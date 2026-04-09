Israel califica de “eterna desgracia” que España reabra su embajada en Irán: “Van de la mano, sin pudor”

Gideon Sa'ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel. (Gobierno de Israel)

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, ha calificado de “eterna desgracia” la decisión del Gobierno español de reabrir su embajada en Teherán, cerrada desde marzo por los bombardeos de EEUU e Israel en Irán.

El jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, avanzó su decisión momentos antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso, “dada la nueva situación” que se abre con el alto el fuego de dos semanas acordado entre Washington y el régimen iraní.

“Es el momento de la diplomacia, del diálogo, de la sensatez y de trabajar para revertir una escalada que desestabiliza todo el planeta”, ha afirmado. En este sentido, el titular de Exteriores ha condenado los ataques masivos de Israel en el Líbano, que, según advierte, “deja clara la fragilidad de este alto el fuego”.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este jueves la reapertura de la Embajada española en Irán para respaldar "el esfuerzo por la paz" en Oriente Próximo durante el alto el fuego de dos semanas acordado por Washington y Teherán. (Fuente: Imágenes Cedidas)

La retirada del personal diplomático en marzo se sumó a un plan de evacuación de unos 4.000 españolesrepatriados desde Qatar, que desde el inicio del conflicto fuerontransportados a la base militarespañola en Torrejón de Ardoz. En estos momentos, según ha apuntado la agencia EFE, hay unos 130 nacionales que han decidido permanecer en el país.

Llamada telefónica “constructiva” entre España e Irán

Poco después de su intervención en la Cámara Baja, Albares ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo iraní para abordar la decisión del Gobierno español y la situación en Oriente Medio. Desde la embajada iraní en España han calificado la conversación de “constructiva”. “Irán acoge con satisfacción la reactivación de la embajada de España en Teherán”.

Cabe recordar que las relaciones diplomáticas entre Tel Aviv y Madrid, por el contrario, se encuentran en uno de sus momentos más frágiles, después de que España retirase a la embajadora Ana Sálomon en marzo e Israel replicase con el mismo gesto diplomático, designando a la encargada de Negocios, Dana Erlich.