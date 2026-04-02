Entrevista a Dana Erlich, embajadora israelí en funciones en España: “Vemos en el Gobierno una condena sistemática contra Israel que ya parece desproporcionada”

La embajadora israelí en funciones, Dana Erlich, recibe a Infobae en la embajada en Madrid para hablar de los diferentes temas que rodean a su país. (Alejandro Higuera López/Infobae)

La operación de Estados Unidos e Israel en Irán sigue su curso y las consecuencias económicas del bloqueo en el estrecho de Ormuz para el suministro energético y las economía europeas siguen aumentando a medida que pasan los días. El presidente español, Pedro Sánchez, fue uno de los principales críticos de las operaciones militares del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Primero condenó enérgicamente los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. Después, hizo lo mismo con su operación militar en Irán. El malestar entre Tel Aviv y Madrid lleva arrastrándose desde hace años, cuando Israel retiró a su embajadora en 2024 cuando España reconoció el Estado palestino. La réplica del Gobierno no llegó hasta este mismo año, cuando Exteriores decidió rebajar la representación diplomática tras los ataques del gobierno de Benjamin Netanyahu contra las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego.

La embajadora en funciones, Dana Erlich, llegó a Madrid con las relaciones al borde de la congelación y un Oriente Medio en estado de ebullición. En este contexto, recibe a Infobae en la embajada en Madrid para hablar sobre los objetivos de Israel en Irán y su opinión sobre la posición de España.

Pregunta: ¿Cómo valora la postura de Pedro Sánchez?

Respuesta: Nosotros trabajamos con toda la Unión Europea. Somos socios, somos aliados en diferentes acuerdos. Entendemos que nuestros valores y objetivos para el futuro son los mismos y queremos seguir trabajando juntos. Ahora, lo que vemos en los comentarios e iniciativas que vienen del gobierno central en España es una postura extrema frente a cualquier otro país. Es una condena sistemática contra Israel que ya parece desproporcionada. Cuando veo las declaraciones en la página web de Exteriores, me parece que el 90% de las declaraciones son contra Israel. Si hubiera un balance sería otra cosa, pero cuando se habla de Líbano y no se menciona a Hezbolá, me parece que eso no solamente es representar la realidad, sino que tampoco ayuda al pueblo y al Gobierno libanés. Todo el mundo está unido en una voz, mientras la postura de España recibe agradecimiento del régimen iraní. Parece que algo en esta postura manda un mensaje al régimen iraní, a Hamás y a los hutíes que lo han felicitado.

P: Pero Sánchez también condena la represión del régimen de los ayatolás. ¿No le parece suficiente?

R: Me parece que estamos en un momento en el que vemos como los países del Golfo, los países de OTAN y los países de la Unión Europea están diciendo lo mismo contra el régimen iraní. Decir o agregar una condena, un comentario, es importante, pero no es suficiente. Cuando valoro las diferentes declaraciones con todo lo que vemos, si la intención de España era criticar o condenar o mandar un mensaje claro al régimen iraní, parece que nosotros fuimos los únicos que no lo entendieron.

P: ¿Cree que esta posición tiene fines electorales?

R: Vemos que a lo largo de estos dos años y medio nuestra región, nuestro conflicto, las diferentes guerras, se han convertido en un tema político interno.

P: El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, afea que Israel no hayan realizado ningún gesto que demuestre que quieren reconducir las relaciones

R: Mi presencia aquí es mostrar que somos serios y que entendemos el interés de mantener y ampliar nuestra presencia en España. Pero, desde entonces, lo que hemos visto es la misma retórica, el mismo relato, las mismas iniciativas contra Israel. Existe un llamamiento general de boicotear cada cosa que tiene algo que ver con nuestro país. Este año marcamos 40 años de relaciones diplomáticas. En estos años, hemos visto diferentes gobiernos y siempre pensamos en qué podemos mejorar. Siempre hay una esperanza de qué más se puede hacer. Las relaciones que tenemos aquí en España no son solamente con el Gobierno, sino con las autoridades autonómicas, con instituciones y academias.

P: ¿Esperan ustedes un gesto por parte de España?

R: Si hablamos de gestos, también nos gustaría ver un ambiente menos hostil. Este relato está también transmitido a la sensación que sienten los israelíes y los judíos aquí en España.

P: Le pregunto por la polémica del Domingo de Ramos en Jerusalén. ¿Por qué el Gobierno israelí prohibió la misa por “motivos de seguridad” y después cambió su postura tras las críticas internacionales?

R: Quiero empezar explicando la importancia de todas las cuestiones y reglas de seguridad que tenemos ahora en Israel por los misiles que están llegando desde Irán, de Hezbolá en Líbano y de los hutíes en Yemen. En Israel no se puede estar en varios lugares por cuestiones de seguridad. Te puedo mostrar una foto del Muro de los Lamentos. Yo nunca lo vi así de vacío. La intención nunca fue limitar o decir cómo se puede hacer el proceso, sino solamente la necesidad de coordinación con la policía y con las fuerzas de seguridad. Al día siguiente ya se aclaró todo. Le pido a la gente que no use este incidente como otro pretexto para criticar a Israel porque esto no tiene nada que ver. Hemos escuchado diferentes comentarios sobre que esto es un intento de bloquear la libertad de religión. Jerusalén es una ciudad sagrada para tantas religiones y mantener esa libertad de religión es parte de nuestra identidad.

“La intención nunca fue limitar la misa del Domingo de Ramos, solo fue la necesidad de coordinarnos con la Policía”

P: El Ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, le llamó a consultas por este incidente y le trasladó su malestar. ¿Qué le dijo usted en la reunión?

R: Tenemos muy claro que no queremos que se use este incidente para una crítica desbalanceada. No se puede no condenar y denunciar al régimen iraní cuando un misil cae al lado del Santo Sepulcro y luego, con este asunto, reaccionar y sacar una denuncia específica cuando ya se solucionó. Más allá de eso, los medios de comunicación no son el lugar donde vamos a compartir las conversaciones que tenemos con Exteriores. Pero lo que digo públicamente es que en los pocos minutos que entendimos que ocurrió esto, ya se estaba trabajando en una solución. El patriarca Pierbattista Pizzaballa también lo dijo rápidamente. Seguir hablándolo o hacer cualquier conexión supuesta con que esto tiene que con la libertad de expresión es algo que rechazamos.

P: ¿Cree que la tensión que vive la región puede alterar la convivencia en Jerusalén?

R: La convivencia en Israel siempre es un ecosistema interesante. Cuando uno camina por las calles de Jerusalén ve que las religiones convivimos uno al lado del otro. Para la mayoría de la sociedad israelí, entendemos también que tenemos que defendernos de las amenazas de afuera. Cuando el misil iraní está lanzado desde Irán, ese misil no sabe dónde va a caer y todos somos objetivos. Vimos unos casos dramáticos de impacto directo en un pueblo árabe. Vimos también un impacto directo al lado de Hebrón que mató a cuatro mujeres palestinas. Entonces, estos misiles son una amenaza para todos nosotros.

La embajadora israelí en funciones, Dana Erlich, recibe a Infobae para tratar los diferentes temas que rodean a su país. (Alejandro Higuera López/Infobae)

P: Uno de los momentos más críticos fue el embargo de armas y el bloqueo al comercio militar que decretó el Gobierno español. ¿Ve sostenible en el tiempo que España se desprenda de la tecnología israelí?

R: Me parece que es una pregunta que tiene que contestar el Ministerio de Defensa español y los representases representantes oficiales aquí en España. Cuando colaboramos juntos con la tecnología y el conocimiento que tiene Israel, es también para el beneficio de los ciudadanos españoles. El problema no es si es sostenible, sino por qué se busca una tecnología inferior en vez de la mejor solución. Esto también puede tener un precio sobre la seguridad y la defensa de los ciudadanos españoles.

P: ¿Y más allá de las armas?

R: La decisición es un embargo de todo lo que tiene que ver con defensa y también de doble uso. Partes de los materiales que vemos que están considerados en ese doble uso, por ejemplo, farmacéuticos y medicinas, son importantes para mejorar la vida de todos nosotros.

P: Dicen que Sánchez está solo en su posición, pero cada vez son más los países europeos que se alinean con su mensaje

R: Hay que hacer una diferencia entre lo que dice el Gobierno aquí en España y el eslogan que están usando y lo que dicen otros países. Vemos que los varios países en Europa se están juntando también para ver cómo trabajan juntos para abrir el estrecho de Ormuz. Los mensajes que dicen son muy claros en contra de Irán. No veo que otros países se estén juntando a la postura de España.

P: Meloni no dice “no a la guerra”, pero sí ha dicho textualmente: “No es nuestra guerra”. Cambian las palabras, pero el mensaje da la impresión que es el mismo

R: Es otra cosa completamente, porque usar ese eslogan aquí en España es usar algo sentimental, recuerda a unos momentos muy dolorosos de la historia española.

P: ¿Entienden el malestar de los europeos?

R: Me parece que estamos en un momento de pasar del malestar de que no les avisaron a entender la amenaza. Varios de esos países europeos nunca han dudado de la amenaza iraní. Todos entendemos que es algo que tenemos que defendernos. Entonces, ahora estamos intentando asegurarnos de que esa amenaza sea eliminada o en una forma incapacitada para poder desarrollar los diferentes proyectos: el nuclear, el balístico y el terrorismo.

P: ¿Pero no cree que hubiese sido mejor haber contado con el respaldo previo de los principales aliados?

R: Para decir hipotéticamente lo que hubiera pasado o no, no sé. Porque una parte también importante en cualquier operación militar es el elemento de sorprender al enemigo. Y el régimen iraní estaba muy sorprendido en ese primer ataque. También con esto logramos eliminar varios objetivos en los primeros días de la operación. Eso tenía una importancia muy grande.

P: ¿Israel tiene un objetivo final con esta operación?

R: Nosotros empezamos esta operación porque lo que vimos es que el régimen iraní continúa con el proyecto nuclear, con el proyecto balístico y con el apoyo y empuje a organizaciones terroristas. Vimos que Irán estaba moviendo la infraestructura del proyecto nuclear y de los misiles balísticos bajo tierra.

P: ¿Y ha hay evidencia documentada de esto?

R: Sí. Eso era un momento crítico. Si hubieran logrado hacerlo, significaría que podrían ser intocables, que nosotros no los podíamos atacar y que la postura del régimen iraní sería de que no solamente no necesita negociar, sino que nadie les puede tocar. Y por eso la urgencia de actuar en este momento.

La embajadora israelí en funciones, Dana Erlich, en su despacho. (Alejandro Higuera López/Infobae)

P: ¿No cree que en España pueda haber cierto temor a que se vuelvan a cometer los mismos errores que en Irak? El argumento que se usó entonces era la presunta posesión de armas de destrucción masiva

R: Se habló de armas no convencionales. No es lo mismo y no es el mismo caso. La amenaza que se presenta con el régimen iraní es totalmente diferente. No quiero compararlo con ningún otro conflicto. Si hablamos solamente del régimen iraní, vemos que desde la revolución del 79 han tomado una ideología y postura clara. Y no es solamente contra nosotros, aunque parte importante de su ideología es la eliminación y destrucción de Israel, sino que hemos visto ataques contra los países de la región como Arabia Saudí. En el mundo vivimos ataques terroristas de gente vinculada a Irán, como por ejemplo, el de la embajada de Israel en Buenos Aires. Todos los tentáculos llegan al pulpo de Irán.

P: ¿Cuándo podrá considerarse que ha terminado la operación?

R: Cuando nos aseguremos de que las instalaciones nucleares balísticas ya no son viables en forma operativa. Cuando el régimen deje de financiar, capacitar y promover las organizaciones terroristas.

P: ¿Y eso cuándo esperan que ocurra?

R: Son diferentes momentos. Las operaciones del pasado junio fueron contra el proyecto nuclear y vimos que están recuperándolo en una rapidez que no se esperaba. Eso significa que Irán oculta muchas de las operaciones. Lo que no se esperaba es la rapidez la cual desarrollaron otra vez y volvieron a la producción de misiles balísticos. Están produciendo cada mes entre 90 y 100 misiles balísticos. En lugar de entender que hay que negociar y no seguir, vemos cómo están aprovechándose de las negociaciones diplomáticas y siguiendo con todo eso desarrollo.

“Irán está produciendo cada mes entre 90 y 100 misiles balísticos”

P: El bloqueo al estrecho de Ormuz es un ejemplo del potencial desestabilizador que tiene Irán. ¿Se ha calibrado el coste económico que podía acarrear la guerra?

R: Tenemos un régimen terrorista que nos está amenazando públicamente y llevan años diciendo que, si les hacen algo, ellos van a bloquear el estrecho de Ormuz. Entendemos que la ley internacional tiene su límite cuando estamos contra un enemigo que no respeta la ley internacional, que la rompe y que la está abusando contra nosotros. Si ahora hubiéramos dicho o dejado todo por esta amenaza. ¿Qué mensaje este hubiera sido hacia el régimen iraní u otros régimen radicales así? ¿Que si nos amenazan, entonces quebramos? Duele económicamente, pero es parte de los precios que sabíamos que íbamos a tener con esta operación. Al largo plazo, la intención es que seamos libres de todas estas amenazas.

P: Ahora mismo en Irán no hay una oposición firme. Si se consuma la operación y se acaba con el régimen de los ayatolás. ¿Cuál es el futuro que le depara a Irán?

R: La pregunta sobre el futuro de Irán y el futuro gobierno la tiene que responder el pueblo iraní. Nosotros vemos los comentarios y las declaraciones que vienen de iraníes que viven fuera de su país. Vemos también a los valientes que pueden y que salen a las calles en Irán. Sabemos cómo este régimen los está masacrando y presionando, los están bloqueando el Internet para que no puedan estar comunicados, para que no puedan organizarse a salir. Para el pueblo iraní, queremos que sean libres, que tengan sus derechos humanos. La forma de gobierno es solamente la respuesta que ellos pueden responder.

P: ¿Qué está ocurriendo en el sur del Líbano y por qué España se ha visto obligado a movilizar a sus cascos azules?

R: El Líbano es un caso trágico de cómo el régimen iraní se mete en diferentes países y los destruye. Hezbollah, la organización terrorista que fue creada y financiada por el régimen iraní, controla no solamente el sur del Líbano, sino que habían épocas en las que se metía en el Gobierno. Ahora hay un gobierno en Líbano que de verdad está intentando rechazar todo lo que tiene que ver con Hezbollah e Irán. Han declarado el embajador iraní en Líbano como persona non grata, pero dice que no se va a ir de Líbano. Me parece que eso merece una denuncia y una condena internacional fuerte. Pero para ayudar al Líbano tenemos que asegurarnos de que Hezbollah no sea parte de Líbano.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha indicado que los ataques contra la misión de paz de Naciones Unidas en el Líbano son "muy preocupantes".

Hace meses logramos llegar un alto fuego y una de las condiciones era su desarme, pero Hezbollah no está de acuerdo. El pasado 2 de marzo decidieron juntarse con el régimen iraní y empezar de nuevo a atacar a Israel lanzando misiles, cohetes y drones contra población civil israelí. Y con la cercanía que tenemos con Líbano, son 20 segundos en los que la mitad de la población de Israel está bajo amenaza. Cuando hay misiles que están cayendo sobre tu población, la responsabilidad y la obligación es defendernos.

P: Dice que el Gobierno de Pedro Sánchez instrumentaliza el conflicto y la crítica a Israel. ¿Cree que esto puede traducirse en un aumento del antisemitismo aquí en España?

R: Las cifras de ataques antisemitas crece. Lo vimos en el informe del Ministerio de Interior, lo vimos en informe de las federaciones de las comunidades judías, en diferentes organizaciones que luchan contra el antisemitismo. Las cifras son muy claras y cuando veo que está conectado también a un relato de odio, sí, estamos preocupados por esa conexión.

P: ¿Se han llegado a tomar algún tipo de medidas para reforzar la seguridad de las sinagogas en España?

R: En todos los momentos tenemos la ayuda de las fuerzas de seguridad en España y sabemos que la federación y las comunidades están trabajando y lo agradecemos, porque lamentablemente es necesario. Y ese es el punto quizás que más me duele, que hemos normalizado la necesidad de esas medidas de protección, porque cuando voy al lado de mezquitas e iglesias no (las) veo. La pregunta es algo que como sociedad tenemos que preguntarnos: ¿por qué los judíos tienen que tener miedo en España?