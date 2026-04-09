La Guardia Civil desmantela el ‘Clan de los Lyons’, el grupo criminal escocés más violento que gestionaba el narcotráfico desde la Costa del Sol.

La Guardia Civil ha desmantelado la red en España del “Clan de los Lyons”, considerado el clan escocés más peligroso. La operación ‘Armorum’ ha permitido detener a 14 personas en varios países, entre ellos su líder S.L., capturado en Países Bajos tras ser extraditado desde Indonesia. Así, se han frenado las actividades de esta organización escocesa dedicada al narcotráfico, blanqueo de capitales y delitos violentos desde la Costa del Sol.

Los arrestos se han realizado en España, Escocia, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos, con la colaboración de fuerzas de seguridad y organismos judiciales internacionales. La actuación incluyó la emisión de órdenes europeas de detención y la incautación de bienes, dispositivos electrónicos y sumas de dinero en efectivo.

La investigación ha estado dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en coordinación con Eurojust y la participación de Police Scotland, Europol, la Policía Antinarcóticos de Turquía, la Policía de Dubái, la National Crime Agency del Reino Unido y la DEA estadounidense.

Noticia en ampliación.