Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra en el aeropuerto de El Prat, Barcelona (David Zorrakino - Europa Press)

El debate sobre la cesión de competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña ha vuelto a la actualidad informativa con la reactivación de la negociación entre el PSOE y Junts. Esta vez se han sumado también desde Podemos, para indicar que, en la forma en la que está actualmente escrito, no lo van a aceptar por ser estigmatizante y tener tintes racistas. Aunque el debate político vuelve a estar abierto, desde las Fuerzas de Seguridad miran estos movimientos con recelo, mostrándose radicalmente en contra.

Desde JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, su portavoz Laura García explica a Infobae que, de llevarse a cabo, “no respondería a una necesidad operativa, solo a intereses políticos, llevándose por delante la Constitución”. Actualmente toda la materia de inmigración, extranjería y control de fronteras es exclusiva del Estado, en manos de la Policía Nacional. Esto significa que muchos de los agentes que actualmente están en Cataluña se dedican exclusivamente a estas competencias, por lo que preocupa “muchísimo es su futuro y su estabilidad laboral”.

“Los compañeros que están allí son de Cataluña, tienen sus familias y lo que nos expresan es miedo. Se abriría esa vía para que se les expulsara directamente de Cataluña y ¿Dónde los reubicarían todo el territorio español?“, denuncia la portavoz.

La “falta de especialización” de los Mossos d’Esquadra

Este traspaso “supondría además poner los temas de extranjería en manos de un cuerpo sin conocimientos previos y sin efectivos suficientes”, agrega Mila Cívico, portavoz de la asociación de la Guardia Civil JUCIL, y se pregunta: “¿Qué vamos a tener que hacer, enseñarles a hacerlo como pasó con tráfico para que nos acaben echando?"

Desde la Policía Nacional, García coincide y explica que “dentro del cuerpo, extranjería es de las especializaciones más complicadas, porque los compañeros tardan en años en especializarse. Es una competencia propia y ya estamos acostumbrados a ella desde el principio. Esto sería un absoluto caos”.

Policías nacionales en el aeropuerto de Barcelona (Policía Nacional)

“Es que sería operativamente imposible. Por eso nos preocupa mucho cómo pretenden hacerlo y en los tiempos que hablan de hacerlo, porque es materialmente imposible que un cuerpo que nunca ha tocado la extranjería, lo trabaje con eficacia”, asegura.

“Podría comprometer directamente la seguridad nacional”

Sin embargo, de los problemas más graves que destacan estarían los peligros a la seguridad. “Cedérselo a los Mossos d’Esquadra crearía muchos problemas, porque todo lo que va directamente relacionado con el control de fronteras, va vinculado también a la lucha contra el terrorismo, al tráfico de personas y toda la delincuencia organizada que se mueve alrededor”.

Por eso dentro de la Policía Nacional cuentan con unidades especializadas y “con acceso a redes de cooperación internacional para todos estos delitos, como son Europol, Interpol y Frontex”. “Los mossos no la tienen ni la van a tener porque es una policía autonómica. Vamos, esto sería impensable, que estas unidades abrieran la puerta de una información tan sensible a policías que son autonómicas, por decirlo de alguna manera”.

“Delegar estas funciones podría comprometer directamente la seguridad nacional y la efectividad que tenemos en la prevención de estas amenazas”, agrega.

Por último, García denuncia que “crearía también un precedente para todas las comunidades que ahora quisieran pedirlo. Supondría también mucha desigualdad para los propios ciudadanos al generar diferencias en los controles migratorios dependiendo de por dónde quieran entrar”. “Nosotros lo que exigimos al Gobierno es que garantice la unidad de acción de la Policía Nacional en todo el territorio español y que refuerce los recursos que ahora tenemos para el control de fronteras y de extranjerías”, concluye.

El “desmantelamiento sistemático” de Policía Nacional y Guardia Civil

En cuanto a la Guardia Civil, el riesgo en el que están más centrados es como esto forma parte de un “desmantelamiento sistemático” de las Fuerzas de Seguridad en Cataluña, que acabará con ellos también. “Si quieren hacerse cargo de fronteras, luego vienen los fiscales, que son competencia exclusiva nuestra Entonces, va a ser también el desmantelamiento sistemático de la Policía Nacional por un lado y de la Guardia Civil por el otro”, denuncia Cívico.

“Si nosotros no vamos a poder ejercer nuestras funciones exclusivas, no van a hacer falta los guardias civiles. O cambiamos de funciones o no vamos a hacer falta. Por lo tanto, va a haber menos presencia de Guardia Civil y menos presencia de Policía Nacional. Y a la larga, si se le da el control absoluto a Mossos d’Esquadra, nos vamos a encontrar con que Cataluña lo asumiría todo a través de los Mossos d’Esquadra”, relata.

Por ello, su posición es clara: “Lo que estamos es en contra completamente es de ese desmantelamiento progresivo y que significaría que aquí el Estado no tendría prácticamente representación”.