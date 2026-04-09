Por qué fumar aumenta el riesgo de demencia: el descubrimiento que une al cerebro y los pulmones

Una mujer fumando (Freepik)

En las últimas décadas, los científicos han descubierto nuevos efectos nocivos que tiene el tabaco en nuestra salud más allá de en los pulmones. Uno de ellos es la relación entre fumar y el aumento del riesgo de sufrir demencia. Sin embargo, ha sido ahora cuando una investigación ha arrojado luz sobre por qué ocurre esta relación.

Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Chicago ha identificado un mecanismo que podría explicar por qué el consumo de tabaco está relacionado con el riesgo de demencia y otras enfermedades neurodegenerativas. La investigación, publicada en la revista Science Advances, detalla que la exposición a la nicotina desencadena la liberación de exosomas desde células específicas del pulmón, alterando el equilibrio de hierro en las neuronas y generando síntomas típicos de la demencia.

El estudio concluye que el contacto de la nicotina con las células neuroendocrinas pulmonares, que constituyen menos del uno por ciento del total de células pulmonares humanas, provoca la liberación de exosomas enriquecidos en serotransferrina. Esta proteína está implicada en el transporte de hierro a la sangre, y su liberación masiva desencadena inestabilidad en la regulación del hierro neuronal a través del nervio vago, lo que genera estrés oxidativo, disfunción mitocondrial y un aumento en la expresión de α-sinucleína, todos factores relacionados con la neurodegeneración.

A lo largo de los años, las investigaciones han evidenciado la asociación entre el tabaquismo y la aparición de trastornos neurodegenerativos. Un estudio precedente, fechado en 2011, ya había determinado que los fumadores intensivos en la mediana edad presentaban más de un 100 % de incremento en el riesgo de padecer demencia, incluyendo Alzheimer y demencia vascular, pasado un periodo de 20años o más. Sin embargo, la menor esperanza de vida de los fumadores ha dificultado que la demencia sea uno de los efectos más estudiados del tabaco.

En España, la enfermedad de Alzheimer afecta aproximadamente a 800.000 personas, según los últimos datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Es la forma más común de demencia, representando entre el 60% y el 70% de todos los casos de esta condición en nuestro país.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha explicado que tras una encuesta de la asociación de consumidores ocho de cada diez ciudadanos han apoyado la prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes según incluye la reforma de la Ley del tabaco en la que trabaja el ministerio de Sanidad. (Fuente: FACUA)

Un circuito novedoso entre pulmón y el cerebro

El equipo liderado por Kui Zhang y Abhimanyu Thakur ha propuesto un circuito novedoso entre el pulmón y el cerebro, centrado en las citadas células neuroendocrinas pulmonares o PNEC. Cuando estas células se someten a nicotina, liberan una elevada cantidad de exosomas (pequeñas partículas vesiculadas que transportan materiales biológicos) con un alto contenido de serotransferrina. Esta explosión de exosomas induce a que el organismo regule incorrectamente el hierro, situación que se transmite hacia el sistema nervioso central por medio del nervio vago.

Según recoge Medical Xpress, Joyce Chen, profesora de la Universidad de Chicago, ha declarado que “la disrupción de la homeostasis del hierro provocada por este mecanismo desencadena estrés oxidativo, disfunción mitocondrial y un aumento de la expresión de α-sinucleína, todos ellos sellos característicos de las enfermedades neurodegenerativas”.

Por otra parte, los investigadores han señalado que este desequilibrio puede inducir erróneamente la ferroptosis, una clase de muerte celular programada relacionada previamente con patologías como el Alzheimer o el Parkinson, aunque advierten que aún es necesaria más investigación para establecer una correlación definitiva.