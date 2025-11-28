España

La cantante Karina revela que someterá a una operación por un problema de salud: “Me van a hacer una intervención”

La intérprete de ‘Lalala’ ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram, donde ha hablado largo y tendido de su operación quirúrgica

La cantante Karina en una
La cantante Karina en una imagen de archivo. (Europa Press)

Tras varios años alejada del foco público, el rostro de Karina volvió a formar parte de la actualidad mediática tras su participación en Gran Hermano VIP en 2023. Desde entonces, cada aspecto de la vida de la cantante han sigo seguidos al milímetro. A sus 79 años, la que fuera representante de España en Eurovisión ha causado una gran preocupación emitir un comunicado a través de sus redes sociales en la que ha puesto de manifiesto su problema de salud por el que tendrá que ser intervenida.

La intérprete de Lalala ha contado en un vídeo que se va a ausentar de las redes sociales durante un tiempo debido a que tendrá que pasar por quirófano y quiere centrarse en su pronta recuperación. Hablando a la cámara desde la comodidad de su hogar, Karina ha avisado de que estará “una semana, un par de semanillas o así, sin hacer vídeos y sin comentar cosas”.

Karina en un vídeo de
Karina en un vídeo de su cuenta de Instagram (@karina_artista_oficial)

Y es que, tras su paso por el formato de Mediaset, la cantante ha mantenido un contacto muy cercano con sus fans a través de sus redes sociales, donde acostumbra a compartir diferentes momentos de su vida. Sin embargo, su afección la obliga a estar alejada del foco. “Me van a hacer una intervención en la sanidad pública, en mi cadera derecha”, ha admitido, agregando que se trata de una dolencia de la que lleva tiempo aquejándose.

“Hay que ponerle ánimo y alegría a la vida”

“Yo estoy superconfiada con la sanidad pública, va a salir todo de diez", ha manifestado la intérprete de El baúl de los recuerdos, dejando entrever que se encuentra en buenas manos y enviando un mensaje tranquilizador a sus seguidores. Después de mandar un sinfín de besos a sus fans, Karina ha manifestado que cree que estará bien “para estas Navidades” para poder “cantar villancicos, salir con la pandereta y toda esa serie de cosas”.

La cantante Karina, exconcursante de
La cantante Karina, exconcursante de 'Gran Hermano VIP', visita 'El Hormiguero' (Atresmedia)

“Venga, corazones, que hay que ponerle ánimo y alegría a la vida, porque está...”, ha concluido la artista, quien acompañó el vídeo con la siguiente oración: “En nada estoy corriendo detrás de mis nietos”. No cabe duda de que Karina afronta este nuevo capítulo en su vida con sumo entusiasmo y que cuenta con la fuerza necesaria para recuperarse cuanto antes de este bache en su salud.

No es la primera vez que la cantante pasa por quirófano. En 1971 vivió uno de los momentos más complicados de su vida tras padecer un cáncer de tiroides que logró superar gracias a la radioterapia y la medicina nuclear, dos tratamientos novedosos en aquel momento y que casi la arruinan económicamente por su gran coste. Y es que llegó a pagar la suma de 7 millones de pesetas por un tratamiento que duró 12 años.

“Tuve un cáncer en el tiroides y me tuvieron que operar para quitármelo. Me lo hicieron en la clínica de Pamplona, donde estuve cerca de veinte días ingresada. Luego estuve como cuatro años con revisiones periódicas, hasta que me dijeron que ya solamente tenía que ir a revisión si me sentía mal o notaba alguna anomalía”, afirmó en una entrevista en El Español.

