Karina se sincera sobre la reciente operación que la dejó “al borde de la muerte”: “Empecé a escuchar ‘se nos va’. No sabía quién se iba, por lo visto era yo”

Karina relata su complicada operación en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

Karina ha reaparecido este 9 de abril en Y ahora Sonsoles para abordar públicamente los acontecimientos relacionados con su intervención quirúrgica de urgencia en la cadera derecha. El pasado noviembre, la artista hizo público en sus redes sociales que se apartaría temporalmente de la vida pública debido a problemas de salud, detallando que afrontaría una operación a través de la sanidad pública.

Antena 3 ha presentado la entrevista como una conversación en la que la cantante narraría cómo estuvo “al borde de la muerte”. Karina ha relatado en el plató del programa de Sonsoles Ónega que la decisión médica de intervenirle quirúrgicamente tuvo su origen en la recomendación de su traumatólogo, quien advirtió que la cadera se podía romper en cualquier momento y aconsejó realizar una fractura controlada durante la operación para evitar complicaciones imprevistas.

A pesar de que la intervención no se desarrolló según el plan inicial, la artista está totalmente recuperada. Sin embargo, ha confesado que mantiene dificultades para desplazarse, motivo por el que acudió al plató con bastón, aunque subrayó que ello no le impide continuar actuando. Karina ha explicado que llevaba dos años experimentando molestias persistentes: “Me dolía y lo disimulaba todo lo que podía”. En el quirófano, permaneció consciente: “Yo empecé a escuchar: ‘Se nos va’. Yo no sabía quién se iba, pero por lo visto era yo”.

La cantante Karina en una imagen de archivo. (Europa Press)

Complicaciones en la operación de Karina

Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, Karina ha detallado que la operación se complicó al producirse un trombo: “No sé si fue en el corazón o en la cabeza, no lo sé. Me recuperé en el quirófano y me llevaron a la UCI, estuve cinco horas”.

Cuando surgió la complicación, la cantante asegura que jamás sintió miedo y que optó por mantener la entereza, recurriendo incluso al humor para sobreponerse: “Quiero que me recordéis siempre alegre”. Añadió que durante la operación llegó a cantar villancicos y que escuchó a las enfermeras durante los primeros momentos del postoperatorio.

El amor de Karina a su primera pareja

La artista ha señalado también que sus dos hijas, Zahara y Rocío, permanecieron esperando noticias en la sala casi sin información: “Estaban desesperadas, solo les decían que tranquilas, que estaba bien”. Al abordar el apartado más personal, Karina ha hablado sin reservas de la importancia que ha tenido el apoyo de su familia y, en particular, de su primera pareja, Carlos Manuel Díaz, padre de su hija mayor.

La periodista y escritora Sonsoles Ónega saluda a los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real de Madrid. (EFE)

La cantante se ha emocionado al describir el papel de Díaz: “Él no tiene la culpa de que yo lo quiera; yo me conformo con su amistad y su apoyo. Él ha venido tantas veces a casa, es tan dulce”, ha declarado, conteniendo las lágrimas. Karina ha destacado que Díaz permanece atento tanto a su estado de salud como al bienestar de su hija y nietos, y ha sido él quien le animó a abandonar el andador tras la operación.

“Es ternura. Él es el que me dijo al mes que dejara el andador. Le dije que con el bastón sí, porque me lo han regalado los niños. Hago el esfuerzo para ir andando sin el cacharro, pero con el apoyo de Carlos y de mis hijas”, ha asegurado durante la emisión.