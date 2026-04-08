México

Bicarbonato de sodio: los riesgos de tomarlo a diario

El consumo regular de bicarbonato puede provocar daños en la salud y está contraindicado en personas con ciertos padecimientos

Guardar
Un frasco de vidrio con bicarbonato de sodio y una cuchara de madera, un tazón de madera con polvo y un vaso de bebida no alcohólica burbujeante sobre una mesa
Bicarbonato de sodio en diversas presentaciones y un vaso de bebida no alcohólica demuestran sus múltiples usos domésticos y beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo habitual de bicarbonato de sodio para aliviar la acidez gástrica se ha popularizado en numerosos hogares. Sin embargo, expertos y autoridades sanitarias advierten sobre los riesgos de ingerir este compuesto con frecuencia, debido a la facilidad para adquirirlo y a su percepción extendida como solución saludable.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el consumo ocasional de este producto es permitido en dosis controladas, pero su uso cotidiano no debe considerarse seguro sin supervisión médica.

¿Qué ocurre en el organismo al tomar bicarbonato de sodio?

Al ingerirse, el bicarbonato de sodio reacciona con el ácido clorhídrico del estómago y produce dióxido de carbono, agua y sal. Esta reacción produce un alivio inmediato ante molestias como la acidez o la indigestión, pero puede alterar el equilibrio ácido-base del cuerpo.

El medio británico The Guardian explica que el organismo humano regula con precisión el pH sanguíneo para mantener funciones vitales.

El uso frecuente de bicarbonato puede exceder la capacidad de compensación natural, lo que eleva el riesgo de complicaciones como la alcalosis metabólica, una condición en la que el pH sanguíneo supera los valores normales.

Esta alteración afecta el funcionamiento de órganos clave y favorece síntomas neuromusculares y cardiovasculares.

Riesgos y complicaciones del consumo diario

Primer plano de un médico tomando la presión arterial a una mujer con un esfigmomanómetro y un estetoscopio en su brazo izquierdo
El consumo recurrente de bicarbonato de sodio puede elevar la presión arterial (Infobae / Difusión)

La ingesta diaria de bicarbonato de sodio se asocia a varios riesgos, siendo la alcalosis metabólica uno de los más relevantes.

De acuerdo con la FDA, esta afección puede manifestarse con debilidad muscular, espasmos, confusión o, en casos graves, convulsiones y alteraciones del ritmo cardíaco.

Por su parte, el medio británico BBC News ha informado que centros sanitarios han atendido casos de intoxicación por consumo excesivo de bicarbonato, con síntomas como vómitos, temblores y dificultad respiratoria.

La American Heart Association indica que el exceso de sodio proveniente del bicarbonato eleva la presión arterial y favorece la retención de líquidos, que puede manifestarse como hinchazón en las extremidades.

Interacciones peligrosas con medicamentos

Su consumo puede reducir la eficacia de los tratamientos o aumentar el riesgo de efectos adversos REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo
Su consumo puede reducir la eficacia de los tratamientos o aumentar el riesgo de efectos adversos REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Tanto la FDA como MedlinePlus advierten que el uso de bicarbonato puede interferir con la acción de numerosos medicamentos, ya que modifica el pH gástrico, alterando la absorción de fármacos como antibióticos (tetraciclinas), antifúngicos y medicamentos para la presión arterial.

Estas modificaciones pueden reducir la eficacia de los tratamientos o aumentar el riesgo de efectos adversos, por lo que se recomienda informar siempre al médico sobre el consumo de este producto antes de comenzar cualquier tratamiento farmacológico.

¿Quiénes están en mayor riesgo?

Los efectos negativos del bicarbonato de sodio afectan principalmente a ciertos grupos vulnerables.

De acuerdo con la American Heart Association y la FDA, las personas con insuficiencia renal, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o quienes toman diuréticos tienen mayor riesgo de complicaciones.

En estos casos, la capacidad del organismo para eliminar el sodio se encuentra limitada y el consumo recurrente de bicarbonato puede desencadenar edemas, crisis hipertensivas o graves desequilibrios electrolíticos.

Los adultos mayores presentan mayor susceptibilidad a estos efectos por los cambios propios del envejecimiento y la coexistencia de enfermedades crónicas.

Las mujeres embarazadas también deben evitarlo, ya que puede causar retención de líquidos tanto en la madre como en el feto.

Mujer embarazada negra de perfil, vista de la cintura hacia arriba, tocando su vientre con ambas manos. Viste una camiseta verde azulado. Fondo liso beige y cortina.
Mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con insuficiencia renal, hipertensión arterial y enfermedades cardíacas deben evitar el consumo de este producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones y alternativas seguras

Para síntomas persistentes como acidez o indigestión, los especialistas recomiendan no automedicarse con bicarbonato y consultar con un profesional de la salud.

Existen antiácidos aprobados y tratamientos específicos cuya seguridad y eficacia están respaldadas por estudios clínicos. Un diagnóstico médico adecuado permite descartar enfermedades subyacentes que podrían requerir otros enfoques terapéuticos.

En caso de emplear remedios caseros, se debe respetar la dosis indicada en el envase y no prolongar el uso más de lo recomendado.

La importancia de la consulta médica

El uso libre de bicarbonato de sodio es motivo de preocupación para autoridades sanitarias y expertos, quienes insisten en que cualquier tratamiento, incluso los considerados naturales, debe estar avalado por información confiable y orientación médica.

La consulta médica permite evitar complicaciones, identificar interacciones peligrosas y elegir la alternativa más adecuada para cada caso.

Temas Relacionados

Bicarbonato De SodioRiesgos Para La Saludmexico-saludmexico-noticiasNewsroom MX

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy miércoles 8 de abril de 2026

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy miércoles 8 de abril de 2026

Cuánto dinero necesito ahorrar mensualmente para mi retiro

La insuficiencia de las aportaciones obligatorias y el desconocimiento sobre estrategias de ahorro amenazan la estabilidad financiera de millones de mexicanos en la etapa de la jubilación

Cuánto dinero necesito ahorrar mensualmente para mi retiro

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 8 de abril: choque sobre Eje 1 Norte y Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 8 de abril: choque sobre Eje 1 Norte y Paseo de la Reforma

EN VIVO| La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 8 de abril

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO| La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 8 de abril

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 8 de abril

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 8 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tres cárteles, dos capturas y una traición: la historia de “El 85”, el capo que rompió con “El Mencho” y se declaró culpable en EEUU

Tres cárteles, dos capturas y una traición: la historia de “El 85”, el capo que rompió con “El Mencho” y se declaró culpable en EEUU

Dany ZR admite participación en accidente que dejó más de 50 migrantes muertos en 2021 por volcadura de tráiler en Chiapas

EEUU sentencia a mexicano por intentar ingresar 1.4 millones de dólares en cocaína por el puente internacional McAllen-Hidalgo

Detienen a mexicano en la frontera que llevaba cargamento millonario de metanfetamina escondida en bolsas de cuero

Vinculan a proceso a dos integrantes de “El Animal”, banda dedicada al robo de transporte de carga en la México-Querétaro

ENTRETENIMIENTO

Fans mexicanas de NCT despiden a Mark Lee con camiones de apoyo tras su salida del grupo de K-pop

Fans mexicanas de NCT despiden a Mark Lee con camiones de apoyo tras su salida del grupo de K-pop

Alfredo Adame expone su experiencia con Alberto del Río en La Granja VIP tras detención por violencia familiar

Christian Nodal recicla frases de amor: dedica a Ángela Aguilar las mismas palabras que a Belinda

Raúl de Molina enfurece contra Christian Nodal por negarle entrevista y sugiere manipulación

De Ángela Aguilar a Juan de Dios Pantoja: famosos que han aparecido en las “Frutinovelas”

DEPORTES

Estos son los jugadores de Atlas que llegarán a Santos tras su inminente venta

Estos son los jugadores de Atlas que llegarán a Santos tras su inminente venta

Esposa de Alberto del Río ratifica denuncia por violencia familiar: qué pena podría enfrentar

Estas son las mejoras que 'Checo' Pérez y Cadillac presentarán para el Gran Premio de Miami

Julio César Chávez confiesa las secuelas que le dejó el boxeo: “Se me olvidan cosas”

Diablos Rojos vs Piratas de Campeche: cuánto cuestan los boletos para el Opening Day en el Estadio Alfredo Harp Helú