos de grasa incrustada o suciedad profunda.

Hay que tener en cuenta algunas precauciones para evitar problemas. El café puede manchar superficies claras, porosas o delicadas, por lo que conviene probar primero en un área pequeña y poco visible. No se debe verter la mezcla por el fregadero, ya que los posos pueden acumularse y causar atascos en las tuberías.

La combinación de café usado y bicarbonato es una solución práctica y barata para pequeñas molestias domésticas, pero no es milagrosa. Si el mal olor persiste, lo más efectivo sigue siendo buscar la causa y resolverla de raíz, utilizando este truco solo como complemento para mantener los ambientes frescos y limpios.

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